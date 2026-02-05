Thứ Sáu, 06/02/2026

Bất động sản

Từ khu đô thị mới Dương Nội nhìn về tương lai đô thị phía Tây Hà Nội

Tuấn Sơn

05/02/2026, 08:00

Sự đồng bộ của quy hoạch và hoàn chỉnh của hệ thống hạ tầng giao thông, tiện ích đang tiếp tục mở ra chu kỳ phát triển mới ở phía Tây Thủ đô. Trong đó, Khu đô thị mới Dương Nội được xem là minh chứng rõ nét cho xu hướng tái cấu trúc không gian đô thị, hướng tới những dự án có chuẩn sống ngày càng được nâng cao.

NƠI ĐÓN VƯỢNG KHÍ SINH TÀI LỘC

Buổi sáng thường ngày nơi phía Tây thành phố, Khu đô thị mới Dương Nội bắt đầu bằng những chuyển động rất đời thường: người già thong thả dạo bộ ven hồ, trẻ nhỏ theo xuống sân chơi, các dãy shophouse mở cửa đón khách từ sớm… Giữa tốc độ phát triển sầm uất của khu Tây, một bức tranh đô thị tràn đầy sức sống và năng lượng tốt lành đang diễn ra nơi đây với nhịp sống an cư – kinh doanh đan xen hài hòa.

Dù là những ngày nắng ráo cho đến những ngày mưa, nhịp sống ấy vẫn luôn diễn ra trọn vẹn và liền mạch. “Hơn 10 năm trước mọi người nghĩ về Dương Nội là “vùng ven” nhưng ngay khi đường Tố Hữu kéo dài được hoàn thiện, tôi đã thấy nó không còn xa mà là tầm nhìn cho sự đón đầu. Những dự án có diện tích lớn thường được quy hoạch hạ tầng rất bài bản, Khu đô thị mới Dương Nội là một dự án tôi đánh giá cao về cả quy hoạch lẫn vị trí”, anh Hoàng Minh - một trong những cư dân đầu tiên của khu đô thị cho biết.

Và rồi, khi đặt trong sự so sánh với những ngày mưa lớn – điều không hiếm gặp ở Hà Nội – giá trị sống của Dương Nội càng trở nên rõ nét. Chị Minh Anh - một cư dân khác chia sẻ, chính sự ổn định sinh hoạt vào những thời điểm thời tiết khắc nghiệt mới là “phép thử” cho chất lượng sống thực sự của một khu đô thị. “Có những đợt mưa lớn trước đây, nhiều khu vực trung tâm bị ảnh hưởng, nhưng ở Dương Nội mọi thứ vẫn khá bình thường. Cuộc sống và việc đi lại, kinh doanh của gia đình tôi gần như không bị gián đoạn trong suốt thời gian sinh sống tại đây.”

Từ những trải nghiệm tưởng như rất đời thường ấy, ngày càng nhiều cư dân dần nhận ra một giá trị lớn tại nơi mình an cư đó là: Địa thế và hạ tầng kỹ thuật được hoạch định bài bản ngay từ đầu. Khu đô thị mới Dương Nội sở hữu nền đất cao ráo, bằng phẳng, không trũng thấp, nằm trên các trục giao thông lớn thuận tiện kết nối. Thờ gian qua, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến Hà Nội thường xuyên đối mặt với những trận mưa lớn gây ngập diện rộng, lợi thế địa hình cùng hệ thống thoát nước đồng bộ càng cho thấy tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư khi đặt yếu tố an toàn, bền vững lên hàng đầu.

Phối cảnh tổng thể dự án Solasta Mansion thuộc Khu đô thị mới Dương Nội.
Phối cảnh tổng thể dự án Solasta Mansion thuộc Khu đô thị mới Dương Nội.

Không chỉ sở hữu hạ tầng kỹ thuật tốt, Dương Nội còn sở hữu yếu tố cận thủy hiếm có khi nằm gần hồ điều hòa lớn – “lá phổi nước” của toàn khu. Theo quan niệm phong thủy, nước là biểu tượng của tài lộc và sự sinh sôi; những khu đất gần nguồn nước thường tích tụ năng lượng tốt, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Kết hợp cùng hệ thống công viên, cây xanh rộng thoáng, nhờ đó môi trường sống tại Dương Nội luôn duy trì sự trong lành, giúp lưu thông năng lượng tích cực và tạo cảm giác an yên cho cư dân.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC - “ĐÒN BẨY” GIA TĂNG GIÁ TRỊ

Khu đô thị mới Dương Nội là một trong những dự án quy mô lớn nhất của Tập đoàn Nam Cường được triển khai đầu tiên tại phía Tây Hà Nội, vào thời điểm khu vực này bắt đầu ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh bậc nhất Thủ đô. Toàn khu có tổng diện tích lên đến gần 200ha, được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật - tiện ích hoàn chỉnh, sở hữu độ nền tương đối cao, cùng hệ thống cấp – thoát nước đầu tư đồng bộ, khoa học. Các chuyên gia quy hoạch cho rằng, lợi thế về nền cao và hạ tầng kỹ thuật bền vững là yếu tố khó có thể “bù đắp” ở các dự án phát triển sau này, khi điều kiện quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế.

Quỹ đất liền mạch cho phép dự án được phát triển theo mô hình đô thị hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ các chức năng từ nhà ở, thương mại – dịch vụ, giáo dục đến không gian xanh và tiện ích công cộng. Bên cạnh các tòa chung cư cao cấp, các phân khu biệt thự nổi bật như Solasta Mansion, An Quý Villa hay An Phú Shopvilla đã góp phần định hình diện mạo một khu đô thị bề thế, hiện đại. Sự đa dạng về sản phẩm giúp Khu đô thị mới Dương Nội đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ an cư đến đầu tư kinh doanh, với tốc độ lấp đầy dân cư tại khu vực này diễn ra nhanh chóng.

Công viên nội khu tại dự án An Quý Villa thuộc Khu đô thị mới Dương Nội.
Công viên nội khu tại dự án An Quý Villa thuộc Khu đô thị mới Dương Nội.

Một trong những yếu tố tạo lực đẩy quan trọng cho dự án chính là hệ thống giao thông kết nối liên hoàn. Khu đô thị nằm trên trục Lê Văn Lương – Tố Hữu kéo dài, tuyến đường xương sống của khu Tây Nam Hà Nội. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long để di chuyển nhanh đến khu Tây Bắc và trung tâm thành phố. Tuyến Lê Quang Đạo kéo dài đi qua khu đô thị mở rộng khả năng liên kết vùng, gia tăng giá trị tiếp cận cho toàn khu vực.

Trong bối cảnh đô thị Hà Nội ngày càng mở rộng, Dương Nội đại diện cho một xu hướng sống mới: Sống tại trung tâm phát triển nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện, hiện đại và cân bằng. Khi hạ tầng kỹ thuật ổn định, môi trường sống trong lành với cảnh quan mặt nước và cây xanh được chú trọng, cùng cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc, Dương Nội dần hình thành một nguồn sinh khí đô thị tự nhiên. Điều này không chỉ gia tăng sức hút, mà còn khẳng định vị thế của dự án như một mảnh đất vượng khí hội tụ đầy đủ các giá trị bền vững mà các khu đô thị hiện đại ở Hà Nội đang hướng tới.

Khu đô thị mới Dương Nội

