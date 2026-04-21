Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Khẳng định thương hiệu điểm đến di sản Cố đô
Chu Minh Khôi
21/04/2026, 11:50
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 5/2026, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch nổi bật của năm. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Sự kiện do Sở Du lịch
Ninh Bình chủ trì tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất giàu giá trị văn hóa
- lịch sử, đồng thời hướng tới xây dựng một sản phẩm du lịch thường niên mang
bản sắc riêng, gắn với định hướng phát triển bền vững.
NINH BÌNH ĐÓN GẦN 10
TRIỆU LƯỢT KHÁCH TRONG QUÝ 1
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết
địa phương là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa với mật độ di sản dày đặc, hệ
thống lễ hội phong phú và đời sống tín ngưỡng đặc sắc. Các giá trị văn hóa phi
vật thể, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực địa phương đã tạo
nên một không gian văn hóa sống động, giàu bản sắc, có khả năng chuyển hóa
thành các sản phẩm du lịch và công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao.
Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, tỉnh Ninh
Bình đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn. “Những năm gần đây, du lịch Ninh Bình đã có bước
phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và
quốc tế. Lượng khách, doanh thu du lịch tăng trưởng ấn tượng qua từng năm, đóng
góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
theo hướng dịch vụ”, ông Bùi Văn Mạnh chia sẻ.
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình -
Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng
5/2026, không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch
mà còn là dịp tôn vinh giá trị di sản, thể hiện quyết tâm đổi mới và hội nhập
của địa phương. Địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 lượt khách
trong thời gian diễn ra Tuần Du lịch, với công suất phòng lưu trú dự kiến vượt
85%.
Chương trình được tổ chức tại nhiều địa điểm trọng điểm
như Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu du lịch
Tam Chúc, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư) cùng một số khu vực ven
biển.
CHUỖI LỄ HỘI ĐẶC SẮC TẠO ĐIỂM NHẤN
Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình
cho hay điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc tại Quảng trường Đinh
Tiên Hoàng với chủ đề “Nét họa ngàn năm”, quy tụ khoảng 200 nghệ sĩ. Chương
trình được dàn dựng theo hình thức sân khấu thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật
truyền thống và công nghệ hiện đại, tái hiện chiều sâu lịch sử - văn hóa của
vùng đất cố đô.
Ngay sau lễ khai mạc là Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc tại Khu
du lịch Tam Cốc - Bích Động. Du khách sẽ được trải nghiệm không gian mùa lúa
chín trên sông Ngô Đồng, tham gia đoàn rước lễ vật nông sản và thưởng thức các
loại hình nghệ thuật dân gian tại các điểm như bến Thánh, hang Cả, hang Hai,
hang Ba.
Bên cạnh đó, Lễ hội Âm nhạc và Sáng tạo Tràng An
(Forestival) diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5/2026 tại Quần thể danh thắng Tràng
An với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”. Sự kiện kết hợp âm nhạc, điện ảnh và nghệ
thuật đa phương tiện, khai thác chiều sâu văn hóa - khảo cổ của di sản, mang đến
trải nghiệm mới cho du khách.
Một điểm nhấn tại Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026, hoạt động
mang tính giao lưu quốc tế là Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026, tổ chức ngày 24
- 25/4 tại Khu du lịch Tam Chúc, quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam và
Nhật Bản.
Song song đó, chương trình khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026
diễn ra từ 28/4 đến 1/5 tại khu du lịch biển Thịnh Long với nhiều hoạt động như
biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm OCOP, quảng bá ẩm thực và văn hóa biển.
Ngoài các sự kiện chính, Tuần Du lịch còn có nhiều hoạt động
phụ trợ như tour chụp ảnh “Mùa vàng Tam Cốc”, chương trình famtrip, presstrip,
triển lãm ảnh nghệ thuật và các chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo,
hát xẩm, dân ca ba miền.
Tuần Du lịch 2026 được xây dựng với quy mô lớn, tổ chức đồng
bộ tại nhiều điểm đến nhằm tăng sức hút và liên kết không gian du lịch trong
toàn tỉnh. “Sự kiện sẽ được triển khai theo định hướng du lịch xanh, bền vững
và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kiểm soát giá dịch vụ để bảo vệ quyền lợi
du khách. Với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện
đại, sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm hình ảnh Ninh Bình như một điểm
đến di sản hàng đầu của Việt Nam”, ông Trọng nhấn mạnh.
