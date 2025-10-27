Tua-bin “sẵn sàng cho hydro”: Bước đi chiến lược trong hành trình khử cacbon của Singapore

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Trọng Hoàng
27/10/2025, 16:46
Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, Singapore - quốc gia gần như không có tài nguyên thiên nhiên - đang nổi lên như một điển hình về tư duy chủ động và dài hạn trong xây dựng nền kinh tế xanh. Một trong những hướng đi đáng chú ý là việc triển khai tua-bin khí sẵn sàng cho hydro (hydrogen-ready gas turbines), giải pháp công nghệ đang được kỳ vọng sẽ giúp đảo quốc này tiến gần hơn tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Tại thị trấn Finspang, Thụy Điển, nhà máy của Siemens Energy đang sản xuất các tua-bin khí cỡ lớn mang tên SGT-800. Mỗi tua-bin dài hơn 6 mét, có thể vận hành bằng hỗn hợp khí tự nhiên và tối đa 75% hydro, giúp giảm 47% lượng khí CO₂ so với các tua-bin chỉ sử dụng khí tự nhiên.
Theo Tiến sĩ Philipp Geipel, Giám đốc R&D của Siemens Energy tại Singapore, điểm khác biệt then chốt nằm ở khả năng “sẵn sàng cho hydro” - cho phép tua-bin chuyển đổi linh hoạt sang sử dụng nhiên liệu sạch mà không cần thay thế toàn bộ hệ thống.
“Việc đốt hydro trong tua-bin thông thường tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao. Các tua-bin SGT-800 được trang bị hệ thống đốt đặc biệt, kiểm soát ngọn lửa và cảm biến an toàn tiên tiến, giúp đảm bảo vận hành ổn định và an toàn,” ông cho biết.
Hiện 95% điện năng của Singapore vẫn được sản xuất từ khí tự nhiên, khiến ngành điện chiếm khoảng 40% tổng phát thải quốc gia.
Để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng (EMA) đã công bố yêu cầu từ năm 2024: mọi nhà máy điện mới hoặc tái công suất phải đạt hiệu suất cao hơn 10% và tương thích ít nhất 30% với hydro.
Đây được xem là bước đi chính sách tiên phong trong khu vực, tạo nền tảng cho Singapore trở thành trung tâm năng lượng carbon thấp của châu Á. EMA cho biết đến năm 2030, quốc gia này sẽ có ít nhất tám nhà máy điện tương thích hydro đi vào hoạt động.
Ông Puah Kok Keong, Giám đốc điều hành EMA, nhấn mạnh: “Chúng tôi cần đầu tư sớm để các công nghệ mới trở nên khả thi. Khi nền kinh tế hydro hình thành, Singapore sẽ sẵn sàng tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có để giảm phát thải mà không phải tái thiết toàn bộ ngành điện.”
Mặc dù hydro được kỳ vọng là “nhiên liệu xanh của thế kỷ 21” nhưng quá trình phổ cập toàn cầu vẫn còn nhiều rào cản.
Giáo sư Chan Siew Hwa, Viện Nghiên cứu Năng lượng NTU, cho rằng chi phí sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hydro vẫn còn cao. “Hydro xanh chỉ thực sự sạch nếu được sản xuất bằng điện tái tạo. Trong khi đó, phần lớn hydro hiện nay vẫn đến từ nhiên liệu hóa thạch, tức là hydro xám,” ông nói.
Một khó khăn khác là hạ tầng lưu trữ và vận chuyển: hydro phải được làm lạnh đến -253°C để hóa lỏng, đòi hỏi công nghệ chuỗi lạnh tiên tiến và chi phí vận hành lớn.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đầu tư R&D có thể thay đổi cuộc chơi.
Từ năm 2022, Singapore đã triển khai Chiến lược Quốc gia về Hydro, đặt mục tiêu nhiên liệu này có thể cung cấp tới 50% nhu cầu điện quốc gia vào năm 2050, cùng gói hỗ trợ nghiên cứu hơn 43 triệu SGD cho các dự án thí điểm.
Bên cạnh hydro, Singapore và nhiều quốc gia châu Á đang nghiên cứu ammonia (NH₃) như một chất mang hydro thay thế, giúp giảm áp lực vận chuyển và lưu trữ.
Ammonia có thể được sản xuất bằng cách kết hợp hydro với nitơ, dễ lưu trữ hơn và tận dụng được hạ tầng sản xuất phân bón hiện có. Tuy nhiên, quá trình “tách” hydro từ ammonia để sử dụng lại cần nhiệt độ rất cao, gây hao hụt năng lượng. Do đó, các nhà khoa học đang thử nghiệm đốt trực tiếp ammonia để phát điện.
Tháng 10 vừa qua, EMA cùng Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Singapore (MPA) đã giao cho Keppel dẫn đầu giai đoạn tiếp theo của dự án phát điện và tiếp nhiên liệu bằng ammonia trên đảo Jurong.
Đây là một bước tiến quan trọng và thiết thực trong hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững này.
Không chỉ Singapore, các nước ASEAN đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành điện, với mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 23% vào năm 2025.
Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng khổng lồ khiến khu vực cần kết hợp cả năng lượng tái tạo và nhiên liệu carbon thấp như hydro, ammonia để đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung.
Theo ông Thorbjorn Fors, Phó chủ tịch cấp cao Siemens Energy khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tua-bin SGT-800 được thiết kế để hòa mạng linh hoạt với hệ thống điện có nhiều nguồn năng lượng biến thiên như gió hoặc mặt trời.
“Chỉ trong 10 phút, tua-bin có thể khởi động và bù đắp cho phần thiếu hụt khi gió ngừng thổi hoặc mặt trời tắt nắng. Đó là cách công nghệ này đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra ổn định”, ông nói.
Các chuyên gia Siemens Energy nhận định, chính sách hỗ trợ đúng hướng là yếu tố quyết định để hydro và ammonia trở thành nhiên liệu chính trong tương lai.
Ông Fors nhấn mạnh: “Giống như năng lượng mặt trời và gió cách đây hơn một thập kỷ, điều quan trọng là các chính phủ cần đưa ra các chương trình mục tiêu rõ ràng để giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô và giảm chi phí.”
Singapore đang chủ động thực hiện các bước đi quan trọng - đầu tư sớm, tiến hành thử nghiệm sớm và hoạch định chính sách sớm để không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu về năng lượng xanh.
Và trong hành trình ấy, những cỗ máy “thầm lặng” như tua-bin SGT-800 sẵn sàng cho hydro chính là minh chứng rằng công nghệ, nếu được định hướng đúng, có thể trở thành chìa khóa cho một tương lai phát thải thấp, an toàn và bền vững.
15:00, 24/10/2025
Trong bối cảnh cam kết Net Zero 2050 và chuyển đổi kép- xanh và số, Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở- Open Innovation Day (OID) 2025 với chủ đề "Đột phá công nghệ- Thúc đẩy chuyển dịch xanh & số” không chỉ là diễn đàn chia sẻ ý tưởng mà còn là nơi “thử nghiệm” và sàng lọc các giải pháp công nghệ, định hình xu hướng công nghệ, kiến tạo nền móng cho một tương lai bền vững…
Ngoài giá trị môi trường, quy trình đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) trong canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp giúp đánh giá dấu vết carbon và cường độ phát thải trên mỗi đơn vị sản phẩm, góp phần phát triển nông nghiệp carbon thấp...
Với 36 dự án xuất sắc nhất được chọn từ 220 ý tưởng và dự án trên khắp cả nước, cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp vươn ra thị trường quốc tế…
Trong bối cảnh ngành xây dựng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình phát triển bền vững, “tính tuần hoàn” trong thiết kế và lựa chọn vật liệu xanh đang trở thành yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe con người…
Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển năng lượng bền vững với sự ra đời của Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam. Đây không chỉ là một biểu tượng của sự hợp tác quốc tế mà còn là một nền tảng quan trọng thúc đẩy nền kinh tế hydrogen xanh tại Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: