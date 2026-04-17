Trang chủ Du lịch

Hà Tĩnh khởi động du lịch hè bằng chuỗi sự kiện hấp dẫn

Nguyễn Thuấn

17/04/2026, 18:45

Hà Tĩnh chính thức bước vào mùa du lịch hè 2026 bằng chuỗi hoạt động kéo dài trong tháng 4, trải rộng từ Thiên Cầm đến các điểm đến như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Khê, với mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách và nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...

Biển Thiên Cầm.

Ngày 17/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về hàng loạt hoạt động trọng điểm năm 2026. Theo thông tin tại hội nghị, mùa du lịch biển năm 2026 tại tỉnh này sẽ được khởi động bằng chuỗi hoạt động đồng bộ, hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách và nâng cao nhận diện điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Điểm nhấn là Lễ khai trương mùa du lịch biển với chủ đề “Hà Tĩnh – Âm vang biển Thiên Cầm”, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25/4/2026 tại Khu du lịch Thiên Cầm. Chương trình gồm các hoạt động nghệ thuật, thể thao biển, không gian ẩm thực và trải nghiệm du lịch đêm.

Song song với sự kiện chính, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức tại các khu vực ven biển như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Khê trong tháng 4/2026, tạo không khí sôi động và hiệu ứng lan tỏa trên toàn tỉnh.

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026, mở rộng cho mọi đối tượng tham gia trong và ngoài nước.

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và các điểm đến du lịch của Hà Tĩnh; khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại như flycam, video 360 độ, phụ đề song ngữ. Tác phẩm được sáng tác trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2024 đến trước ngày 15/6/2026, gồm hai thể loại ảnh và video clip, đồng thời phải đảm bảo chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác và tuân thủ quy định về bản quyền.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Thời gian nhận bài từ ngày 16/4 đến 17 giờ 30 ngày 15/6/2026, thông qua hình thức gửi email hoặc nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, lan tỏa hình ảnh và giá trị văn hóa của Hà Tĩnh đến du khách trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan, đồng thời nhấn mạnh định hướng của ngành trong thời gian tới là đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường xúc tiến quảng bá.

Lãnh đạo Sở cũng đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phối hợp lan tỏa thông tin chính thống, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Tĩnh là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh trong khu vực.

Nghệ An: Du lịch tỉnh tìm “chất riêng” nâng cao sức cạnh tranh, tránh lối mòn đại trà

11:02, 17/04/2026

Khánh Hòa: Ngành du lịch tìm lời giải cho bài toán chi phí và cạnh tranh

10:14, 16/04/2026

Ngành du lịch sẽ không chạy theo số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng

10:51, 17/04/2026

Đọc thêm

Nghệ An: Du lịch tỉnh tìm “chất riêng” nâng cao sức cạnh tranh, tránh lối mòn đại trà

Dù duy trì đà tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu, du lịch Nghệ An vẫn đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận phát triển. Những hạn chế về sản phẩm, hạ tầng và tính chuyên nghiệp được chỉ rõ, đặt ra bài toán tìm “chất riêng” để nâng cao sức cạnh tranh trong năm 2026...

Ngành du lịch sẽ không chạy theo số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng

Quý 1/2026, du lịch Việt Nam ghi nhận hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế – mức cao nhất từ trước đến nay. Nhưng ngay tại thời điểm tăng trưởng này, cơ quan quản lý đã đặt ra một yêu cầu khác: ngành du lịch không tiếp tục chạy theo số lượng…

Khánh Hòa: Ngành du lịch tìm lời giải cho bài toán chi phí và cạnh tranh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, với mục tiêu nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực, quảng bá tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững…

Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5: Tour xuất ngoại vẫn đắt khách

Trong 4 ngày mở cửa, gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ VITM 2026. Hơn 25.000 cuộc hẹn giao thương, 15.000 tour và sản phẩm du lịch được cung cấp tại sự kiện, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỉ đồng…

Thời hoàng kim của bán lẻ du lịch đã qua?

Trong nhiều năm, mua sắm tại sân bay từng là “miếng bánh dễ ăn”: tệp khách hàng bị “giữ chân”, sẵn tiền mặt, mức giá miễn thuế hấp dẫn, không cần chi phí tiếp thị... Tuy nhiên, bước sang năm 2026, những yếu tố từng giúp kênh bán lẻ du lịch trở thành động lực tăng trưởng ổn định đang dần suy yếu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Bất động sản

2

Blog chứng khoán: “Nắn bóp” điểm số, thị trường vẫn phân hóa tốt

Chứng khoán

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tiêu điểm

4

Hà Nội có thêm một khu đô thị tích hợp

Dự án

5

Cổ phiếu trụ “đè” chỉ số giảm, dòng tiền suy yếu

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

