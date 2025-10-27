Thứ Hai, 27/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thương hiệu xanh

Tua-bin “sẵn sàng cho hydro”: Bước đi chiến lược trong hành trình khử cacbon của Singapore

Trọng Hoàng

27/10/2025, 16:46

Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, Singapore - quốc gia gần như không có tài nguyên thiên nhiên - đang nổi lên như một điển hình về tư duy chủ động và dài hạn trong xây dựng nền kinh tế xanh. Một trong những hướng đi đáng chú ý là việc triển khai tua-bin khí sẵn sàng cho hydro (hydrogen-ready gas turbines), giải pháp công nghệ đang được kỳ vọng sẽ giúp đảo quốc này tiến gần hơn tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Được gọi là SGT-800, tua-bin dài 6,2 mét này có thể được sử dụng trong các nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên để phát điện. (Ảnh: Siemens Energy)
Được gọi là SGT-800, tua-bin dài 6,2 mét này có thể được sử dụng trong các nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên để phát điện. (Ảnh: Siemens Energy)

Tại thị trấn Finspang, Thụy Điển, nhà máy của Siemens Energy đang sản xuất các tua-bin khí cỡ lớn mang tên SGT-800. Mỗi tua-bin dài hơn 6 mét, có thể vận hành bằng hỗn hợp khí tự nhiên và tối đa 75% hydro, giúp giảm 47% lượng khí CO₂ so với các tua-bin chỉ sử dụng khí tự nhiên.

Theo Tiến sĩ Philipp Geipel, Giám đốc R&D của Siemens Energy tại Singapore, điểm khác biệt then chốt nằm ở khả năng “sẵn sàng cho hydro” - cho phép tua-bin chuyển đổi linh hoạt sang sử dụng nhiên liệu sạch mà không cần thay thế toàn bộ hệ thống.

“Việc đốt hydro trong tua-bin thông thường tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao. Các tua-bin SGT-800 được trang bị hệ thống đốt đặc biệt, kiểm soát ngọn lửa và cảm biến an toàn tiên tiến, giúp đảm bảo vận hành ổn định và an toàn,” ông cho biết.

CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH TIÊN PHONG “HYDROGEN- READY” CỦA SINGAPORE

Hiện 95% điện năng của Singapore vẫn được sản xuất từ khí tự nhiên, khiến ngành điện chiếm khoảng 40% tổng phát thải quốc gia.

Để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng (EMA) đã công bố yêu cầu từ năm 2024: mọi nhà máy điện mới hoặc tái công suất phải đạt hiệu suất cao hơn 10% và tương thích ít nhất 30% với hydro.

EMA cho biết đến năm 2030, quốc gia này sẽ có ít nhất tám nhà máy điện tương thích hydro đi vào hoạt động.

Đây được xem là bước đi chính sách tiên phong trong khu vực, tạo nền tảng cho Singapore trở thành trung tâm năng lượng carbon thấp của châu Á. EMA cho biết đến năm 2030, quốc gia này sẽ có ít nhất tám nhà máy điện tương thích hydro đi vào hoạt động.

Ông Puah Kok Keong, Giám đốc điều hành EMA, nhấn mạnh: “Chúng tôi cần đầu tư sớm để các công nghệ mới trở nên khả thi. Khi nền kinh tế hydro hình thành, Singapore sẽ sẵn sàng tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có để giảm phát thải mà không phải tái thiết toàn bộ ngành điện.”

NHIÊN LIỆU CỦA TƯƠNG LAI NHƯNG CHƯA RẺ HÔM NAY

Mặc dù hydro được kỳ vọng là “nhiên liệu xanh của thế kỷ 21” nhưng quá trình phổ cập toàn cầu vẫn còn nhiều rào cản.

Giáo sư Chan Siew Hwa, Viện Nghiên cứu Năng lượng NTU, cho rằng chi phí sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hydro vẫn còn cao. “Hydro xanh chỉ thực sự sạch nếu được sản xuất bằng điện tái tạo. Trong khi đó, phần lớn hydro hiện nay vẫn đến từ nhiên liệu hóa thạch, tức là hydro xám,” ông nói.

Hydro được kỳ vọng là “nhiên liệu xanh của thế kỷ 21”. Ảnh minh họa
Hydro được kỳ vọng là “nhiên liệu xanh của thế kỷ 21”. Ảnh minh họa

Một khó khăn khác là hạ tầng lưu trữ và vận chuyển: hydro phải được làm lạnh đến -253°C để hóa lỏng, đòi hỏi công nghệ chuỗi lạnh tiên tiến và chi phí vận hành lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đầu tư R&D có thể thay đổi cuộc chơi.

Từ năm 2022, Singapore đã triển khai Chiến lược Quốc gia về Hydro, đặt mục tiêu nhiên liệu này có thể cung cấp tới 50% nhu cầu điện quốc gia vào năm 2050, cùng gói hỗ trợ nghiên cứu hơn 43 triệu SGD cho các dự án thí điểm.

AMMONIA LÀ HƯỚNG ĐI BỔ TRỢ TRONG NỀN KINH TẾ HYDRO

Bên cạnh hydro, Singapore và nhiều quốc gia châu Á đang nghiên cứu ammonia (NH₃) như một chất mang hydro thay thế, giúp giảm áp lực vận chuyển và lưu trữ.

Ammonia có thể được sản xuất bằng cách kết hợp hydro với nitơ, dễ lưu trữ hơn và tận dụng được hạ tầng sản xuất phân bón hiện có. Tuy nhiên, quá trình “tách” hydro từ ammonia để sử dụng lại cần nhiệt độ rất cao, gây hao hụt năng lượng. Do đó, các nhà khoa học đang thử nghiệm đốt trực tiếp ammonia để phát điện.

Không chỉ Singapore, các nước ASEAN cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành điện nhằm nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 23% vào năm 2025. Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng khổng lồ khiến khu vực cần kết hợp cả năng lượng tái tạo và nhiên liệu carbon thấp như hydro, ammonia để đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung.

Tháng 10 vừa qua, EMA cùng Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Singapore (MPA) đã giao cho Keppel dẫn đầu giai đoạn tiếp theo của dự án phát điện và tiếp nhiên liệu bằng ammonia trên đảo Jurong.

Đây là một bước tiến quan trọng và thiết thực trong hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững này.

Không chỉ Singapore, các nước ASEAN  đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành điện, với mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 23% vào năm 2025.

Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng khổng lồ khiến khu vực cần kết hợp cả năng lượng tái tạo và nhiên liệu carbon thấp như hydro, ammonia để đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung.

Theo ông Thorbjorn Fors, Phó chủ tịch cấp cao Siemens Energy khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tua-bin SGT-800 được thiết kế để hòa mạng linh hoạt với hệ thống điện có nhiều nguồn năng lượng biến thiên như gió hoặc mặt trời.

“Chỉ trong 10 phút, tua-bin có thể khởi động và bù đắp cho phần thiếu hụt khi gió ngừng thổi hoặc mặt trời tắt nắng. Đó là cách công nghệ này đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra ổn định”, ông nói.

CHÌA KHÓA MỞ CÁNH CỬA HYDRO

Các chuyên gia Siemens Energy nhận định, chính sách hỗ trợ đúng hướng là yếu tố quyết định để hydro và ammonia trở thành nhiên liệu chính trong tương lai.

Ông Fors nhấn mạnh: “Giống như năng lượng mặt trời và gió cách đây hơn một thập kỷ, điều quan trọng là các chính phủ cần đưa ra các chương trình mục tiêu rõ ràng để giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô và giảm chi phí.”

Singapore đang chủ động thực hiện các bước đi quan trọng - đầu tư sớm, tiến hành thử nghiệm sớm và hoạch định chính sách sớm để không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu về năng lượng xanh.

Và trong hành trình ấy, những cỗ máy “thầm lặng” như tua-bin SGT-800 sẵn sàng cho hydro chính là minh chứng rằng công nghệ, nếu được định hướng đúng, có thể trở thành chìa khóa cho một tương lai phát thải thấp, an toàn và bền vững.

Saskatchewan và “thảo nguyên hydro” của Canada: Bước ngoặt trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh

15:00, 24/10/2025

Saskatchewan và “thảo nguyên hydro” của Canada: Bước ngoặt trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh

Phát triển năng lượng hydrogen là phù hợp với xu thế chung của thế giới

07:19, 23/02/2024

Phát triển năng lượng hydrogen là phù hợp với xu thế chung của thế giới

Dự án hydro xanh lớn nhất Châu Âu đi vào hoạt động

01:29, 21/03/2025

Dự án hydro xanh lớn nhất Châu Âu đi vào hoạt động

Từ khóa:

ammonia ASEAN chính sách năng lượng giảm phát thải hydro năng lượng Siemens Energy Singapore tua-bin SGT-800

Đọc thêm

Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở OID 2025: Công nghệ định hình, thúc đẩy chuyển dịch xanh và số

Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở OID 2025: Công nghệ định hình, thúc đẩy chuyển dịch xanh và số

Trong bối cảnh cam kết Net Zero 2050 và chuyển đổi kép- xanh và số, Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở- Open Innovation Day (OID) 2025 với chủ đề "Đột phá công nghệ- Thúc đẩy chuyển dịch xanh & số” không chỉ là diễn đàn chia sẻ ý tưởng mà còn là nơi “thử nghiệm” và sàng lọc các giải pháp công nghệ, định hình xu hướng công nghệ, kiến tạo nền móng cho một tương lai bền vững…

Quy trình MRV đo đạc, báo cáo, thẩm định đánh giá lượng giảm phát thải trong canh tác lúa

Quy trình MRV đo đạc, báo cáo, thẩm định đánh giá lượng giảm phát thải trong canh tác lúa

Ngoài giá trị môi trường, quy trình đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) trong canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp giúp đánh giá dấu vết carbon và cường độ phát thải trên mỗi đơn vị sản phẩm, góp phần phát triển nông nghiệp carbon thấp...

Bệ phóng cho doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Bệ phóng cho doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Với 36 dự án xuất sắc nhất được chọn từ 220 ý tưởng và dự án trên khắp cả nước, cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp vươn ra thị trường quốc tế…

Thiết kế tuần hoàn và vật liệu xanh là “chìa khóa” cho công trình bền vững

Thiết kế tuần hoàn và vật liệu xanh là “chìa khóa” cho công trình bền vững

Trong bối cảnh ngành xây dựng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình phát triển bền vững, “tính tuần hoàn” trong thiết kế và lựa chọn vật liệu xanh đang trở thành yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe con người…

Khánh thành Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam

Khánh thành Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam

Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển năng lượng bền vững với sự ra đời của Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam. Đây không chỉ là một biểu tượng của sự hợp tác quốc tế mà còn là một nền tảng quan trọng thúc đẩy nền kinh tế hydrogen xanh tại Việt Nam...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Cổ phiếu lớn tiếp tục “phá mâm”

Chứng khoán

2

Tài sản của các quỹ phòng hộ toàn cầu đạt kỷ lục 5 nghìn tỷ USD

Thế giới

3

Trung Quốc đẩy mạnh phi đôla hóa

Thế giới

4

Thách thức ứng phó ô nhiễm nhựa toàn cầu

Chuyển động xanh

5

Thế hệ trẻ logistics Việt Nam chủ động định hình tương lai ngành bằng tư duy sáng tạo

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy