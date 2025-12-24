Yeah 1 dự kiến góp thêm gần 43,2 tỷ đồng vào MangoPlus

Vốn điều lệ của Mango+ sau khi YEG góp thêm vốn là gần 43,72 tỷ đồng và YEG tiếp tục sở hữu 100% vốn điều lệ tại Mango+.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo góp thêm vốn vào công ty con.

Cụ thể: ngày 23/12, Tập đoàn YEG chính thức công bố việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ (MangoPlus), hiện tại là công ty con trực tiếp, nhằm củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.

Theo đó, số vốn góp thêm dự kiến là gần 43,2 tỷ đồng, hoàn thành trong quý 4 năm nay. Vốn điều lệ của Mango+ sau khi YEG góp thêm vốn là gần 43,72 tỷ đồng và YEG tiếp tục sở hữu 100% vốn điều lệ tại Mango+.

Theo YEG, MangoPlus sẽ đóng vai trò là đơn vị độc quyền tiếp nhận, khai thác và Việt hóa các định dạng (format) giải trí hàng đầu thế giới thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác nội dung lớn trong khu vực.

Cũng theo YEG, đây là bước đi chiến lược nhằm triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh chiến lược dài hạn giữa Tập đoàn YeaHl và Mango TV - đơn vị sáng tạo nội dung hàng đầu của Trung Quốc.

Theo hợp tác này, MangoPlus nắm giữ độc quyền khai thác kho tàng IP Format (Sở hữu trí tuệ) từ đối tác quốc tế và đây không chỉ là việc mang những sản phẩm tinh hoa quốc tế về Việt Nam mà còn là hành trình chuyển giao năng lực sâu rộng từ sản xuất đến công nghệ, vận hành.

Mới đây, HĐQT YEG đã thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng để nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited (“Sony Music HK”) tại công ty con là Công ty cổ phần 1Label, đồng thời thông qua các hợp đồng hợp tác với Sony Music HK cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai.

Theo đó, dự kiến Sony Music HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty cổ phần 1Label và Công ty TNHH 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần tập đoàn YeaHl.

Theo thông tin từ YEG, việc 1Label nhận vốn đầu tư từ Sony Music HK không chỉ mang ý nghĩa về tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế trong lĩnh vực giải trí trong nước tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ quản lý nghệ sĩ chuẩn quốc tế và mạng lưới phân phối toàn cầu.

Được biết, Sony Music HK là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment. Sony Music Entertainment tôn vinh hành trình sáng tạo. Những nhà sáng tạo của Sony Music Entertainment định hình các phong trào, văn hóa, cộng đồng, thậm chí cả lịch sử. Và Sony Music Entertainment đã đóng vai trò tiên phong trong lịch sử âm nhạc, từ việc thành lập hãng thu âm đầu tiên trên thế giới đến việc phát minh ra đĩa than phẳng. Sony Music Entertainment đã nuôi dưỡng nhiều nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất của âm nhạc và sản xuất ra những bàn thu có tầm ảnh hưởng lớn. Hiện, Sony Music Entertainment hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Theo nhận định từ VCSC, YEG là công ty truyền thông lớn với hệ sinh thái từ sản xuất đến thương mại hóa nội dung, sở hữu giá trị bản quyền cao và hợp đồng quảng cáo bền vững. YEG đồng thời mở rộng sang mảng biên lợi nhuận cao như cung cấp giải pháp, quản lý tài năng, và tổ chức sự kiện để đa dạng hóa doanh thu và giảm phụ thuộc vào quảng cáo.

VCSC cho biết thành công của các chương trình chủ lực như “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” đã giúp doanh thu/lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng +149%/ +363% so với cùng kỳ. Với danh mục các chương trình lớn đã được lên kế hoạch cho 6 tháng cuối 2025 và tính chu kỳ của ngành quảng cáo, YEG có vị thế tốt để tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, hoàn thành kế hoạch doanh thu 1,300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng cho năm 2025.

Được biết YEG đã hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc 2020-2022, thoái vốn khỏi các công ty con, thành công tăng vốn điều lệ, và giảm thiểu nợ vay. Sức khỏe tài chính hiện tại rất lành mạnh với tỷ lệ nợ thấp, sẵn sàng cho chu kỳ đầu tư và tăng trưởng mới. Tuy nhiên VCSC cho biết rủi ro đầu tư đối với YEG là gia tăng các đối thủ cạnh tranh; Mô hình kinh doanh phụ thuộc vào thị hiếu khán giả; Quản lý vi phạm bản quyền và rủi ro về cơ cấu cổ đông và quyền kiểm soát.