Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

“Cú sốc đình lạm” đe dọa kinh tế châu Âu

An Huy

19/05/2026, 10:00

Ủy viên phụ trách vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) nói rằng khối này sắp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và tăng dự báo lạm phát vì “cú sốc đình lạm” do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra...

Ông Valdis Dombrovskis, Ủy viên phụ trách vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) - Ảnh: Bloomberg.
Ông Valdis Dombrovskis, Ủy viên phụ trách vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) - Ảnh: Bloomberg.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, ông Valdis Dombrovskis - quan chức cấp cao nhất của Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách vấn đề kinh tế và năng suất, nói rằng khi cập nhật dự báo kinh tế trong tuần này, EU sẽ đưa ra các điều chỉnh theo hướng cắt giảm dự báo tăng trưởng và nâng dự báo lạm phát.

“Chúng tôi đang đối mặt với một cú sốc đình lạm”, ông Dombrovski nói vào ngày 18/5, bên lề hội nghị bộ trưởng tài chính nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) đang diễn ra ở Paris, Pháp.

Mối lo đình lạm kinh tế xảy ra ở châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới đã tăng cao trong những tuần gần đây. Nỗ lực nhằm đi đến một kết thúc hòa bình và lâu dài cho cuộc chiến ở Vùng Vịnh đang gặp nhiều trở ngại và eo biển Hormuz vẫn đang ở trong tình trạng đóng cửa. Kể từ khi cuộc chiến này nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu đã tăng khoảng 55%.

Ông Dombrovskis nói thêm rằng dư địa để các nhà hoạch định chính sách ứng phó với biến động kinh tế ở thời điểm hiện nay là “hạn chế hơn”, khó có thể triển khai các biện pháp kích cầu quy mô lớn như đã làm trong đại dịch Covid-19.

“Tôi cho rằng điều quan trọng là các biện pháp hỗ trợ mà chúng tôi đang áp dụng chỉ là tạm thời và trong phạm vi hẹp, không phải là những biện pháp có thể dẫn tới việc duy trì nhu cầu ở mức cao đối với các loại năng lượng hóa thạch”, ông nói thêm.

Giới chuyên gia kinh tế đã cảnh báo rằng tồn trữ dầu trên toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ nhanh do tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh khiến các nước phải rút nhiều dầu hơn các kho chứa ra dùng. Theo một số dự báo, tồn kho dầu của thế giới phải đến cuối năm 2027 mới có thể phục hồi. Trong bối cảnh như vậy, tình trạng khan hiếm dầu vật chất có thể xuất hiện tại châu Âu ngay trong tháng 5 này.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng tồn trữ dầu toàn cầu đang giảm với tốc độ kỷ lục. “Bộ đệm đang co lại nhanh chóng trong lúc nguồn cung dầu tiếp tục gián đoạn có thể báo hiệu cho những cú tăng mạnh của giá dầu trong thời gian sắp tới”, báo cáo viết.

Ông Dombrovskis cho biết EU vẫn đang triển khai việc xả dự trữ dầu chiến lược theo kế hoạch do IEA điều phối. “Xung đột càng kéo dài, rủi ro thắt chặt nguồn cung càng lớn, củng cố thông điểm của chúng tôi rằng phản ứng chính sách không nên làm gia tăng nhu cầu nhiên liệu hóa thạch”, ông nói.

Trong khi đó, trong một nghiên cứu mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng EU đang tiến hành các biện pháp trợ giá năng lượng trên diện rộng, có thể gây tốn kém ngân sách quá mức và duy trì nhu cầu tiêu thụ dầu ở mức cao - một phương pháp đầy rủi ro trong lúc nguồn cung dầu sụt giảm.

Theo nghiên cứu của IMF, 2/3 các khoản trợ cấp và cắt giảm thuế của chính phủ trên khắp EU nhằm làm dịu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đã không được nhắm vào mục tiêu cụ thể. Sự hỗ trợ tràn lan này diễn ra trong khi IMF và giới chức EU kêu gọi các quốc gia chỉ triển khai các biện pháp này trong phạm vi hẹp và trong thời gian ngắn.

Ông Alfred Kammer, người phụ trách khu vực Âu của IMF, nhận định với tờ báo Financial Times rằng một số quốc gia châu Âu đang “không cẩn thận trong việc sử dụng không gian tài khóa” trong cuộc khủng hoảng hiện tại.

Ông Kammer đặc biệt cảnh báo về các biện pháp như áp trần giá nhiên liệu hoặc cắt giảm thuế vì những biện pháp như vậy có thể làm suy yếu các tín hiệu thị trường do giá cao tạo ra. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu cao liên tục trong một thị trường bị hạn chế về nguồn cung, đồng thời làm giảm động lực chuyển sang các nguồn năng lượng độc lập như năng lượng tái tạo.

Bối cảnh hiện nay đang đặt Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trước lựa chọn khó khăn: tăng lãi suất để chống lạm phát hay hạ hoặc giữ nguyên lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg gần đây, các nhà kinh tế dự báo ECB sẽ ưu tiên nhiệm vụ chống lạm phát và sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay.

Số liệu sơ bộ công bố hồi cuối tháng 4 cho thấy tốc độ lạm phát hàng năm ở khu vực đồng tiền chung eurozone trong tháng 4 tăng mạnh lên 3% từ mức 2,6% của tháng 3, chủ yếu do giá năng lượng tăng. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực trong quý 1 chỉ đạt 0,1% so với quý trước.

ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026

07:38, 13/05/2026

ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026

Đồng euro có thể tăng giá mạnh do hoạt động phòng hộ tỷ giá

07:27, 19/05/2026

Đồng euro có thể tăng giá mạnh do hoạt động phòng hộ tỷ giá

IMF chỉ trích EU phớt lờ cảnh báo về trợ giá năng lượng

07:54, 05/05/2026

IMF chỉ trích EU phớt lờ cảnh báo về trợ giá năng lượng

Từ khóa:

châu Âu đình lạm EU kinh tế châu Âu thế giới

Đọc thêm

Ba Lan: Xe buýt hydro lao đao vì chi phí nhiên liệu quá cao

Ba Lan: Xe buýt hydro lao đao vì chi phí nhiên liệu quá cao

Dù được kỳ vọng trở thành biểu tượng của giao thông xanh tại châu Âu, chương trình phát triển xe buýt hydro ở Ba Lan đang đối mặt nhiều khó khăn do chi phí nhiên liệu đắt đỏ, hạ tầng thiếu hụt và phụ thuộc lớn vào hydro sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch…

Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Đây là lần thứ hai Mỹ để cơ chế miễn trừ trừng phạt dầu Nga hết hiệu lực trước khi gia hạn trở lại...

Philippines giảm 10% chi tiêu chính phủ để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Philippines giảm 10% chi tiêu chính phủ để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Philippines đang chịu sức ép đặc biệt lớn từ khủng hoảng năng lượng toàn cầu do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng suốt 11 tuần qua...

Các hãng bay châu Âu không lo hết xăng

Các hãng bay châu Âu không lo hết xăng

Các hãng hàng không và nhà máy lọc dầu châu Âu đang ngày càng tự tin rằng khu vực này sẽ không rơi vào tình trạng khan hiếm xăng máy bay trong mùa hè năm nay...

Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga kể từ năm 2022

Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga kể từ năm 2022

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, từ tiêu thụ năng lượng, cung cấp công nghệ đến hỗ trợ thanh toán quốc tế. Nhưng cùng với sự hỗ trợ đó, Moscow cũng ngày càng rơi vào thế phụ thuộc lớn hơn vào Bắc Kinh…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao

Tài chính

2

Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Thế giới

3

Philippines giảm 10% chi tiêu chính phủ để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thế giới

4

Các hãng bay châu Âu không lo hết xăng

Thế giới

5

HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy