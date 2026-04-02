Trục đại lộ 60m TP.HCM sắp có trung tâm thương mại mới, bên cạnh AEON Mall và Lotte Mart
Tuấn Sơn
02/04/2026, 14:34
Nhà phát triển Phát Đạt vừa công bố triển khai trung tâm thương mại 3 tầng Lusso Plaza tại khối đế, quy tụ loạt thương hiệu uy tín về ẩm thực, thương mại, giải trí,… góp phần hoàn thiện hệ tiện ích đô thị all-in-one của Lusso Saigon. Ghi nhận thực tế, Lusso Plaza khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm thương mại thứ 3 bên cạnh AEON Mall và Lotte Mart tại mặt tiền trục đại lộ 60m, TP.HCM.
Theo ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, việc triển khai trung tâm thương mại Lusso Plaza giúp hoàn thiện mảnh ghép quan trọng của toà tháp Branded Residences bên cạnh các yếu tố khác như: vị trí mặt tiền đại lộ 60m, quy hoạch có trạm Metro trước nhà; chất lượng xây dựng được đảm bảo bởi Central và giám sát xây dựng Artelia; quản lý vận hành đã được ký kết với WorldHotels, thương hiệu sang trọng nhất tập đoàn BWH Hotels 80 năm kinh nghiệm trên toàn cầu.
Trung tâm thương mại Lusso Plaza được quản lý vận hành thương mại bởi PCM: Thương hiệu uy tín hàng đầu với hơn 130 đối tác trong nước và quốc tế, giữ chân hàng triệu khách hàng nhờ kinh nghiệm vận hành sâu sắc, linh hoạt trong mọi tình huống.
Ông Ken Trần - Tổng giám đốc Công ty cổ phần PCM cho biết, Lusso Plaza là tổ hợp thương mại - dịch vụ nội khu, được thiết kế theo mô hình Plaza, phục vụ chính cho cư dân và chuyên gia sinh sống trong Lusso Saigon và La Pura với tần suất sử dụng cao. Theo đó, Lusso Plaza phân tầng dịch vụ theo từng tầng chức năng, kết nối với nhau theo các trụ cột công năng quan trọng.
Cụ thể, tầng 3 sẽ được sử dụng phát triển thành thiên đường ẩm thực F&B với mô hình Food Court tương tự các trung tâm ẩm thực tại Singapore, thích hợp với lối sống năng động của gia đình hiện đại và chuyên gia nước ngoài ít nấu nướng.
Tầng 4 dự kiến sẽ là điểm đến được yêu thích nhiều nhất với hai trụ cột công năng là: Khu Edu-Entertainment và khu mua sắm. Khu edu-entertainment nổi bật với KidZania - thương hiệu toàn cầu, nơi trẻ em được đóng vai các nghề nghiệp như bác sĩ, phi công, lính cứu hỏa, đầu bếp... trong một thành phố mô phỏng thu nhỏ, giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Trẻ nhận được "tiền" (KidZos) sau khi hoàn thành công việc và có thể sử dụng dịch vụ tại đây. Song song đó là khu Mua sắm với siêu thị mini và các gian hàng mua sắm thương hiệu uy tín, phục vụ cư dân căn hộ và khu vực lân cận.
Trong khi đó, tầng 5 được định hướng là không gian giải trí với rạp chiếu phim đến từ thương hiệu hàng đầu, trở thành điểm hẹn quen thuộc của cư dân, khách vãng lai vào dịp cuối tuần hay những dịp công chiếu phim mới.
Đáng chú ý, khối trung tâm thương mại Lusso Plaza còn được bổ trợ bởi 2 tầng thương mại bên dưới tập trung chính vào mô hình Lifestyle Fine Dining nơi dành riêng cho những cuộc gặp gỡ trang trọng cho các chuyên gia sinh sống tại La Pura, kết hợp với hệ sinh thái bán lẻ - thương mại liên hoàn, vừa gia tăng trải nghiệm, vừa góp phần kích hoạt dòng khách toàn khối đế và nâng cao hiệu quả vận hành cho toàn dự án.
Trước đó, nhà phát triển Phát Đạt đã hợp tác với các đối tác KOI Fitness & Wellness, Farmers Market, VietKids, King Food Mart,… Đồng thời, dự án cũng quy tụ 2 trường học nội khu chuẩn quốc tế, phòng khám Nhật Bản dưới chân nhà, tăng trải nghiệm tiện ích, dịch vụ cao cấp dành cho cư dân.
“Một bất động sản chỉ thực sự trở thành tài sản khi đảm bảo được tính thanh khoản, đồng nghĩa với khả năng cho thuê hiệu quả hoặc gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Tuy nhiên, để đạt được điều này, trước hết dự án phải đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực của cư dân, từ đó từng bước trở thành điểm đến của khu vực. Trung tâm thương mại nội tòa như Lusso Plaza chính là yếu tố tạo ra lưu lượng khách hàng sử dụng thường xuyên, góp phần gia tăng tính thanh khoản cho toàn dự án nói chung và tòa tháp Lusso Saigon nói riêng,” đại diện Nhà phát triển Phát Đạt nhấn mạnh.
Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, trong bối cảnh TP.HCM đón làn sóng doanh nghiệp FDI liên tục đổ bộ, dòng người và nhu cầu về môi trường sống chất lượng của đội ngũ chuyên gia ngày càng gia tăng. Điều này kéo theo yêu cầu về không gian sống cùng hệ tiện ích nội khu chuẩn mực cao hơn như trung tâm thương mại, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và không gian giải trí. Do đó, những dự án có khả năng nội tại duy trì được sự sôi động của nội khu như Lusso Plaza được xem là yếu tố then chốt giúp gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.
