Chi phí để vận hành trung tâm dữ liệu ngoài không gian của Elon Musk có thể lên tới 5.000 tỷ USD mỗi năm

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk được cho là đang ấp ủ kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ngoài không gian, vận hành bằng mạng lưới khoảng 1 triệu vệ tinh. Tuy nhiên, các ước tính ban đầu cho thấy việc hiện thực hóa ý tưởng này có thể đòi hỏi mức chi phí khổng lồ…

Theo hãng tin tài chính Mỹ MarketWatch, dẫn báo cáo của công ty nghiên cứu MoffettNathanson, việc xây dựng và vận hành một trung tâm dữ liệu ngoài không gian với chòm vệ tinh quy mô 1 triệu chiếc có thể tiêu tốn tới 5.000 tỷ USD mỗi năm, tương đương gần 1/6 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay của Mỹ.

MoffettNathanson ước tính để triển khai kế hoạch này, SpaceX sẽ phải phóng khoảng 200.000 vệ tinh mỗi năm trong vòng 5 năm liên tiếp, tương đương khoảng 3.300 lần phóng mỗi năm, tức gần 9 lần phóng mỗi ngày. Ngoài ra, việc vận hành một trung tâm dữ liệu ngoài không gian dựa trên chòm vệ tinh cũng đòi hỏi bổ sung công suất tính toán AI tương đương khoảng 100 gigawatt mỗi năm.

Trong khi đó, ông Matt Garman, Giám đốc điều hành Amazon Web Services, tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của đề xuất này.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh AI của Cisco mới đây, ông nhận định kế hoạch vẫn còn “rất xa vời”, nhấn mạnh rằng hiện nay chưa có đủ tên lửa để phóng 1 triệu vệ tinh.

Theo ông, với chi phí đưa tải trọng lên không gian hiện tại, dự án khó khả thi về mặt kinh tế. Bên cạnh đó là những thách thức lớn về hậu cần cũng như chi phí duy trì phần cứng hiệu năng cao trong môi trường không gian khắc nghiệt, khiến viễn cảnh hiện thực hóa dự án trong tương lai gần trở nên khó khăn.

SpaceX mới đây đã thông báo thâu tóm startup xAI, tạo nên công ty tư nhân giá trị nhất thế giới với định giá 1,25 nghìn tỷ USD nhằm hiện thực hóa tham vọng đưa trung tâm dữ liệu lên vũ trụ.

Do cả SpaceX và xAI đều là công ty tư nhân, trong đó Elon Musk nắm giữ cổ phần chi phối, thương vụ sáp nhập có thể được thực hiện nhanh chóng mà không chịu các ràng buộc phức tạp như với doanh nghiệp đại chúng.

SpaceX trước đó đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), đề nghị cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh nhằm phục vụ trung tâm dữ liệu không gian. Trong hồ sơ, SpaceX mô tả đây là “bước đi đầu tiên hướng tới nền văn minh Kardashev loại II”, đồng thời khẳng định hệ thống này có thể hỗ trợ các dịch vụ AI cho hàng tỷ người, song song với mục tiêu đảm bảo tương lai đa hành tinh của nhân loại.

Theo SpaceX, các cơ sở này sẽ vận hành bằng năng lượng mặt trời, giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng trên Trái đất, đồng thời tận dụng khả năng làm mát bằng bức xạ trong môi trường lạnh giá của không gian để tản nhiệt. Điều này được cho là giúp trung tâm dữ liệu thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí hơn so với các cơ sở đặt trên mặt đất.