Từ đại lộ Lê Hồng Phong, cầu Nguyễn Trãi đến hành lang thương mại mới tại Hải Phòng
Tuấn Sơn
06/04/2026, 08:00
Tại nhiều đô thị lớn, các đại lộ chính không chỉ đóng vai trò hạ tầng giao thông mà còn trở thành động lực hình thành và phát triển các khu vực thương mại sầm uất. Tại Hải Phòng, trong khi đại lộ Lê Hồng Phong tiếp tục khẳng định vị thế là trục phát triển trung tâm kết nối sân bay Cát Bi, thì xu hướng dịch chuyển về phía Bắc sông Cấm qua cầu Nguyễn Trãi hướng tới đại lộ Bắc Nam VSIP đang mở ra kỳ vọng về một hành lang thương mại mới đầy tiềm năng.
ĐẠI LỘ THƯƠNG MẠI: TỪ LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG ĐẾN GIÁ TRỊ KINH DOANH BỀN VỮNG
Quy luật này đã được kiểm chứng rõ nét trên thế giới. Orchard Road tại Singapore hay Magnificent Mile ở Chicago là những minh chứng điển hình, nơi các đại lộ không chỉ là tuyến giao thông mà còn quy tụ hàng trăm nhà bán lẻ, trung tâm mua sắm, dịch vụ ẩm thực và giải trí, tạo nên sức hút lâu dài cho người dân và du khách.
Tại Việt Nam, các trục đại lộ lớn cũng thường dẫn dắt sự phát triển thương mại. Đại lộ Lê Hồng Phong tại Hải Phòng là ví dụ tiêu biểu cho mô hình “hạ tầng giao thông đi trước, thương mại dịch vụ theo sau”. Không chỉ là tuyến kết nối chiến lược giữa trung tâm thành phố và sân bay Cát Bi, tuyến đường này còn được ví như “phố Wall” của Hải Phòng khi tập trung dày đặc các định chế tài chính, ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, cùng hệ thống siêu thị, bách hóa, trung tâm tiệc cưới và giải trí.
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Ngã 5 – sân bay Cát Bi được phê duyệt năm 2025, khu vực này tiếp tục được định hướng phát triển thành cấu trúc đô thị hiện đại, đồng thời bổ sung tuyến đường sắt đô thị dọc trục Lê Hồng Phong – Nguyễn Trãi, càng củng cố vai trò xương sống của tuyến đường trong không gian đô thị Hải Phòng.
Đối với phân khúc bất động sản thấp tầng, shophouse mặt tiền đại lộ sở hữu ba lợi thế nổi bật: Khả năng nhận diện cao nhờ mặt tiền rộng, tính linh hoạt trong khai thác đa dạng mô hình kinh doanh (showroom, F&B, bán lẻ, ngân hàng, văn phòng), và tiềm năng cho thuê ổn định nhờ khả năng chuyển hóa lưu lượng giao thông thành doanh thu thực tế. Trên các trục đại lộ lớn, shophouse không chỉ là sản phẩm an cư mà còn là tài sản sinh lời.
CẦU NGUYỄN TRÃI – ĐẠI LỘ VSIP: TRỤC THƯƠNG MẠI MỚI TẠI CỰC TĂNG TRƯỞNG BẮC SÔNG CẤM
Nếu Lê Hồng Phong đại diện cho nhịp phát triển sôi động của trung tâm cũ, thì đại lộ Bắc Nam VSIP đang dần định hình vai trò tiếp nối tại khu vực Bắc sông Cấm – cực tăng trưởng mới của thành phố. Từ giữa năm 2025, Trung tâm Chính trị – Hành chính Bắc sông Cấm đã đi vào vận hành, trở thành nơi làm việc của nhiều sở, ban, ngành. Sự dịch chuyển này kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về dịch vụ giao dịch, ăn uống, văn phòng và lưu trú, tạo nền tảng cho sự hình thành mặt bằng thương mại mới.
Cầu Nguyễn Trãi đóng vai trò then chốt trong hành lang kết nối này. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.235 tỷ đồng, được khởi công cuối năm 2024. Theo cập nhật tiến độ thi công đến đầu năm 2026, khối lượng thực hiện đạt khoảng 36-50% tùy gói thầu, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2027. Công trình không chỉ nối liền đô thị hiện hữu với khu đô thị mới Bắc sông Cấm mà còn tăng cường liên kết với các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tam Hưng – Ngũ Lão và khu vực Thủy Nguyên.
Từ logic phát triển đô thị, đại lộ Bắc Nam VSIP được kỳ vọng sẽ trở thành trục thương mại chủ đạo của khu vực Bắc sông Cấm. Tuyến đường này nối dài từ đại lộ Lê Hồng Phong và kết nối trực tiếp với sân bay Cát Bi, hội tụ đầy đủ lợi thế về hạ tầng, kết nối vùng và động lực phát triển từ trung tâm hành chính mới.
Khi cầu Nguyễn Trãi hoàn thiện, đại lộ VSIP sẽ đón nhận lưu lượng lớn từ khu công nghiệp VSIP, các đại đô thị lân cận và dòng dịch chuyển giữa trung tâm cũ với Bắc sông Cấm cùng khu vực Vũ Yên. Với mặt cắt rộng hơn 80m và vỉa hè hai bên lên tới 27m, đây là trục đường sở hữu tiềm năng cao cho sự phát triển của shophouse và các hoạt động thương mại, cho thuê sớm.
THE GREENERY 2: SẢN PHẨM ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG TRÊN HÀNH LANG THƯƠNG MẠI MỚI
Trong bối cảnh hạ tầng 2026 tại Hải Phòng, The Greenery 2 là dự án đáng chú ý thuộc đại đô thị VSIP Hải Phòng rộng 1.100 ha. Với quy mô 3,45 ha, dự án gồm shophouse và nhà phố liền kề, được quy hoạch theo mô hình khu đô thị khép kín (compound) hai cổng, tích hợp trường học và công viên nội khu.
Điểm nhấn của dự án nằm ở mức giá cạnh tranh: trong khi shophouse mặt tiền đại lộ Lê Hồng Phong đã chạm mốc khoảng 250 triệu đồng/m2, shophouse The Greenery 2 mở bán từ mức 80 triệu đồng/m2, tạo dư địa tăng trưởng đáng kể. Nhà phố liền kề 3 tầng có giá khởi điểm từ 5,2 tỷ đồng, phù hợp với nhu cầu an cư và đầu tư gần cầu Nguyễn Trãi và Trung tâm Hành chính Bắc sông Cấm.
Vị trí chiến lược ngay trên trục cầu Nguyễn Trãi – Vũ Yên giúp The Greenery 2 sở hữu lợi thế đón đầu lưu lượng giao thông và nhu cầu dịch vụ từ trung tâm hiện hữu, Bắc sông Cấm, khu công nghiệp VSIP và các khu vực lân cận. Trục shophouse đại lộ của dự án đặc biệt phù hợp cho các mô hình kinh doanh, dịch vụ và cho thuê mặt bằng, tận dụng tối đa tiềm năng thương mại khi hạ tầng khu vực dần hoàn thiện.
Thực tiễn phát triển đô thị cho thấy, nơi nào hình thành đại lộ lớn, thương mại thường phát triển sớm và bền vững. Tại Hải Phòng, nếu đại lộ Lê Hồng Phong từng là biểu tượng của một trục phát triển sôi động, thì hành lang qua cầu Nguyễn Trãi đến đại lộ VSIP đang mở ra một lớp mặt bằng thương mại mới đầy triển vọng. Trong bức tranh đó, các sản phẩm như shophouse The Greenery 2 có cơ sở vững chắc để đón đầu cơ hội kinh doanh và gia tăng giá trị khi kết nối khu vực Bắc sông Cấm ngày càng hoàn chỉnh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: