Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã vẫn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm sau 6 tháng sắp xếp

Bộ Nội vụ đã có phản hồi về ý kiến của một số địa phương liên quan đến phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối với cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Bộ Nội vụ cho biết căn cứ quy định tại Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, thì cán bộ, công chức cấp xã được giữ nguyên phụ cấp chức vụ (trong đó có phụ cấp kiêm nhiệm) hiện hưởng của cán bộ, công chức cấp xã chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác.

Thực hiện Công văn số 12/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, sau thời điểm 6 tháng nêu trên, cán bộ, công chức cấp xã không được tiếp tục hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và pháp luật có liên quan.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đang khẩn trương triển khai tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố,

Từ đó, làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trình Chính phủ xem xét, quyết định, gắn với lộ trình kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước ngày 31/5/2026) theo đúng Kết luận số 163-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.