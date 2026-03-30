Từ “săn giá rẻ” đến tối ưu chi tiêu với thẻ BVBank

Thu Hà

30/03/2026, 12:19

Giữa “cơn lốc” ưu đãi mùa sale, nhiều người tưởng đang tiết kiệm nhưng thực tế lại chi tiêu nhiều hơn. Nhận thức được điều này, họ bắt đầu tìm cách tối ưu lại dòng tiền bằng các công cụ thanh toán như thẻ ngân hàng…

Việc kết hợp giữa hoàn tiền, tích điểm và khả năng kiểm soát chi tiêu giúp khách hàng không chỉ “mua được giá tốt”, mà còn tối ưu được tổng chi phí thực tế.

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang làm thay đổi rõ rệt hành vi tiêu dùng. Đặc biệt vào các dịp “sale đôi” như 4/4, 6/6 hay 11/11, người dùng gần như bị bao quanh bởi hàng loạt chương trình giảm giá, flash sale, mã ưu đãi xuất hiện liên tục trên các nền tảng. Việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, chỉ với vài thao tác chạm là đơn hàng đã được đặt.

Chị M.Y.T. (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết, trước đây mỗi mùa sale chị đều “lên list” khá kỹ với mục tiêu tiết kiệm. Tuy nhiên, thực tế lại khác. “Ban đầu chỉ định mua vài món cần thiết, nhưng thấy giảm sâu quá nên lại mua thêm. Cuối cùng tổng tiền thanh toán còn cao hơn tháng bình thường”, chị chia sẻ. Không riêng chị M.Y.T, nhiều người cũng rơi vào tình trạng tương tự khi liên tục bị cuốn theo các khuyến mãi chớp nhoáng và cảm giác “không mua là tiếc”.

Ở một góc nhìn khác, chị T.T.P (30 tuổi, freelancer) thừa nhận việc săn sale khiến tần suất chi tiêu của chị tăng lên đáng kể. “Mỗi đơn chỉ vài trăm nghìn nên không thấy nhiều, nhưng cộng lại cả tháng thì vượt ngân sách lúc nào không hay”, chị nói. Theo chị, điều dễ khiến người mua “lố tay” nhất chính là cảm giác đang tiết kiệm vì được giảm giá, trong khi thực chất tổng chi tiêu lại tăng lên.

Thực tế cho thấy, việc săn sale thường đi kèm với ba xu hướng phổ biến: mua nhiều hơn nhu cầu thực tế, tăng tần suất chi tiêu nhỏ lẻ và dễ bị cuốn vào tâm lý “mua rẻ là tiết kiệm”. Điều này khiến không ít người rơi vào nghịch lý: càng chăm săn sale, tổng chi tiêu càng cao. Nói cách khác, giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm nếu thiếu kiểm soát chi tiêu tổng thể.

Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận mua sắm cũng đang dần thay đổi, từ việc chỉ tìm kiếm giá rẻ sang tối ưu giá trị trên mỗi giao dịch. Một trong những giải pháp được nhiều người lựa chọn là sử dụng thẻ thanh toán như một công cụ kiểm soát và tối ưu chi tiêu. Không chỉ giúp theo dõi dòng tiền rõ ràng hơn, việc thanh toán qua thẻ còn mang lại các lợi ích trực tiếp, biến mỗi lần mua sắm thành một cơ hội “tiết kiệm ngược”.

Chị T.T.P cho biết sau một thời gian “vỡ kế hoạch chi tiêu”, chị bắt đầu chuyển sang thanh toán bằng thẻ để dễ kiểm soát. “Mình nhìn được tổng số tiền đã tiêu trong tháng, lại có hoàn tiền nên cảm giác chi tiêu ‘đỡ xót’ hơn và cũng chủ động hơn”, chị chia sẻ.

Nắm bắt xu hướng này, BVBank đang triển khai nhiều ưu đãi dành cho chủ thẻ, đặc biệt trong các mùa mua sắm cao điểm. Người dùng có thể mở thẻ hoàn toàn online với quy trình nhanh gọn, không cần ra quầy, sau đó sử dụng ngay cho các giao dịch trực tuyến. Khi thanh toán trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop hay Lazada, chủ thẻ có thể nhận hoàn tiền lên đến 10%, với tổng giá trị hoàn tiền tối đa lên tới 7,2 triệu đồng mỗi năm.

Không dừng lại ở đó, thẻ BVBank còn tích hợp nhiều tính năng giúp tối ưu trải nghiệm chi tiêu. Mọi giao dịch đều được ghi nhận rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát ngân sách theo từng danh mục. Song song, cơ chế tích điểm cho các giao dịch online giúp gia tăng lợi ích lâu dài, thay vì chỉ dừng ở mức giảm giá một lần. Một số chương trình còn áp dụng hoàn tiền trực tiếp lên tới 1,2 triệu đồng, giúp người dùng “thu hồi” một phần chi phí đã chi tiêu.

Ngoài yếu tố ưu đãi, việc thanh toán bằng thẻ cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt hơn trong mua sắm, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên các giao dịch không tiền mặt. Việc kết hợp giữa hoàn tiền, tích điểm và khả năng kiểm soát chi tiêu giúp mỗi giao dịch không chỉ dừng ở việc “mua được giá tốt”, mà còn tối ưu được tổng chi phí thực tế.

Cuối cùng, tiết kiệm không chỉ nằm ở việc mua được giá thấp, mà quan trọng hơn là cách mỗi người quản lý tổng thể dòng tiền của mình. Khi biết tận dụng đúng công cụ và ưu đãi, việc “shopping thả ga” hoàn toàn có thể đi cùng với bài toán chi tiêu hợp lý.

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Tỷ giá USD/VND đi ngang chờ tín hiệu từ báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn "4 số 9" đồng loạt lao dốc

Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm sâu

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Ấn phẩm

