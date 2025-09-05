TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc
Tuấn Sơn
05/09/2025, 11:31
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) phản ánh giai đoạn tái cơ cấu toàn diện, đồng thời định hình chiến lược đầu tư dài hạn.
Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, doanh nghiệp tập trung củng cố nền tảng tài chính, kiểm soát chi phí và ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng yếu, tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026 - 2030, TTC Phú Quốc đặt mục tiêu phát triển thông qua củng cố quản trị, đa dạng hóa nguồn thu và tái cơ cấu hoạt động theo hướng bền vững.
TIỀN ĐỀ TĂNG TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận một số thay đổi về doanh thu trong quá trình rà soát danh mục kinh doanh và tái cơ cấu hoạt động. Những biến động này có tác động nhất định đến kết quả lợi nhuận ngắn hạn, nhưng lại là bước đi cần thiết để loại bỏ yếu tố kém hiệu quả, tạo tiền đề cho lộ trình phát triển dài hạn.
Hiệu quả từ quá trình tái cơ cấu bước đầu thể hiện rõ qua các chỉ tiêu chi phí. So với cùng kỳ năm trước, chi phí tài chính giảm gần 84%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 26% nhờ tinh gọn bộ máy, tối ưu quy trình và nâng cao kỷ luật vận hành. Chủ đầu tư đã gia tăng năng lực vốn chủ, đảm bảo thanh khoản. Các chỉ số thanh toán nhanh có cải thiện tích cực hơn và các khoản nợ giảm so với cùng kỳ. Việc duy trì kỷ luật tài chính đã góp phần giảm thiểu rủi ro, đồng thời mở ra dư địa cho các khoản đầu tư trọng yếu mang tính chiến lược trong trung và dài hạn.
Dù lợi nhuận ngắn hạn chịu tác động từ quá trình tái cơ cấu, TTC Phú Quốc vẫn ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng Vịnh Đầm được xem là giải pháp gia tăng năng lực logistics, giảm chi phí vận hành dài hạn và củng cố vai trò cửa ngõ hàng hóa của Nam đảo. Song song đó, việc triển khai dự án trọng điểm Selavia giai đoạn 2 nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, đa dạng hóa dòng doanh thu và khẳng định vị thế dự án trên thị trường nghỉ dưỡng cao cấp.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025
Trong giai đoạn hiện tại, TTC Phú Quốc tập trung dồn nguồn lực cho các dự án kinh doanh chiến lược nhằm gia tăng sức cạnh tranh và đón đầu nhu cầu bùng nổ khi APEC 2027 đến gần. Ở mảng logistics, TTC Phú Quốc ưu tiên nâng cấp và mở rộng năng lực cảng Vịnh Đầm - một trong số ít khu vực Nam đảo có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cảng biển và logistics quy mô lớn.
Ở mảng bất động sản nghỉ dưỡng, TTC Phú Quốc tập trung phát triển Selavia như biểu tượng mới của Nam đảo. Doanh nghiệp đang triển khai Selavil Vela với ba block căn hộ du lịch, đồng thời hợp tác cùng Tập đoàn The Ascott để quản lý và vận hành khách sạn quốc tế mang thương hiệu Citadines Selavia Phu Quoc thuộc phân khu Selavil Mira, dự kiến khai thác trước thềm APEC 2027. Bên cạnh đó, shophouse Selashine đã chính thức đi vào hoạt động, tạo trục thương mại - dịch vụ sôi động, bổ sung giá trị trải nghiệm “all-in-one” cho toàn khu.
Tiếp nối những bước phát triển đó, sáng ngày 4/9/2025, TTC Phú Quốc đã tổ chức Sharing Day với chủ đề “Selavia – Khai mở kỷ nguyên mới cùng APEC 2027”. Sự kiện mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc trong bối cảnh Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại đảo Ngọc, đồng thời cập nhật định hướng chiến lược của dự án Selavia đến cộng đồng các doanh nghiệp và đối tác chiến lược.
TẦM NHÌN 2026 - 2030: BỨT PHÁ CÙNG THỊ TRƯỜNG NGHỈ DƯỠNG PHÚ QUỐC
Giai đoạn 2026 - 2030, TTC Phú Quốc đặt Selavia ở vị trí trung tâm, giữ vai trò trụ cột dẫn dắt toàn bộ định hướng phát triển mới. Với quy mô 290 ha và thiết kế đảo Hoa sen độc bản, Selavia không chỉ là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng đơn thuần, mà được định vị trở thành khu phức hợp mang tính biểu tượng của Nam đảo. Điểm nhấn nổi bật chính là khối khách sạn quốc tế Citadines Selavia Phu Quoc do Ascott vận hành.
Dự báo từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2030, Phú Quốc sẽ đón khoảng 27,710 triệu lượt khách, trong đó 23,459 triệu lượt khách quốc tế. Định hướng đến năm 2050, Phú Quốc đón khoảng 58,851 triệu lượt khách trong đó 42,370 triệu lượt khách quốc tế. Trong bức tranh đó, Selavia - với hệ sinh thái “all-in-one”, được định vị như điểm đến đa trải nghiệm hàng đầu, nơi du khách có thể nghỉ dưỡng, mua sắm, tham gia sự kiện và tận hưởng trọn vẹn văn hóa - ẩm thực bản địa.
Song hành với Selavia, TTC Phú Quốc triển khai chiến lược dài hạn dựa trên ba trụ cột: Áp dụng tiêu chuẩn ESG, khai thác lợi thế logistics Vịnh Đầm và tinh gọn bộ máy quản trị. Định hướng này khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền vững, đồng hành cùng đảo Ngọc vươn tầm biểu tượng nghỉ dưỡng - thương mại khu vực và quốc tế.
