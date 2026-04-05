Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam ra mắt chi nhánh tại Hà Nội

Khánh Vy - Việt Dũng

05/04/2026, 07:39

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam đã chính thức ra mắt chi nhánh mới tại Hà Nội nhằm mở rộng mạng lưới giải quyết tranh chấp thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực phía Bắc…

Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam chi nhánh Hà Nội sẽ hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tranh chấp bằng biện pháp trọng tài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam cho biết Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam được thành lập và hoạt động từ năm 2020. Sau 6 năm hoạt động, Trung tâm quyết định mở rộng ra Hà Nội với mong muốn tăng cường sự hiểu biết của các doanh nghiệp về phương thức giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại.

Theo đó, mục tiêu hoạt động cốt lõi của trung tâm là hướng tới việc hòa giải, giải quyết tất cả mọi tranh chấp trong các hợp đồng thương mại bằng biện pháp trọng tài.

“Việc ưu tiên hòa giải không chỉ giúp giảm tải tình trạng quá tải cho Tòa án nhân dân các cấp hiện nay, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi có thể giúp các bên tranh chấp từ đối thủ có thể trở thành đối tác”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam trao hòa và giấy phép hoạt động Chi nhánh Hà Nội do Sở Tư pháp Hà Nội cấp cho ông Đỗ Hữu Đỉnh, Trưởng Chi nhánh.

Chia sẻ tại lễ ra mắt và nhận giấy phép hoạt động, Luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Giám đốc Công ty Luật Việt Kim, Trưởng Chi nhánh Hà Nội, cho biết việc thành lập chi nhánh Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam tại Hà Nội không chỉ nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động của Trung tâm mà còn nhằm mục đích tạo ra một “sân chơi pháp lý” đích thực.

Đây sẽ là nơi gắn kết cộng đồng luật sư, đồng nghiệp, cũng như các chuyên gia trong giới học thuật để cùng nhau chia sẻ chuyên môn, nâng cao trình độ về pháp lý nói chung và trọng tài thương mại nói riêng thông qua các hoạt động tọa đàm khoa học, trao đổi chuyên môn và cập nhật những chính sách mới. Cùng với đó, chi nhánh sẽ đẩy mạnh các hoạt động giải quyết tố tụng thông qua phương thức trọng tài.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, mạng lưới đối tác của các doanh nghiệp Việt Nam khá rộng lớn từ Việt Nam, Nhật Bản đến Trung Quốc…, vì vậy, rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp phải đối mặt trong thương mại khá đa đạng và đang gia tăng. Trong bối cảnh đó, tố tụng trọng tài nổi lên như một xu hướng tất yếu với những ưu điểm vượt trội như giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí giải quyết và mang tính tự nguyện cao.

Các trọng tài viên được kết nạp vào Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam chi nhánh Hà Nội.

“Tố tụng trọng tài có đặc thù là hai bên tranh chấp sẽ cùng lựa chọn trung tâm trọng tài tin tưởng để giải quyết, khác hoàn toàn với hình thức giải quyết tố tụng theo tòa án chỉ do một bên lựa chọn và quyết định”, Luật sư Đỉnh cho biết.

Để chi nhánh đi vào hoạt động hiệu quả, cả Chủ tịch Nguyễn Xuân Nam và Trưởng chi nhánh Đỗ Hữu Đĩnh đều bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các cơ quan quản lý nhà nước về pháp luật trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, trung tâm cũng kêu gọi sự chung tay từ các cơ sở đào tạo luật nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ trọng tài viên, đảm bảo luôn cập nhật kịp thời những thay đổi của pháp luật.

Đặc biệt, chi nhánh định hướng sẽ gắn kết chặt chẽ với các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp như Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Đỗ Việt Nam, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội... Sự đồng hành này hứa hẹn sẽ đưa Trung tâm Trọng tài Thương mại miền Nam - Chi nhánh Hà Nội trở thành một trong những trung tâm trọng tài thương mại hoạt động hiệu quả, giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn và hướng tới sự phát triển thịnh vượng.

Quản trị tố tụng trọng tài trong tranh chấp chuỗi: Yêu cầu thực tiễn cấp thiết từ nền kinh tế hiện đại

12:35, 04/04/2026

Quản trị tố tụng trọng tài trong tranh chấp chuỗi: Yêu cầu thực tiễn cấp thiết từ nền kinh tế hiện đại

Nâng cao vai trò của trọng tài quốc tế trong giải quyết các tranh chấp thương mại và đầu tư

16:54, 13/01/2024

Nâng cao vai trò của trọng tài quốc tế trong giải quyết các tranh chấp thương mại và đầu tư

Đọc thêm

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Hơn 15 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong quý 1/2026

Hơn 15 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong quý 1/2026

Sau khi ghi nhận mức sụt giảm nhẹ trong hai tháng đầu năm, dòng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã phục hồi tích cực trong quý 1/2026 với 15,2 tỷ USD, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước...

TP.HCM củng cố vị thế để trở thành trung tâm tài chính quốc tế

TP.HCM củng cố vị thế để trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Trung tâm tài chính TP.Hồ Chí Minh tăng 11 bậc lên vị trí 84 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Chuyên gia cho rằng đây mới là tín hiệu tích cực về nhận diện, cần tiếp tục chuyển hóa thành nền tảng thể chế, dòng vốn và thị trường thực chất với việc tập trung vào 3 nhóm ưu tiên chính...

Quý 1/2026, TP. Hồ Chí Minh hút gần 2,9 tỷ USD FDI với nhiều dự án quy mô lớn

Quý 1/2026, TP. Hồ Chí Minh hút gần 2,9 tỷ USD FDI với nhiều dự án quy mô lớn

Quý 1/2026, thu hút FDI của TP. Hồ Chí Minh ước đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và sản xuất...

Hà Nội: Tìm kiếm cơ hội hợp tác mới để phát triển đô thị và kinh tế xanh

Hà Nội: Tìm kiếm cơ hội hợp tác mới để phát triển đô thị và kinh tế xanh

Thông qua các cuộc làm việc liên tiếp với đối tác từ Philippines, Nhật Bản và Hoa Kỳ, Thủ đô không chỉ tìm kiếm cơ hội hợp tác mới mà còn từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn....

