Tự doanh bán ròng 1.300 tỷ ngay phiên chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Sau 7 năm nỗ lực và kiên trì, FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên sang nhóm mới nổi thứ cấp vào rạng sáng nay 3/10. VN-Index mở cửa phiên bùng nổ có lúc tăng hơn 19 điểm nhưng sau đó hưng phấn ngay lập tức giảm dần, thậm chí có lúc còn nhúng xuống dưới tham chiếu do quyết định nâng hạng có hiệu lực vào tháng 9/2026 quá xa so với kỳ vọng nhà đầu tư.

Mặc dù vậy, tiền vẫn vào nhóm chứng khoán, kéo chỉ số đóng cửa phiên tăng 12,53 điểm tiến sát về mốc 1.700. Độ rộng cũng tương đối đẹp 181 mã tăng trên 121 mã giảm điểm. Ngân hàng và Chứng khoán là hai nhóm được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp sau khi thị trường nâng hạng. Một số mã tăng rất tốt như VCB, CTG, STB, VIX, SHS, MSB trong khi VCI, VND, SSI tăng thận trọng không đáng kể.

Bất động sản ghi nhận sự phân hóa rõ rệt hơn. Nhóm Vin chia đôi con đường khi VIC giảm 1,06% thì VHM và VRE tăng mạnh 4,27% và 3,71%. Các cổ nhà đất đầu cơ hút tiền như KDH, VPI, DXG, CEO. Đại diện cho các nhóm bán lẻ tiêu dùng, sản xuất công nghiệp năng lượng thể hiện sự tích cực hôm nay như HPG, MVN, VNM, MWG, BSR, HVN. Trong khi ngược lại công nghệ thông tin có FPT giảm hơn 1%.

Không có sự bùng nổ hôm nay là một tiếc nuối lớn. Dòng tiền lớn không đủ, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh 35.500 tỷ đồng. Điểm tích cực là khối ngoại phát đi tín hiệu vui, gom ròng nhẹ 139.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 102.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, MWG, HPG, VCB, STB, VHM, VIC, ACB, HDB, CTG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, VRE, MSN, VCl, MBB, TCB, DXG, CII, VIX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 536.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 650.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, VIX, TCB, MBB, GEE, VCI, CTG, SSI, DXG, VCG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí. Top bán ròng có: HPG, MWG, STB, HAG, VIC, BSR, VND, CTD, VNM.

Tự doanh bán ròng 1076.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1279.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, SHB, VPB, NT2, VIC, VJC, NVL, DGC, CTD, SAB. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VHM, MWG, GEX, FPT, GEE, HPG, VCB, VIX, MBB, STB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 321.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 525.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có SHB, GEX, CTG, VCB, ACB, MWG, VIC, VPL, VPI, VJC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VRE, HPG, MSN, TPB, VSC, VCI, SSI, MBB, FPT, DXG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.386,6 tỷ đồng, giảm -33,0% so với phiên liền trước và đóng góp 6,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở cổ phiếu VJC, VIX, MSB và VPB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện trong khi giảm ở Xây dựng, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Dầu khí, Phần mềm. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.