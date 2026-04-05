Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam ra mắt chi nhánh tại Hà Nội
Khánh Vy - Việt Dũng
05/04/2026, 07:39
Ngày 4/4, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam đã chính thức ra mắt chi nhánh mới tại Hà Nội nhằm mở rộng mạng lưới giải quyết tranh chấp thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực phía Bắc…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch Trung
tâm Trọng tài thương mại miền Nam cho biết Trung tâm Trọng tài thương mại miền
Nam được thành lập và hoạt động từ năm 2020. Sau 6 năm hoạt động, Trung tâm quyết
định mở rộng ra Hà Nội với mong muốn tăng cường sự hiểu biết của các doanh nghiệp
về phương thức giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại.
Theo đó, mục tiêu hoạt động cốt lõi của trung tâm là hướng tới
việc hòa giải, giải quyết tất cả mọi tranh chấp trong các hợp đồng thương mại bằng
biện pháp trọng tài.
“Việc ưu tiên hòa giải không chỉ giúp giảm tải tình trạng
quá tải cho Tòa án nhân dân các cấp hiện nay, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu
sắc khi có thể giúp các bên tranh chấp từ đối thủ có thể trở thành đối tác”, ông
Nam nhấn mạnh.
Chia sẻ tại lễ ra mắt và nhận giấy phép hoạt động, Luật sư Đỗ
Hữu Đĩnh, Giám đốc Công ty Luật Việt Kim, Trưởng Chi nhánh Hà Nội, cho biết việc
thành lập chi nhánh Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam tại Hà Nội không chỉ
nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động của Trung tâm mà còn nhằm mục đích tạo ra một “sân
chơi pháp lý” đích thực.
Đây sẽ là nơi gắn kết cộng đồng luật sư, đồng nghiệp,
cũng như các chuyên gia trong giới học thuật để cùng nhau chia sẻ chuyên môn,
nâng cao trình độ về pháp lý nói chung và trọng tài thương mại nói riêng thông
qua các hoạt động tọa đàm khoa học, trao đổi chuyên môn và cập nhật những chính
sách mới. Cùng với đó, chi nhánh sẽ đẩy mạnh các hoạt động giải quyết tố tụng thông
qua phương thức trọng tài.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, mạng lưới đối tác
của các doanh nghiệp Việt Nam khá rộng lớn từ Việt Nam, Nhật Bản đến Trung Quốc…, vì vậy, rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp phải đối mặt trong thương mại khá đa đạng
và đang gia tăng. Trong bối cảnh đó, tố tụng trọng tài nổi lên như một xu hướng
tất yếu với những ưu điểm vượt trội như giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí giải
quyết và mang tính tự nguyện cao.
“Tố tụng trọng tài có đặc thù là hai bên tranh chấp sẽ cùng
lựa chọn trung tâm trọng tài tin tưởng để giải quyết, khác hoàn toàn với hình
thức giải quyết tố tụng theo tòa án chỉ do một bên lựa chọn và quyết định”, Luật
sư Đỉnh cho biết.
Để chi nhánh đi vào hoạt động hiệu quả, cả Chủ tịch Nguyễn
Xuân Nam và Trưởng chi nhánh Đỗ Hữu Đĩnh đều bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ
trợ, hướng dẫn từ các cơ quan quản lý nhà nước về pháp luật trên địa bàn Hà Nội.
Đồng thời, trung tâm cũng kêu gọi sự chung tay từ các cơ sở đào tạo luật nhằm bồi
dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ trọng tài viên, đảm bảo luôn cập nhật kịp
thời những thay đổi của pháp luật.
Đặc biệt, chi nhánh định hướng sẽ gắn kết chặt chẽ với các
hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp như Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Câu lạc bộ
Doanh nhân Họ Đỗ Việt Nam, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội... Sự đồng hành này
hứa hẹn sẽ đưa Trung tâm Trọng tài Thương mại miền Nam - Chi nhánh Hà Nội trở
thành một trong những trung tâm trọng tài thương mại hoạt động hiệu quả, giúp cộng
đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn và hướng tới sự phát triển thịnh vượng.
