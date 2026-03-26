Đà Nẵng ra mắt tổ chức chuyên biệt trong hệ sinh thái “Điểm đến sự kiện”
Ngô Anh Văn
26/03/2026, 11:53
Trong bối cảnh ngành du lịch MICE đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, Đà Nẵng đã chính thức ghi dấu một bước ngoặt quan trọng với việc ra mắt Chi hội Điểm đến Sự kiện Đà Nẵng (DECA)...
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một tổ chức chuyên biệt trong hệ sinh thái điểm đến sự kiện được hình thành, đánh dấu một bước tiến chiến lược của thành phố trong việc định vị mình như một điểm đến hàng đầu cho các sự kiện quốc tế.
Ông Lê Đình Nam,
Chủ tịch lâm thời Chi hội Điểm đến Sự kiện Đà Nẵng (DECA), cho biết DECA vừa được công bố thành lập vào ngày
24/3 không chỉ đơn thuần là một sự kiện ra mắt mà còn là một chiến lược dài hạn
nhằm đưa Đà Nẵng vào "mỏ vàng" của du lịch MICE. DECA được kỳ vọng sẽ
trở thành bệ phóng giúp Đà Nẵng cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong cuộc đua trở thành
điểm đến sự kiện hàng đầu khu vực.
Được thành lập dưới
sự bảo trợ của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, DECA quy tụ các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực sự kiện, MICE, hội nghị, triển lãm, không gian nghệ thuật và các
dịch vụ liên quan. Đây là nền tảng kết nối thực chất, nơi các doanh nghiệp có
thể cùng chia sẻ, hợp tác và phát triển.
Các hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế không chỉ mang lại nguồn khách
lớn mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa về thương mại, đầu tư và hình ảnh điểm đến.
Chính vì vậy, nhiều thành phố đang cạnh tranh để trở thành những điểm đến sự
kiện. DECA được kỳ vọng sẽ trở thành “bộ điều phối mềm” của hệ thống sinh thái
sự kiện thành phố, thông qua việc liên kết hợp tác nhằm chuẩn hóa năng lực tổ
chức sự kiện của thành phố và từng bước định vị mình như một điểm đến MICE có
khả năng cạnh tranh trong khu vực.
"Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, DECA đã chủ động xây dựng định hướng tiếp cận thị trường quốc tế chọn lọc, tập trung vào các khu vực có tiềm năng cao về dòng khách MICE.
DECA đã tham gia và triển khai các hoạt động xúc tiến tại nhiều thị trường trọng điểm như Indonesia, Philippines và Nga thông qua các sự kiện quốc tế".
Các hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc quảng bá điểm đến, mà
còn hướng đến mục tiêu thiết lập quan hệ đối tác với các đơn vị tổ chức sự
kiện, hãng lữ hành và hiệp hội ngành tại từng thị trường. Thông qua đó, DECA
từng bước đưa Đà Nẵng vào “bản đồ cân nhắc” của các nhà tổ chức sự kiện quốc tế
– yếu tố then chốt trong việc thu hút các hội nghị, triển lãm quy mô lớn.
Được
biết, đại hội chính thức của Chi hội DECA nhiệm kỳ 2026 – 2030 dự kiến sẽ được tổ
chức tới đây, đánh dấu cột mốc chuyển sang
giai đoạn vận hành chính thức với định hướng chiến lược dài hạn. Đây là cơ hội
để Đà Nẵng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch MICE quốc tế, đồng
thời mở ra những cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Việc
ra mắt DECA không chỉ là một bước tiến quan trọng đối với Đà Nẵng mà còn là một
tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ DECA, Đà Nẵng có
thể tận dụng tối đa tiềm năng của mình để phát triển ngành du lịch MICE, góp
phần thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường
quốc tế.
