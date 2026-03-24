Từ nghị viện đến chính đảng: Việt Nam – Nga mở rộng không gian hợp tác
Hà Lê
24/03/2026, 09:01
Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiến hành nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nga trên cả kênh nghị viện và chính đảng.
Ngày 23/3 tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko và tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.
PHÁT HUY VAI TRÒ NGHỊ VIỆN, CỦNG CỐ TRỤ CỘT CHÍNH TRỊ SONG PHƯƠNG
Tại Trụ sở Hội đồng Liên bang Nga ở thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.
Chủ tịch Valentina Matviyenko chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; bày tỏ tin tưởng Quốc hội Việt Nam khóa mới sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Quốc hội Liên bang Nga, đóng góp thiết thực cho quan hệ song phương.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Valentina Matviyenko.
Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thủy chung, gắn bó của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Nga dành cho Việt Nam; coi việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước, trong đó có Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nga, trong việc thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua; thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh, nhất là kênh nghị viện, qua đó củng cố tin cậy chính trị và tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện.
Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò giám sát của hai Quốc hội trong việc triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế – thương mại, năng lượng – dầu khí, khoa học – công nghệ cao, an ninh – quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga; khẳng định ủng hộ các đề xuất của Việt Nam và sẽ phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết đã đạt được.
TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT GIỮA HAI ĐẢNG, CỦNG CỐ NỀN TẢNG LÂU DÀI
Cùng ngày, tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, cùng Ban Lãnh đạo Đảng.
Thủ tướng chúc mừng Đảng Cộng sản Liên bang Nga tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trên chính trường Nga; đánh giá cao đóng góp của Đảng trong việc đồng hành cùng đất nước Nga vượt qua khó khăn thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Nga dưới sự lãnh đạo của Vladimir Putin sẽ tiếp tục phát triển.
Điểm lại những mốc son trong quan hệ Việt Nam – Nga, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước, hai Đảng và hai dân tộc luôn bền chặt, là nền tảng quan trọng cho quan hệ song phương phát triển ổn định, lâu dài.
Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Thủ tướng nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Liên bang Nga; mong muốn hai Đảng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh trao đổi lý luận, nghiên cứu thực tiễn, đào tạo cán bộ; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Chủ tịch Gennady Zyuganov đánh giá cao chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Nga. Chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Nga luôn coi Việt Nam là người bạn tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển.
Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng; thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức quần chúng; qua đó góp phần củng cố nền tảng chính trị – xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam – Nga trong giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Novatek, thúc đẩy các dự án LNG lớn tại Việt Nam
17:38, 23/03/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga
Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong, kiến tạo...
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga, chứng kiến ký Hiệp định hợp tác điện hạt nhân
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, thống nhất các định hướng lớn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chứng kiến ký Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Triển khai JETP, đột phá năng lượng tái tạo
Quyết định 458/QĐ-TTg sẽ tạo đột phá phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và năng lượng mới; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định
Chiều 23/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia...
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Novatek, thúc đẩy các dự án LNG lớn tại Việt Nam
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Novatek nhằm thúc đẩy hợp tác, triển khai các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn tại Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: