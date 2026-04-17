Hà Tĩnh khởi động du lịch hè bằng chuỗi sự kiện hấp dẫn
Nguyễn Thuấn
17/04/2026, 18:45
Hà Tĩnh chính thức bước vào mùa du lịch hè 2026 bằng chuỗi hoạt động kéo dài trong tháng 4, trải rộng từ Thiên Cầm đến các điểm đến như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Khê, với mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách và nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...
Ngày 17/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về hàng loạt hoạt động trọng điểm năm 2026. Theo thông tin tại hội nghị, mùa du lịch biển năm 2026 tại tỉnh này sẽ được khởi động bằng chuỗi hoạt động đồng bộ, hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách và nâng cao nhận diện điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Điểm nhấn là Lễ khai trương mùa du lịch biển với chủ đề “Hà Tĩnh – Âm vang biển Thiên Cầm”, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25/4/2026 tại Khu du lịch Thiên Cầm. Chương trình gồm các hoạt động nghệ thuật, thể thao biển, không gian ẩm thực và trải nghiệm du lịch đêm.
Song song với sự kiện chính, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức tại các khu vực ven biển như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Khê trong tháng 4/2026, tạo không khí sôi động và hiệu ứng lan tỏa trên toàn tỉnh.
Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026, mở rộng cho mọi đối tượng tham gia trong và ngoài nước.
Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và các điểm đến du lịch của Hà Tĩnh; khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại như flycam, video 360 độ, phụ đề song ngữ. Tác phẩm được sáng tác trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2024 đến trước ngày 15/6/2026, gồm hai thể loại ảnh và video clip, đồng thời phải đảm bảo chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác và tuân thủ quy định về bản quyền.
Thời gian nhận bài từ ngày 16/4 đến 17 giờ 30 ngày 15/6/2026, thông qua hình thức gửi email hoặc nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, lan tỏa hình ảnh và giá trị văn hóa của Hà Tĩnh đến du khách trong và ngoài nước.
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan, đồng thời nhấn mạnh định hướng của ngành trong thời gian tới là đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường xúc tiến quảng bá.
Lãnh đạo Sở cũng đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phối hợp lan tỏa thông tin chính thống, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Tĩnh là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh trong khu vực.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: