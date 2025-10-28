Truy tố 9 bị can trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2 liên quan sân bay Nha Trang cũ, bị can Nguyễn Văn Hậu đề nghị bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả...

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà).

Trong đó 3 bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).

Các bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư) và các bị can thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cáo trạng thể hiện, trong thời gian từ năm 2015 đến 2024, các bị can đã vi phạm quy định trong quản lý đất đai.

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và được Bộ Quốc phòng cùng UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất; bố trí quỹ đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT Sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại tạm thời Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị can đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Tháng 6/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án Khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, Khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn.

Tập đoàn Phúc Sơn đã triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và huy động vốn bằng cách lập các hợp đồng góp vốn đầu tư để ký thỏa thuận góp vốn xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề tại dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Cáo buộc thể hiện, mặc dù dự án chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chưa được cấp phép… song bị can Nguyễn Văn Hậu ký ban hành các quyết định, thông báo, quy định quy trình và chính sách kinh doanh bất động sản; phê duyệt giá bán dự kiến.

Đồng thời, ký hợp đồng “tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng” với các khách hàng cá nhân hoặc thông qua các đơn vị trung gian phân phối ký hợp đồng với khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Theo Viện Kiểm sát, bị can Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó gần 6.000 tỷ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn.

Bị can Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho bị can Trần Hữu Định để chuyển nhượng lại cho khách hàng nhằm thu tiền chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân.

“Đây là vụ án tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can có chức vụ, quyền hạn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc thu hồi đất, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư dự án nên để các bị can Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng lợi dụng ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác”, cáo trạng nêu rõ.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cũng đánh giá quá trình điều tra, các bị can đều nhận thức hành vi sai phạm của bản thân, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.