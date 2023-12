Từ ngày 29/12 tăng giá vé đồng loạt tại 41 dự án BOT đường bộ

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các doanh nghiệp dự án BOT về việc điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ quản lý. Kế hoạch điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí dự kiến từ 0 giờ 00 phút ngày 29/12/2023.

VẪN CÒN NHIỀU DỰ ÁN CHƯA ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÉ

Trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT với tổng số 47 trạm thu phí.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu doanh nghiệp dự án kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng thu, mức thu, đối tượng miễn, giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án và trạm thu phí theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện thông báo công khai việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giám sát, thống nhất với doanh nghiệp dự án về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án, trạm thu phí, bảo đảm không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 28/2021 của Bộ Giao thông vận tải và hoàn tất thủ tục điều chỉnh giá vé các dự án, trạm thu phí theo đúng quy định.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức họp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về thực hiện việc điều chỉnh giá vé theo các hợp đồng dự án BOT.

Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất về thời gian và mức giá điều chỉnh.

Tại cuộc họp với Cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của 3 dự án kiến nghị không điều chỉnh giá vé, gồm: trạm Cù Mông thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả; trạm Km 1747 thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn Km1738+148-Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk; trạm Km11+625 thuộc dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT.

Kết thúc cuộc họp, Cục Đường bộ Việt Nam nhận được kiến nghị chưa điều chỉnh giá vé bằng văn bản của 2 nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đó là: Văn bản số 210/CV-BOT38 ngày 15/12/2023 đề nghị tạm thời chưa điều chỉnh giá vé và hỗ trợ các giải pháp để thu của Công ty cổ phần BOT 38 (Trạm Km11+625 thuộc dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT); Văn bản số 45/CT.BOTQĐ ngày 15/12/2023 của Công ty cổ phần BOT Quang Đức về việc không tăng giá vé trạm thu phí tại Trạm thu giá Km1747 đường Hồ Chí Minh (dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn Km1738+148-Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk).

Ngoài ra, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả có Văn bản số 1275/2023/ĐC về điều chỉnh mức thu dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả, trong đó, kiến nghị thực hiện điều chỉnh tăng giá vé tại trạm thu phí Đèo Cả, An Dân...

Trên cơ sở kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổng hợp số dự án điều chỉnh giá vé là 41 dự án/47 trạm thu phí.

26 DỰ ÁN ĐẠT 75% DOANH THU DỰ TÍNH KHI GIÁ VÉ TĂNG

Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thông báo công khai và niêm yết mức giá, thời điểm áp dụng mức giá mới theo quy định tại Thông tư số 45/2021 của Bộ Giao thông vận tải; niêm yết mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được điều chỉnh tại địa điểm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo quy định của pháp luật về giá, phí.

Sau khi hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giá vé, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ sử dụng đường bộ đúng mức giá, đúng thời điểm, thực hiện công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đúng quy định.

Các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý đưa vào khai thác chủ yếu từ trước năm 2016, theo quy định của hợp đồng dự án BOT, chu kỳ điều chỉnh giá vé là 3 năm/lần, với mức tăng 6%/năm.

Tuy nhiên, nhiều dự án, trạm thu phí đã đến kỳ tăng giá vé từ năm 2019 - 2022, thậm chí, có những dự án đã đến chu kỳ tăng vé lần 2 nhưng vẫn chưa được tăng giá, gây ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính và khả năng hoàn vốn của dự án.

Trước đó, Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải đánh giá về tác động của việc điều chỉnh tăng vé các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Theo đó, giá cước vận tải trên các tuyến đường BOT sẽ tăng khoảng 0,2 - 1,4% so với trước khi tăng giá vé BOT. Việc điều chỉnh này chỉ làm tăng giá cước vận tải khoảng 0,2 - 1,4%, do đó, dự kiến sẽ tác động không đáng kể đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Đánh giá tác động đối với doanh nghiệp đầu tư dự án BOT, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong trường hợp không điều chỉnh giá, ước tính lũy kế doanh thu từ đầu dự án đến hết năm 2025, chỉ có 16 dự án có mức doanh thu đạt trên 75% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP.

Trong trường hợp điều chỉnh giá, ước tính lũy kế doanh thu từ đầu dự án đến hết năm 2025, có 26 dự án đạt trên 75% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP.