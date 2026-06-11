Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn đồng hành cùng Hà Nội trong phát triển đường sắt đô thị

Ông Hong Jee Sun, Thứ trưởng thứ hai Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc khẳng định các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP. Hà Nội trong quá trình phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời tham gia sâu hơn vào các dự án đường sắt trọng điểm của thành phố trong thời gian tới...

Chiều 10/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp và làm việc với ông Hong Jee Sun, Thứ trưởng thứ hai Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cùng đoàn công tác.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù từ Luật Thủ đô năm 2026. Trên cơ sở đó, thành phố đang đẩy nhanh triển khai các chương trình, dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã được xác định trong quy hoạch với tầm nhìn dài hạn 100 năm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Hà Nội đang tích cực huy động và thu hút các nguồn lực đầu tư, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, phát triển đô thị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức đang trở thành những động lực tăng trưởng mới, Hà Nội kỳ vọng tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực quản lý.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km. Tuy nhiên, đến nay mới có khoảng 21,5 km được đầu tư và đưa vào khai thác, tương đương khoảng 2,1% quy hoạch. Đây được xem là dư địa rất lớn để mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực đường sắt, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng tại buổi tiếp và làm việc với ông Hong Jee Sun, Thứ trưởng thứ hai Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cùng đoàn công tác. (Ảnh: CTT UBND TP.Hà Nội)

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho đường sắt đô thị. Các tiêu chuẩn này về cơ bản tương đồng với hệ thống đang được áp dụng tại Hàn Quốc, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Hà Nội cũng hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án theo nhiều hình thức linh hoạt như đối tác công - tư (PPP), đầu tư trực tiếp hoặc đảm nhận vai trò tổng thầu, liên danh triển khai dự án.

Về phía Hàn Quốc, ông Hong Jee Sun cho biết nước này mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam cũng như Hà Nội trong phát triển đường sắt đô thị và công nghiệp đường sắt, đồng thời khẳng định Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này trong những năm gần đây.

Đánh giá cao tầm nhìn phát triển giao thông công cộng của Hà Nội, Thứ trưởng Hong Jee Sun bày tỏ ấn tượng với kế hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị quy mô lớn của Thủ đô. Ông cũng cho rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc đã khẳng định năng lực thông qua việc tham gia thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội và kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các dự án sắp tới.

Thứ trưởng Hong Jee Sun khẳng định Hàn Quốc mong muốn tham gia từ giai đoạn sớm của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, bao gồm cả quá trình nghiên cứu tiền khả thi. Theo ông, điều này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy thế mạnh về công nghệ và quản lý dự án, đồng thời thúc đẩy hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về khả năng hợp tác nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai. Lãnh đạo TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan chuyên môn của thành phố và phía Hàn Quốc sớm triển khai các cuộc làm việc kỹ thuật để cụ thể hóa các ý tưởng hợp tác thành những dự án khả thi trong thời gian tới.