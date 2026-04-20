Trung Quốc xây cả một “thị trấn vệ tinh” gần Bắc Kinh để phục vụ ngành công nghiệp vũ trụ

Hơn 60% các vụ phóng của Trung Quốc đã do khu vực tư nhân đảm nhiệm, cho thấy một thị trường vũ trụ quy mô hàng nghìn tỷ nhân dân tệ đang dần định hình và phát triển nhanh chóng tại nước này…

Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng một “thị trấn vệ tinh” tại khu vực ngoại ô Bắc Kinh. Dự án được đánh giá là chưa có tiền lệ, với quy hoạch đồng bộ nhằm phục vụ riêng cho ngành công nghiệp vũ trụ thương mại đang tăng trưởng mạnh.

Theo truyền thông nhà nước, khu trung tâm của tổ hợp này dự kiến hoàn thành vào nửa cuối năm 2026. Khi đi vào vận hành, đây được kỳ vọng sẽ trở thành một “Thung lũng Silicon” của lĩnh vực vũ trụ, nơi các doanh nghiệp sản xuất vệ tinh, đơn vị khai thác và công ty công nghệ hàng không vũ trụ cùng hiện diện trong một hệ sinh thái thống nhất, chia sẻ hạ tầng, tối ưu nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Động lực của dự án xuất phát từ sự trỗi dậy nhanh chóng của ngành vũ trụ thương mại Trung Quốc. Hiện hơn 60% các vụ phóng trong nước đã do khu vực tư nhân đảm nhiệm, thay vì phụ thuộc vào các cơ quan nhà nước như trước. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang chuẩn bị niêm yết, phản ánh dòng vốn và kỳ vọng thị trường ngày càng gia tăng.

Theo Reuters, ông Gao Yibin, phụ trách nghiên cứu chiến lược tại Future Aerospace, cho rằng các điều kiện cho một giai đoạn bùng nổ đã hội tụ: quy trình cấp phép phóng được rút gọn, chuỗi cung ứng nội địa dần hoàn thiện khi nhiều linh kiện được sản xuất trong nước, và dòng vốn đầu tư quy mô lớn đang liên tục đổ vào ngành.

Ông cũng chỉ ra một loạt công nghệ then chốt tạo lực đẩy cho tăng trưởng. Trước hết là các chòm sao vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp, mạng lưới gồm hàng loạt vệ tinh cỡ nhỏ hoạt động ở độ cao thấp, phối hợp để cung cấp kết nối Internet toàn cầu, Internet vệ tinh (dịch vụ băng thông rộng truyền từ không gian xuống mặt đất).

Song song, năng lực tính toán trong không gian cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp trên vệ tinh, thay vì phải truyền về trạm mặt đất như trước đây.

Xa hơn, mô hình tích hợp không – không gian – mặt đất (air–space–ground integrated network) trong kỷ nguyên 6G được xem là bước tiến tiếp theo của hạ tầng kết nối, khi máy bay, vệ tinh và mạng viễn thông mặt đất được liên kết liền mạch trong một hệ thống thống nhất. Theo ông Gao, những yếu tố này cho thấy ngành vũ trụ thương mại sẽ duy trì đà tăng trưởng bền vững đến năm 2026 và xa hơn.

Trong bức tranh đó, “thị trấn vệ tinh” được thiết kế như một điểm hội tụ chiến lược của Trung Quốc, nơi nhân lực, công nghệ và dòng vốn giao thoa, tạo điều kiện để doanh nghiệp hợp tác, thử nghiệm và mở rộng quy mô.

Việc tập trung toàn bộ chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ trong cùng một không gian cũng được xem là bước đi nhằm chuyển hóa tham vọng vũ trụ thương mại từ những nỗ lực rời rạc thành một hệ sinh thái có tổ chức, đủ sức cạnh tranh ở quy mô toàn cầu.

Trong bối cảnh nhiều dự báo cho rằng thị trường vũ trụ Trung Quốc có thể đạt quy mô hàng nghìn tỷ nhân dân tệ trong những năm tới, đô thị này được kỳ vọng không chỉ là nơi đặt nền móng, mà còn góp phần định hình tương lai của toàn ngành.