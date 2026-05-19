Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga kể từ năm 2022
Trọng Hoàng
19/05/2026, 10:42
Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, từ tiêu thụ năng lượng, cung cấp công nghệ đến hỗ trợ thanh toán quốc tế. Nhưng cùng với sự hỗ trợ đó, Moscow cũng ngày càng rơi vào thế phụ thuộc lớn hơn vào Bắc Kinh…
Theo DW, quan hệ Nga - Trung đang
bước vào giai đoạn được xem là gắn bó nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Chuyến
thăm Bắc Kinh tuần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc hội đàm với
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước hợp tác song
phương tiếp tục cho thấy hai nước đang đẩy mạnh liên kết chiến lược trong bối
cảnh địa chính trị toàn cầu biến động mạnh
Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố
về quan hệ đối tác “không giới hạn” mà hai nhà lãnh đạo từng đưa ra ngay trước
khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022 là một thực tế ngày càng rõ nét: cán cân
kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh đang nghiêng mạnh về phía Trung Quốc.
Khi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và
các đồng minh phương Tây siết chặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm cô lập nền
kinh tế Nga, Trung Quốc đã nổi lên như “phao cứu sinh” giúp Moscow duy trì xuất
khẩu năng lượng, tiếp cận công nghệ và giữ hoạt động của hệ thống tài chính
quốc tế.
Nhưng đồng thời, sự hỗ trợ này cũng
khiến nền kinh tế Nga ngày càng phụ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc - từ thị
trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng công nghệ cho tới hệ thống thanh toán.
TRUNG
QUỐC TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG NĂNG LƯỢNG QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NGA
Một trong những thay đổi lớn nhất kể
từ khi chiến sự Ukraine bùng phát là sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng chảy năng
lượng Nga sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Sau khi châu Âu cắt giảm nhập khẩu
dầu khí Nga, Moscow buộc phải tìm kiếm thị trường thay thế. Bắc Kinh nhanh
chóng tận dụng cơ hội để trở thành khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga, đồng
thời có được nguồn cung với mức giá ưu đãi đáng kể.
Trong năm 2024, Nga xuất khẩu sang
Trung Quốc khoảng 129 tỷ USD hàng hóa, phần lớn là dầu thô, than đá và khí đốt
tự nhiên. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), kể từ
khi xung đột Ukraine bắt đầu, Trung Quốc đã mua hơn 372 tỷ USD nhiên liệu hóa
thạch của Nga.
Nguồn ngoại tệ này có ý nghĩa sống
còn đối với Moscow trong bối cảnh Nga phải duy trì chi tiêu quân sự lớn trong
khi tiếp cận thị trường tài chính phương Tây gần như bị phong tỏa.
Không chỉ duy trì doanh thu xuất
khẩu cho Nga, Trung Quốc còn trở thành thị trường chiến lược giúp Moscow tái
cấu trúc toàn bộ định hướng năng lượng dài hạn.
Điện Kremlin hiện đặc biệt muốn thúc
đẩy các dự án đường ống mới nhằm gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó
đáng chú ý nhất là dự án “Power of Siberia 2” có khả năng vận chuyển tới 50 tỷ
mét khối khí đốt mỗi năm qua Mông Cổ.
Dự án này đã bị trì hoãn nhiều năm
do tranh cãi về giá cả và các chi tiết kỹ thuật, nhưng Nga vẫn xem đây là tuyến
thay thế quan trọng cho thị trường châu Âu đã mất.
Theo Joseph Webster, nghiên cứu viên
cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), việc mở rộng năng lực
đường ống sang Trung Quốc sẽ giúp Bắc Kinh gia tăng đáng kể an ninh năng lượng
trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tại eo biển Đài Loan.
Trong bài viết đăng trên nền tảng
Substack hôm Chủ nhật, ông Webster nhận định: “Việc tăng công suất đường ống
dầu sang Trung Quốc sẽ củng cố đáng kể an ninh dầu mỏ của Bắc Kinh trong kịch
bản liên quan đến Đài Loan”.
Nhận định này xuất phát từ lo ngại
rằng nếu xảy ra xung đột quanh Đài Loan, Trung Quốc có thể phải đối mặt với các
lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc thậm chí nguy cơ phong tỏa hàng hải từ Mỹ,
làm gián đoạn nguồn nhập khẩu dầu bằng đường biển.
Sau các bất ổn gần đây tại eo biển
Hormuz liên quan đến xung đột Iran, nhu cầu của Trung Quốc đối với các tuyến
cung cấp năng lượng trên bộ được đánh giá càng trở nên cấp thiết hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng
mỗi bước tiến trong hợp tác năng lượng đều khiến Nga phụ thuộc nhiều hơn vào
Trung Quốc, đồng thời trao thêm lợi thế đàm phán cho Bắc Kinh.
CÔNG
NGHỆ VÀ TÀI CHÍNH TRUNG QUỐC GIÚP NGA DUY TRÌ “NỀN KINH TẾ THỜI CHIẾN”
Bên cạnh năng lượng, Trung Quốc còn
trở thành nguồn cung công nghệ và tài chính quan trọng nhất của Nga sau các
lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Kể từ năm 2022, Mỹ, EU, Anh và các
đồng minh đã cấm xuất khẩu chất bán dẫn, vi điện tử, máy công cụ chính xác và
nhiều loại hàng hóa lưỡng dụng có thể phục vụ sản xuất vũ khí cho Nga. Các biện
pháp này khiến nhiều ngành công nghiệp Nga rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm
trọng, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng.
Để đối phó, Moscow chuyển mạnh sang
nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Bloomberg, trong năm 2025, khoảng 90% lượng công
nghệ thuộc diện bị hạn chế xuất khẩu vào Nga có nguồn gốc từ Trung Quốc, tăng
so với mức 80% của năm trước đó. Các mặt hàng Nga đặc biệt cần gồm máy công cụ
công nghiệp, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông và nhiều sản phẩm công nghệ
lưỡng dụng phục vụ sản xuất công nghiệp và công nghệ cao. Dù Bắc Kinh chưa trực
tiếp cung cấp các hệ thống quân sự hoàn chỉnh cho Moscow, Trung Quốc được cho
là đã gia tăng xuất khẩu nhiều loại hàng hóa và thiết bị lưỡng dụng cho Nga.
Bloomberg từng đưa tin Trung Quốc
còn hỗ trợ Nga bằng dữ liệu quan sát Trái đất, ảnh vệ tinh phục vụ quân sự và
máy bay không người lái.
Nguồn cung này được đánh giá đã hỗ
trợ Nga duy trì và mở rộng năng lực sản xuất trong một số lĩnh vực công nghiệp
chiến lược, qua đó giúp nền kinh tế thích ứng với bối cảnh xung đột và trừng
phạt kéo dài.
Tuy nhiên, việc tiếp cận công nghệ
hiện nay khó khăn và đắt đỏ hơn nhiều so với trước xung đột. Nga phải sử dụng
các mạng lưới trung gian phức tạp qua nước thứ ba để né tránh lệnh cấm vận,
đồng thời chấp nhận mức giá cao hơn đáng kể. Theo DW, chi phí nhập khẩu một số
thiết bị hiện cao hơn gần 90% so với trước chiến tranh.
Không chỉ công nghệ, hệ thống tài
chính Nga cũng ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Sau khi nhiều ngân hàng lớn
của Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT và khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của
Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa ở nước ngoài, Moscow buộc phải đẩy mạnh
thanh toán bằng đồng ruble và nhân dân tệ.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nga Anton
Siluanov, đến cuối năm ngoái, hơn 99% thương mại song phương Nga - Trung đã
được thanh toán bằng đồng nội tệ của hai nước. Xu hướng “phi USD hóa” này cũng
được nhóm BRICS thúc đẩy mạnh mẽ thông qua việc khuyến khích thanh toán bằng
nội tệ giữa các thành viên. Tuy nhiên, quá trình “nhân dân tệ hóa” cũng khiến
Nga đối mặt với những phụ thuộc mới. Moscow hiện thường xuyên thiếu hụt nhân
dân tệ, trong khi chi phí vay vốn bằng đồng tiền này ngày càng tăng.
Trong khi đó, với Trung Quốc, việc
mở rộng sử dụng đồng nhân dân tệ trên phạm vi quốc tế lại giúp Bắc Kinh gia
tăng ảnh hưởng tài chính toàn cầu và giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống tài
chính do Mỹ dẫn dắt.
QUAN
HỆ “KHÔNG GIỚI HẠN” NGÀY CÀNG MANG TÍNH MỘT CHIỀU
Dù Nga và Trung Quốc tiếp tục khẳng
định quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng, nhiều chuyên gia cho rằng thực tế
hiện nay cho thấy Moscow đang ngày càng ở thế yếu hơn trong mối quan hệ song
phương.
Trung Quốc hiện là đối tác thương
mại lớn nhất của Nga, đồng thời đóng vai trò sống còn đối với nguồn thu năng
lượng, chuỗi cung ứng công nghệ và khả năng tiếp cận tài chính quốc tế của
Moscow.
Trong khi đó, đối với Bắc Kinh, Nga
chủ yếu đóng vai trò nhà cung cấp nguyên liệu, năng lượng giá rẻ và là đối tác
chiến lược trong cạnh tranh với phương Tây.
Giới phân tích nhận định ảnh hưởng
của Trung Quốc đối với Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm
tới.
Điều đáng chú ý là Hội nghị thượng
đỉnh Putin - Tập lần này diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm nổi bật của Tổng
thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, nơi Washington và Bắc Kinh được cho là đang
tìm cách ổn định quan hệ về thương mại, công nghệ và các vấn đề toàn cầu sau
nhiều năm căng thẳng.
Theo DW, một sự cải thiện trong quan
hệ Mỹ - Trung có thể làm giảm nhu cầu gắn kết quá chặt giữa Bắc Kinh và Moscow,
khi Trung Quốc vẫn phải cân nhắc các lợi ích kinh tế rộng lớn với Mỹ và châu
Âu.
Trung Quốc vẫn có lợi ích kinh tế
khổng lồ với Mỹ và châu Âu - những thị trường quan trọng hơn rất nhiều so với
Nga đối với nền kinh tế Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc dù quan hệ Nga
- Trung có tiếp tục được mô tả là “không giới hạn”, Moscow nhiều khả năng vẫn
sẽ là bên cần Bắc Kinh nhiều hơn trong tương lai gần.
Điều đó cho thấy dù cùng chia sẻ mục
tiêu xây dựng một trật tự thế giới đa cực, Nga và Trung Quốc đang bước vào một
giai đoạn hợp tác mà trong đó Bắc Kinh ngày càng nắm lợi thế lớn hơn về kinh
tế, công nghệ và ảnh hưởng chiến lược.
Ủy viên phụ trách vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) nói rằng khối này sắp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và tăng dự báo lạm phát vì “cú sốc đình lạm” do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra...
Tín hiệu lạc quan mới về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai (18/5) cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch tấn công Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình tới Washington. Hai bên hiện có “khả năng rất cao” đạt thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran...
S&P 500 giảm liền hai phiên vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu giữ đà leo thang
Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đang là nguồn áp lực “vùi dập” cổ phiếu công nghệ...
So sánh vốn hóa các Big Tech Mỹ với quy mô các nền kinh tế châu Âu
Giá trị vốn hóa thị trường của hãng chip Mỹ Nvidia đã vượt qua tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức...
Đồng euro có thể tăng giá mạnh do hoạt động phòng hộ tỷ giá
Đồng euro đang đứng trước cơ hội tăng giá mạnh mẽ, một phần nhờ vào sự thay đổi trong chi phí phòng hộ tỷ giá...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: