S&P 500 giảm liền hai phiên vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu giữ đà leo thang

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đang là nguồn áp lực “vùi dập” cổ phiếu công nghệ...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (18/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq giảm phiên thứ hai liên tiếp do cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị xả hàng.

Giá dầu tiếp tục leo thang, đẩy cao mối lo lạm phát, dẫn tới trái phiếu bị bán mạnh, trong lúc nhà đầu tư theo dõi những diễn biến xung quanh cuộc xung đột ở Trung Đông.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,07%, còn 7.043,05 điểm. Nasdaq giảm 0,51%, còn 26.090,73 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones tăng 159,95 điểm, tương đương tăng 0,32%, đạt 49.686,12 điểm.

Loạt cổ phiếu chip giảm điểm trong phiên này, sau đợt tăng nóng liên tục gần đây. Micron giảm khoảng 6%, Nvidia và Broadcom giảm khoảng 1% mỗi cổ phiếu.

Giới phân tích cho rằng hiện tại là một thời điểm nhạy cảm đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Tuần trước, S&P 500 và Dow Jones cùng lập kỷ lục mới, trong khi Dow Jones có thời điểm lấy lại mốc 50.000 điểm. Trong phiên ngày thứ Sáu, thị trường sụt giảm do lợi suất trái phiếu tăng trên toàn cầu tăng.

Phiên ngày thứ Hai, xu hướng bán tháo trái phiếu tiếp diễn khi nhà đầu tư lo ngại rằng tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu kéo dài do cuộc chiến tranh Mỹ và Iran chưa thể kết thúc sẽ khiến lạm phát tăng mạnh trên toàn cầu, dẫn tới các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đang là nguồn áp lực “vùi dập” cổ phiếu công nghệ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 15 tháng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm cao nhất kể từ cuối thập niên 1990.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm cao kỷ lục kể từ khi Chính phủ Nhật phát hành trái phiếu kỳ hạn này lần đầu tiên vào năm 1999. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức cũng cao nhất kể từ năm 2011.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 2%, đóng cửa ở mức 112,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 3%, chốt phiên ở mức 108,66 USD/thùng. Đây là giá đóng cửa cao nhất 2 tuần của mỗi loại dầu.

Đà tăng của giá dầu đã yếu đi một phần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày thứ Ba (19/5) theo đề nghị của các nước đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh. Ông cho biết Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nói với ông rằng công tác đàm phán nghiêm túc với Iran đang diễn ra và sẽ mang lại một thỏa thuận mà Mỹ chấp nhận được.

Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm rằng ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ “chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn nhằm vào Iran trong tức thì nếu các bên không đạt được một thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận được”.

Trước đó vào hôm Chủ nhật, ông Trump nói Iran phải “có chuyển động”, nếu không “sẽ chẳng còn lại gì cả”.

Giới đầu tư đang bắt đầu tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của năm nay. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo có thể tăng lãi suất hai lần, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được cho là có thể tăng lãi suất ngay trong cuộc họp vào tháng 6.

Khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay đã gần như đã bị dập tắt vào tuần trước, sau khi Mỹ công bố các báo cáo thống kê cho thấy dấu hiệu leo thang của lạm phát.

“Lạm phát đã trở thành một vấn đề thực sự” vì giá dầu tăng đã dẫn tới một bước ngoặt “rất khó có thể cân bằng lại” - CEO Ben Fulton của công ty WEBs Investments nhận định với hãng tin CNBC. Ông cho rằng điều này đồng nghĩa giá cổ phiếu ở Phố Wall có thể giằng co trong một vùng phạm vi trong thời gian tới nếu không có những diễn biến tích cực ở Trung Đông, nhất là liên quan tới eo biển Hormuz.

“Tôi có thể thấy là mọi người đang vội bảo toàn lợi nhuận mà họ đã có được”, ông Fulton đề cập đến hoạt động chốt lời ở những cổ phiếu đã tăng giá nhiều, nhất là cổ phiếu công nghệ.