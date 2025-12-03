Trung Quốc tăng mạnh nhập đậu tương Mỹ

Ít nhất 6 tàu chở hàng khô rời cỡ lớn đã được xếp lịch bốc xếp đậu tương Mỹ tại các cảng vùng Vịnh từ nay đến giữa tháng 12 để bắt đầu hành trình sang Trung Quốc...

Theo lịch trình vận chuyển mà hãng tin Reuters nắm được ngày 2/12, hoạt động xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc đang tăng tốc trở lại sau nhiều tháng đình trệ vì cuộc chiến thuế quan, với ít nhất 6 tàu chở hàng khô rời cỡ lớn được xếp lịch bốc xếp đậu tương tại các cảng vùng Vịnh từ nay đến giữa tháng 12.

Cuối tuần qua, một lô đậu tương Mỹ đã được bốc xếp lên tàu và đang trên đường sang Trung Quốc, đánh dấu lô hàng đầu tiên kể từ tháng 5.

Những tuần gần đây, nông dân và các thương nhân ngũ cốc Mỹ nóng lòng chờ đợi hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc được nối lại sau cuộc đàm phán thương mại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

Theo Nhà Trắng, Bắc Kinh cam kết mua khoảng 12 triệu tấn đậu tương trong năm nay và 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tới. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đến nay vẫn chưa xác nhận các chi tiết của cuộc gặp cũng như các cam kết cụ thể về việc mua khối lượng lớn đậu tương Mỹ.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Trung Quốc đã đặt mua gần 2 triệu tấn đậu tương Mỹ trong tháng trước để giao từ nay đến hết niên vụ 2025-2026 (kết thúc vào tháng 8/2026). Sau niên vụ này, mới chỉ có một số đơn hàng nhỏ được xác nhận.

Dữ liệu vận tải mà Reuters nắm được cho thấy tàu hàng Tokugawa đang bốc xếp đậu tương trong ngày 2/12, trong khi tàu Katagalan Brave dự kiến sẽ bắt đầu nhận hàng trong vài ngày tới. 4 tàu khác gồm RB Eden, Hua Xing Hai, Donna Alexandra và SSI Dominion được lên lịch cập cảng để bốc xếp hàng trong vòng 2 tuần tới.

Tuy nhiên, lượng đậu tương mà Trung Quốc đã đặt mua tới thời điểm này mới ở mức vài triệu tấn, còn cách khá xa mục tiêu 12 triệu tấn mà Washington công bố. Điều này làm dấy lên hoài nghi việc Bắc Kinh sẽ thực hiện đầy đủ cam kết.

Tổng khối lượng Trung Quốc mua từ đầu năm đến năm nay thấp hơn nhiều so với trước khi nổ ra cuộc chiến thương mại và việc nước này vắng bóng trên thị trường đậu tương Mỹ đã kéo giá hợp đồng tương lai đậu tương ở Mỹ xuống gần mức thấp nhất trong 5 năm. Việc Trung Quốc quay lại mua đã phần nào giúp giá hợp đồng tương lai đậu tương trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago nhích lên.

Xuất khẩu lúa miến của Mỹ sang Trung Quốc cũng đã nối lại, đánh dấu những lô hàng lần đầu tiên kể từ tháng 3. Tàu Bungo Queen hiện đang bốc hàng tại một cảng trên bờ biển vịnh Texas, còn tàu YM Navigator dự kiến xếp hàng vào cuối tuần tới tại một cảng ở khu vực Tây Bắc ven Thái Bình Dương của Mỹ.

Ngày 2/12, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ công bố một gói hỗ trợ cho nông dân bị ảnh hưởng bởi giá nông sản giảm và căng thẳng thương mại vào tuần tới.

Theo dự kiến, Chính phủ sẽ chi hơn 40 tỷ USD để hỗ trợ nông dân trong năm 2025, mức cao thứ nhì kể từ năm 1933 - thời điểm chủ yếu gồm các hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến thiên tai và kinh tế.