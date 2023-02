Trung Quốc: du lịch sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý hai

Mới đây nhất, Sách Xanh do Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc công bố ngày 20/2, cho rằng từ mùa Hè năm nay, du lịch nước này hứa hẹn sẽ phục hồi hoàn toàn về gần hoặc tương đương mức trước đại dịch. Theo đó, lượng khách du lịch nội địa năm nay của Trung Quốc dự kiến ​đạt gần 4,6 tỷ lượt người, trong khi du khách xuất nhập cảnh là trên 90 triệu lượt. Đồng thời, doanh thu du lịch nội địa cả năm ước đạt 4.000 tỷ nhân dân tệ (gần 581 tỷ USD), tăng 95% so với năm ngoái, đạt khoảng 70% so với 2019.

Bên cạnh đó, những kết quả ấn tượng của du lịch dịp Tết vừa qua đã tạo nền tảng thị trường cho sự tăng trưởng cao và ổn định của ngành kinh tế du lịch nước này trong cả năm 2023. Trước nhu cầu đi du lịch trong các kỳ nghỉ và sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch công vụ, thị trường du lịch Trung Quốc dự kiến sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh và tối ưu hóa nguồn cung ​​trong quý 2. Kỳ nghỉ hè năm nay hứa hẹn sẽ phục hồi hoàn toàn, du lịch hè rất có khả năng đạt gần thậm chí bằng mức cùng kỳ trước đại dịch.

Sách Xanh còn cho biết, thị trường du lịch xuất nhập cảnh cũng sẽ phục hồi nhanh chóng trong năm 2023. Về du lịch nước ngoài đến Trung Quốc, nhu cầu du khách đến nước này đã tăng đáng kể dưới tác động của chính sách. Về du lịch ra nước ngoài, hiện nước này đã nối lại thí điểm du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân Trung Quốc tới 20 quốc gia. Một số nước Đông Nam Á đã đón đợt khách Trung Quốc đầu tiên và nhu cầu du lịch nước ngoài vẫn đang tăng cao.

Nhà cung cấp dữ liệu du lịch toàn cầu OAG cho biết ba hãng hãng không lớn của Trung Quốc là China Eastern, China Southern, Air China hiện gần như đã phục hồi hoàn toàn. Các hãng bán được nhiều vé bay quốc nội hơn so với cùng kỳ 2019. Công ty chứng khoán Yuekai Securities trụ sở ở Quảng Châu cho biết tiền gửi tiết kiệm của các hộ gia đình ở Trung Quốc tăng 17% trong năm 2022 - mức tăng cao nhất trong 12 năm trở lại đây. Yuekai Securities kỳ vọng tiêu dùng của người dân sẽ phục hồi trong năm nay, dẫn đầu là ngành du lịch.

Tuy nhiên, Fitch Ratings, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn trên thế giới, cho rằng nhu cầu của người Trung Quốc sẽ phục hồi không đồng đều. Lý do là nhiều người phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn sau ba năm dịch bệnh, nhiều người mất việc làm. "Trung Quốc cần có thêm các chính sách để thúc đẩy tiêu dùng hơn nữa", Yuekai Securities nhận xét.

Bên cạnh đó, sự kết thúc đột ngột và khá hỗn loạn của “zero-Covid” đồng nghĩa với việc các hãng hàng không và công ty du lịch có rất ít thời gian để tăng quy mô công suất. Các chuyến bay cũng bị hạn chế do chi phí tăng cao. Jane Sun, Giám đốc điều hành của Ctrip thông tin: "Rất nhiều sân bay, hãng hàng không, đối tác du lịch đã cho nhiều nhân viên nghỉ việc. Giờ họ cần tuyển lại nhân viên và đào tạo lại. Chúng tôi hy vọng trong nửa cuối năm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình thường".

Đó là chưa kể, Trung Quốc có ngành công nghiệp du lịch lớn nhất thế giới và sẽ mất một thời gian để du lịch nước này hoạt động trở lại hết công suất. Đại dịch cũng đã thay đổi thói quen du lịch. Ctrip's Sun cho biết, khách du lịch Trung Quốc ngày nay đang tìm cách đặt các chuyến đi trong thời gian ngắn và đi theo nhóm nhỏ hơn... "Nền kinh tế Trung Quốc đang khá chật vật nên tôi nghĩ những điểm đến đắt đỏ khó đón được du khách nước này. Tuy nhiên, hãy gắng đợi thêm vào quãng thời gian nửa sau năm 2023", Gary Bowerman, Giám đốc Công ty du lịch Check-in Asia, dự báo.

Như để thúc đẩy nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân Trung Quốc, mới đây các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí hủy bỏ yêu cầu đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc. Theo đó, du khách Trung Quốc không cần xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ cuối tháng 2 này, và tiến tới chấm dứt xét nghiệm ngẫu nhiên từ giữa tháng 3.

Kết quả này đạt được là "do những diễn biến dịch tễ gần đây" - đại diện Thụy Điển (nước đang giữ vị thế Chủ tịch luân phiên EU) lưu ý. Như vậy những lo ngại trước đó về khả năng có thể phát sinh các biến thể mới Covid-19 sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, xem ra đã không thành hiện thực. Politico.eu dẫn kết quả một nghiên cứu được công bố tuần trước trên The Lancet (một trong những tập san y khoa uy tín nhất thế giới) cho thấy, không có biến thể mới Covid-19 nào xuất hiện kể từ sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các quy định hạn chế nghiêm ngặt từ ngày 8/1.

Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein - những thành viên không thuộc EU của khu vực đi lại tự do Schengen - cũng đã đồng ý thực hiện các động thái tương tự. Theo giới phân tích, những chính sách biên giới thuận lợi hơn có thể khuyến khích nhiều người Trung Quốc chọn châu Âu là điểm đến du lịch, học tập hoặc công tác.

Theo nghiên cứu của Công ty nghiên cứu thị trường du lịch nước ngoài Dragon Trail, năm 2023 được dự báo là có những thay đổi lớn về nhu cầu du lịch của khách Trung Quốc do đó việc ứng dụng số để quảng bá, cung cấp thông tin điểm đến cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Trong đó, Wechat vẫn là một kênh đặc biệt quan trọng, trong khi Xiaohongshu và các hình thức phát trực tiếp đã nổi bật trong thời kỳ đại dịch như những cách mới để lấy cảm hứng du lịch.

Điều đó có nghĩa, năm 2023 là năm để tiếp thị trực tiếp tỏa sáng. Sau ba năm không thể đi du lịch và tiến hành các cuộc gặp trực tiếp một cách dễ dàng, giờ là lúc để tổ chức các buổi roadshow thực tế, tham dự các triển lãm trực tiếp và đưa hoạt động thương mại du lịch, phương tiện truyền thông, KOL (những người có ảnh hưởng xã hội) của Trung Quốc đến điểm đến toàn cầu.