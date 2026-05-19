Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

S&P 500 giảm liền hai phiên vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu giữ đà leo thang

Bình Minh

19/05/2026, 08:17

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đang là nguồn áp lực “vùi dập” cổ phiếu công nghệ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (18/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq giảm phiên thứ hai liên tiếp do cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị xả hàng.

Giá dầu tiếp tục leo thang, đẩy cao mối lo lạm phát, dẫn tới trái phiếu bị bán mạnh, trong lúc nhà đầu tư theo dõi những diễn biến xung quanh cuộc xung đột ở Trung Đông.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,07%, còn 7.043,05 điểm. Nasdaq giảm 0,51%, còn 26.090,73 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones tăng 159,95 điểm, tương đương tăng 0,32%, đạt 49.686,12 điểm.

Loạt cổ phiếu chip giảm điểm trong phiên này, sau đợt tăng nóng liên tục gần đây. Micron giảm khoảng 6%, Nvidia và Broadcom giảm khoảng 1% mỗi cổ phiếu.

Giới phân tích cho rằng hiện tại là một thời điểm nhạy cảm đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Tuần trước, S&P 500 và Dow Jones cùng lập kỷ lục mới, trong khi Dow Jones có thời điểm lấy lại mốc 50.000 điểm. Trong phiên ngày thứ Sáu, thị trường sụt giảm do lợi suất trái phiếu tăng trên toàn cầu tăng.

Phiên ngày thứ Hai, xu hướng bán tháo trái phiếu tiếp diễn khi nhà đầu tư lo ngại rằng tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu kéo dài do cuộc chiến tranh Mỹ và Iran chưa thể kết thúc sẽ khiến lạm phát tăng mạnh trên toàn cầu, dẫn tới các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đang là nguồn áp lực “vùi dập” cổ phiếu công nghệ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 15 tháng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm cao nhất kể từ cuối thập niên 1990.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm cao kỷ lục kể từ khi Chính phủ Nhật phát hành trái phiếu kỳ hạn này lần đầu tiên vào năm 1999. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức cũng cao nhất kể từ năm 2011.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 2%, đóng cửa ở mức 112,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 3%, chốt phiên ở mức 108,66 USD/thùng. Đây là giá đóng cửa cao nhất 2 tuần của mỗi loại dầu.

Đà tăng của giá dầu đã yếu đi một phần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày thứ Ba (19/5) theo đề nghị của các nước đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh. Ông cho biết Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nói với ông rằng công tác đàm phán nghiêm túc với Iran đang diễn ra và sẽ mang lại một thỏa thuận mà Mỹ chấp nhận được.

Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm rằng ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ “chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn nhằm vào Iran trong tức thì nếu các bên không đạt được một thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận được”.

Trước đó vào hôm Chủ nhật, ông Trump nói Iran phải “có chuyển động”, nếu không “sẽ chẳng còn lại gì cả”.

Giới đầu tư đang bắt đầu tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của năm nay. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo có thể tăng lãi suất hai lần, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được cho là có thể tăng lãi suất ngay trong cuộc họp vào tháng 6.

Khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay đã gần như đã bị dập tắt vào tuần trước, sau khi Mỹ công bố các báo cáo thống kê cho thấy dấu hiệu leo thang của lạm phát.

“Lạm phát đã trở thành một vấn đề thực sự” vì giá dầu tăng đã dẫn tới một bước ngoặt “rất khó có thể cân bằng lại” - CEO Ben Fulton của công ty WEBs Investments nhận định với hãng tin CNBC. Ông cho rằng điều này đồng nghĩa giá cổ phiếu ở Phố Wall có thể giằng co trong một vùng phạm vi trong thời gian tới nếu không có những diễn biến tích cực ở Trung Đông, nhất là liên quan tới eo biển Hormuz.

“Tôi có thể thấy là mọi người đang vội bảo toàn lợi nhuận mà họ đã có được”, ông Fulton đề cập đến hoạt động chốt lời ở những cổ phiếu đã tăng giá nhiều, nhất là cổ phiếu công nghệ.

Vì sao đường cong giá dầu tương lai không thể dự báo chắc chắn giá dầu?

13:43, 18/05/2026

Vì sao đường cong giá dầu tương lai không thể dự báo chắc chắn giá dầu?

“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

08:50, 18/05/2026

“Cơn ác mộng” logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị bán, giá dầu leo thang

08:44, 16/05/2026

Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị bán, giá dầu leo thang

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

So sánh vốn hóa các Big Tech Mỹ với quy mô các nền kinh tế châu Âu

So sánh vốn hóa các Big Tech Mỹ với quy mô các nền kinh tế châu Âu

Giá trị vốn hóa thị trường của hãng chip Mỹ Nvidia đã vượt qua tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức...

Đồng euro có thể tăng giá mạnh do hoạt động phòng hộ tỷ giá

Đồng euro có thể tăng giá mạnh do hoạt động phòng hộ tỷ giá

Đồng euro đang đứng trước cơ hội tăng giá mạnh mẽ, một phần nhờ vào sự thay đổi trong chi phí phòng hộ tỷ giá...

Giá vàng

Giá vàng "mắc kẹt" giữa đà suy yếu của đồng USD và mối lo thắt chặt tiền tệ

Cùng lúc, giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và phải đương đầu với áp lực giảm từ giá dầu tăng cao và mối lo chính sách tiền tệ thắt chặt...

Sự thay đổi của 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 10 năm

Sự thay đổi của 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 10 năm

Trong thập kỷ qua, trật tự kinh tế toàn cầu đã thay đổi đáng kể. Vị trí của nhiều nền kinh tế lớn có sự thay đổi lớn dưới tác động của các cú sốc lạm phát, căng thẳng địa chính trị, gián đoạn do đại dịch Covid-19 và sự phát triển bùng nổ của các ngành gắn với trí tuệ nhân tạo (AI)...

Lương bình quân ở các nước châu Âu

Lương bình quân ở các nước châu Âu

Thụy Sỹ là quốc gia châu Âu duy nhất có mức lương bình quân vượt ngưỡng 100.000 euro...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Liên kết đa ngành mở rộng không gian tăng trưởng cho công nghiệp văn hóa

Doanh nghiệp

2

Khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng

Hạ tầng

3

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

Đầu tư

4

Moody’s Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Đầu tư

5

VN-Index tăng nhẹ, áp lực rung lắc kiểm tra đỉnh cũ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy