Đồng euro có thể tăng giá mạnh do hoạt động phòng hộ tỷ giá

Bình Minh

19/05/2026, 07:27

Đồng euro đang đứng trước cơ hội tăng giá mạnh mẽ, một phần nhờ vào sự thay đổi trong chi phí phòng hộ tỷ giá...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Theo một phân tích của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, tỷ giá đồng tiền chung châu Âu có thể tăng lên mức cao nhất 5 năm trong thời gian tới, khi chi phí phòng hộ giảm thúc đẩy dòng vốn hơn 200 tỷ USD vào thị trường phòng hộ, từ đó hỗ trợ đồng euro.

Lãi suất cao tại Mỹ từ lâu đã là một rào cản lớn đối với các nhà đầu tư châu Âu khi muốn phòng hộ rủi ro tỷ giá đồng USD. Điều này là do họ phải trả một khoản chênh lệch lãi suất khi mua euro và bán USD trong các giao dịch kỳ hạn. Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần thu hẹp.

Các nhà giao dịch hiện đang dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng mạnh lãi suất trong năm nay, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng giữ nguyên mức lãi suất ở mức hiện tại hoặc chỉ có một lần tăng lãi suất. Kỳ vọng này đã bắt đầu thúc đẩy hoạt động phòng hộ tỷ giá - theo các chiến lược gia của Morgan Stanley.

Chi phí phòng hộ tỷ giá đồng USD với kỳ hạn 3 tháng đối với các nhà đầu tư châu Âu có thể giảm tới 80 điểm cơ bản trong vòng 12 tháng tới. Điều này có thể dẫn đến tỷ lệ phòng hộ đồng USD tăng hơn 2 điểm phần trăm - theo các chiến lược gia David Adams, Andrew Watrous, Molly Nickolin và Koichi Sugisaki trong một báo cáo công bố ngày 15/5.

Dự báo lạc quan của Morgan Stanley về đồng euro được củng cố bởi những yếu tố nói trên. Ngân hàng đầu tư Mỹ này kỳ vọng đồng euro sẽ tăng lên mức 1,23 USD/euro vào quý 3 năm nay, mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Trong khi đó, dự báo trung bình của các chiến lược gia do Bloomberg tổng hợp cho thấy đồng euro sẽ đạt mức gần 1,18 USD đổi 1 euro vào quý 3.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia trên Phố Wall đều lạc quan về triển vọng của đồng euro trong thời gian tới. Tại ngân hàng JPMorgan Chase & Co., nhóm chiến lược gia do các ông bà Meera Chandan và Arindam Sandilya dẫn đầu cho biết đây là lần đầu tiên trong 1 năm trở lại đây, họ dự báo đồng euro sẽ giảm giá. Họ khuyến nghị các nhà giao dịch nên giữ quyền chọn bán euro để đổi lấy USD và dự báo đồng euro sẽ giảm xuống mức 1,14 USD/euro vào cuối năm nay.

Tỷ giá euro so với USD hiện ở mức gần 1,17 USD/euro.

Một yếu tố khác có thể hỗ trợ đồng euro là sự bất ổn chính trị tại Anh, có thể khiến đồng euro duy trì sức mạnh so với đồng bảng Anh trong quý 2. Nếu các nhà giao dịch trái phiếu chính phủ Anh tiếp tục đòi hỏi phần bù rủi ro chính trị và tài chính trong các trái phiếu dài hạn, điều này có thể thúc đẩy dòng vốn chuyển sang đồng euro, như đã thấy cách đây 4 năm.

Dù vậy, nhóm nghiên cứu của Morgan Stanley cho rằng sự kết hợp giữa chi phí phòng hộ thấp hơn, sự biến động tỷ giá trở lại mức bình thường lịch sử và sự suy yếu rộng hơn của đồng USD có thể thúc đẩy dòng vốn lớn vào đồng euro, đẩy giá trị của euro lên cao hơn nữa.

Với việc các nhà đầu tư châu Âu đang nắm giữ khoảng 10 nghìn tỷ USD tài sản tại Mỹ, chỉ riêng tác động của việc giảm chi phí phòng hộ có thể thúc đẩy khoảng 214 tỷ USD mua vào đồng euro, - theo tính toán của nhóm nghiên cứu.

"Chúng tôi ước tính rằng chi phí phòng hộ giảm xuống như kỳ vọng sẽ dẫn đến mức tăng 4% trong tỷ giá EUR/USD. Nếu tâm lý thị trường đối với USD trở nên tiêu cực hơn và sự biến động tỷ giá cũng tăng trở lại mức trung bình lịch sử, áp lực tăng giá này đối với euro có thể lên tới 10%”, các chiến lược gia của Morgan Stanley cho biết.

Giá vàng

Giá vàng "mắc kẹt" giữa đà suy yếu của đồng USD và mối lo thắt chặt tiền tệ

Cùng lúc, giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và phải đương đầu với áp lực giảm từ giá dầu tăng cao và mối lo chính sách tiền tệ thắt chặt...

Sự thay đổi của 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 10 năm

Sự thay đổi của 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 10 năm

Trong thập kỷ qua, trật tự kinh tế toàn cầu đã thay đổi đáng kể. Vị trí của nhiều nền kinh tế lớn có sự thay đổi lớn dưới tác động của các cú sốc lạm phát, căng thẳng địa chính trị, gián đoạn do đại dịch Covid-19 và sự phát triển bùng nổ của các ngành gắn với trí tuệ nhân tạo (AI)...

Lương bình quân ở các nước châu Âu

Lương bình quân ở các nước châu Âu

Thụy Sỹ là quốc gia châu Âu duy nhất có mức lương bình quân vượt ngưỡng 100.000 euro...

Indonesia đẩy mạnh phát triển điện rác

Indonesia đẩy mạnh phát triển điện rác

Các cơ sở điện rác được nhận định sẽ đóng vai trò như một nguồn năng lượng thay thế cho Indonesia, đồng thời có thể giảm lượng rác thải chôn lấp ở nước này tới 90%...

Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?

Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?

Theo tờ báo Financial Times, cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra đã buộc gần 80 quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế. Giờ đây, cuộc khủng hoảng này đang bước sang giai đoạn mới, nguy hiểm hơn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

