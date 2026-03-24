Từ nghị viện đến chính đảng: Việt Nam – Nga mở rộng không gian hợp tác

Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiến hành nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nga trên cả kênh nghị viện và chính đảng.

Ngày 23/3 tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko và tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

PHÁT HUY VAI TRÒ NGHỊ VIỆN, CỦNG CỐ TRỤ CỘT CHÍNH TRỊ SONG PHƯƠNG

Tại Trụ sở Hội đồng Liên bang Nga ở thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Chủ tịch Valentina Matviyenko nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam - Ảnh: VGP

Chủ tịch Valentina Matviyenko chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; bày tỏ tin tưởng Quốc hội Việt Nam khóa mới sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Quốc hội Liên bang Nga, đóng góp thiết thực cho quan hệ song phương.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Valentina Matviyenko.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thủy chung, gắn bó của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Nga dành cho Việt Nam; coi việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước, trong đó có Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nga, trong việc thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua; thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh, nhất là kênh nghị viện, qua đó củng cố tin cậy chính trị và tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện.

Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò giám sát của hai Quốc hội trong việc triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế – thương mại, năng lượng – dầu khí, khoa học – công nghệ cao, an ninh – quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga; khẳng định ủng hộ các đề xuất của Việt Nam và sẽ phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết đã đạt được.

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT GIỮA HAI ĐẢNG, CỦNG CỐ NỀN TẢNG LÂU DÀI

Cùng ngày, tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, cùng Ban Lãnh đạo Đảng.

Thủ tướng chúc mừng Đảng Cộng sản Liên bang Nga tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trên chính trường Nga; đánh giá cao đóng góp của Đảng trong việc đồng hành cùng đất nước Nga vượt qua khó khăn thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Nga dưới sự lãnh đạo của Vladimir Putin sẽ tiếp tục phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga - Ảnh: VGP

Điểm lại những mốc son trong quan hệ Việt Nam – Nga, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước, hai Đảng và hai dân tộc luôn bền chặt, là nền tảng quan trọng cho quan hệ song phương phát triển ổn định, lâu dài.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Liên bang Nga; mong muốn hai Đảng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh trao đổi lý luận, nghiên cứu thực tiễn, đào tạo cán bộ; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Gennady Zyuganov đánh giá cao chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Nga. Chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Nga luôn coi Việt Nam là người bạn tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng; thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức quần chúng; qua đó góp phần củng cố nền tảng chính trị – xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam – Nga trong giai đoạn phát triển mới.