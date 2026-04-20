Trang chủ Du lịch

Du lịch đường sông TP.HCM chưa được khai thác đúng tầm

Tường Bách

20/04/2026, 09:56

Nhằm gia tăng trải nghiệm và thu hút nhiều phân khúc khách hơn, các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM đã và đang chủ động xây dựng các sản phẩm mới kết hợp giữa du lịch đường sông và văn hóa - ẩm thực - sinh thái…

TP.HCM đã tích hợp quy hoạch du lịch đường thủy vào quy hoạch tổng thể thành phố, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng và không gian phát triển.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM nhận định sau khi chính thức hợp nhất với các địa phương, TP.HCM mới với tài nguyên đa dạng, thị trường rộng lớn, hạ tầng hoàn chỉnh đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm du lịch đa tâm, hiện đại và bền vững. Trong đó, hệ thống cảng biển, logistics, giao thông thủy nội địa và các tuyến sông lớn như sông Sài Gòn, Nhà Bè đang mở ra dư địa phát triển du lịch đường sông.

Đến nay, thành phố đã xây dựng hơn 60 chương trình tour, tuyến và sản phẩm du lịch đường thủy, trong đó có 7 chương trình thường kỳ và hơn 15 tour mới. Theo báo cáo tổng kết về phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2023 – 2025 của Sở Du lịch, lượng khách tăng trưởng ổn định. Năm 2023 đạt khoảng 500.000 lượt, năm 2024 tăng lên 550.000 lượt và ước đạt 600.000 lượt khách vào năm 2025.

Hiện thành phố có khoảng 150 doanh nghiệp tham gia khai thác với hơn 300 phương tiện phục vụ du khách, bao gồm tàu nhà hàng, du thuyền, buýt sông, buýt sông hai tầng, cano và tàu gỗ du lịch. Tới đây, LuxGroup sẽ giới thiệu dự án Amiral Cruises với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng. Đây là mô hình du thuyền sông đô thị hướng đến dòng sản phẩm “du lịch chậm”.

TP.HCM đã xây dựng hơn 60 chương trình tour, tuyến và sản phẩm du lịch đường thủy.

Giai đoạn đầu từ tháng 6/2026, dự án sẽ vận hành tàu cao tốc và du thuyền trên tuyến Bạch Đằng - Củ Chi. Các giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng sang du thuyền nghỉ đêm, kết nối TP.HCM với Cần Giờ, Vũng Tàu và vùng Mekong, hướng đến các hành trình dài ngày kết hợp sông, biển vào năm 2030.

Điểm nhấn của hành trình là chương trình "Sông Show," một sân khấu thực cảnh kể câu chuyện về văn hóa sông nước Nam Bộ. Ngoài ra, du khách cũng có thể thuê riêng du thuyền để khám phá rừng ngập mặn Cần Giờ, tham quan vịnh Ghềnh Rái, biển Vũng Tàu...

Với chiều dài khoảng 80 km, sông Sài Gòn được xem là tài nguyên giàu giá trị để phát triển du lịch. Ông Phạm Hà, CEO LuxGroup, cho rằng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, du lịch đường sông là một phần không thể thiếu của trải nghiệm đô thị. Theo ông Hà, sông Sài Gòn hoàn toàn có thể trở thành một “sân khấu văn hóa” đặc sắc, nơi hội tụ các hoạt động trải nghiệm về lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống Nam Bộ.

Cùng với các doanh nghiệp, hiện ngành du lịch thành phố đang hoàn thiện các nhóm sản phẩm đặc trưng, tổ chức theo trục trải nghiệm liên kết. Nổi bật là hành trình "Từ phố theo sông ra biển" - kết nối các không gian đô thị trung tâm, vùng sinh thái ven sông và vùng nghỉ dưỡng biển trong một tuyến liên tục. Những sản phẩm này giúp du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm từ một góc nhìn khác biệt.

Với chiều dài khoảng 80 km, sông Sài Gòn được xem là tài nguyên giàu giá trị để phát triển du lịch.

Tuy nhiên, sự phát triển này mới dừng lại ở bước “có”, chưa đạt đến mức “hấp dẫn và giữ chân”. Tại họp báo về các vấn đề kinh tế – xã hội mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch (Sở Du lịch TPHCM), đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn đang khiến loại hình du lịch đường sông chưa phát huy hết tiềm năng.

Thực tế cho thấy nhiều tuyến du lịch đường sông có cảnh quan đẹp, hành trình thuận lợi nhưng lượng khách quay lại thấp. Không ít du khách chọn trải nghiệm một lần rồi không có động lực quay lại vì thiếu yếu tố mới mẻ. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất, theo đại diện Sở Du lịch, là hệ thống bến phục vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu.

Các bến du lịch cần đảm bảo nhiều tiêu chí như cảnh quan, nhà chờ, dịch vụ vệ sinh, khu đón tiếp, bãi đỗ xe… Tuy nhiên, nhiều điểm vẫn còn thiếu hoặc chưa đồng bộ, khiến trải nghiệm của du khách bị gián đoạn ngay từ khâu tiếp cận. Việc thiếu hạ tầng đồng bộ cũng khiến các doanh nghiệp lữ hành gặp khó khi xây dựng tour trọn gói, đặc biệt là khâu đưa đón khách và tổ chức dịch vụ.

Một bất cập khác là sự thiếu kết nối giữa du lịch đường sông và các hoạt động trên bờ. Theo bà Thảo, du khách khó có thể dành 4 – 5 tiếng liên tục trên tàu nếu không có điểm dừng chân để nghỉ ngơi, tham quan hoặc trải nghiệm thêm. Hiện nay, nhiều tuyến có hành trình đẹp nhưng lại thiếu các điểm dừng hấp dẫn dọc bờ sông. Điều này khiến trải nghiệm trở nên đơn điệu, thiếu chiều sâu, không đủ sức giữ chân du khách trong thời gian dài.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch, thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn đang khiến loại hình du lịch đường sông chưa phát huy hết tiềm năng.

Bên cạnh đó, việc quy hoạch hành lang sông và quỹ đất dành cho phát triển du lịch cũng là một rào cản. Nhiều khu vực ven sông chưa được khai thác hiệu quả hoặc chưa có điều kiện để đầu tư các công trình phục vụ du lịch. Sở Du lịch đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp nội dung này vào quy hoạch tổng thể của TP.HCM nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng và sản phẩm.

Theo định hướng của TP.HCM, du lịch đường sông sẽ là một trong những sản phẩm chiến lược trong thời gian tới. Trước thực trạng trên, bà Thanh Thảo cho biết TP.HCM đã tích hợp quy hoạch du lịch đường thủy vào quy hoạch tổng thể thành phố, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng và không gian phát triển. Thành phố cũng đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xã hội hóa, đặc biệt là phát triển các bến thủy nội địa đạt chuẩn, kết hợp với các sản phẩm dịch vụ ven sông như ẩm thực, giải trí, mua sắm nhằm nâng cao trải nghiệm du khách.

Giai đoạn 2026 – 2030, thành phố đặt mục tiêu nâng số phương tiện đường sông lên khoảng 500 chiếc, đưa doanh thu du lịch đường thủy chiếm 20 – 25% tổng doanh thu ngành. Đồng thời, xây dựng 3 cảng hành khách quốc tế, 14 bến nội địa đạt chuẩn, triển khai bản đồ số du lịch, thuyết minh đa ngôn ngữ và ứng dụng công nghệ AR/VR. Cùng với thí điểm tàu lưu trú qua đêm và các hoạt động thể thao dưới nước như SUP, kayak, dù lượn...

Giai đoạn 2026 – 2030, TP.HCM đặt mục tiêu nâng số phương tiện đường sông lên khoảng 500 chiếc.

Ngoài ra, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết đối với trung tâm thành phố, ngoài những tuyến tham quan đường sông, các du thuyền nhà hàng cũng sẽ được đầu tư mạnh mẽ tạo nên sự đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Không chỉ là những nhà hàng nổi, thuyền nhà hàng cũng đưa du khách tham quan dọc đường sông cùng với các hoạt động vui chơi, giải trí. Những sản phẩm này được kỳ vọng có thể thu hút dòng khách mới có chi tiêu cao hơn khi tham gia du lịch ở TP.HCM.

Sau sáp nhập, các địa phương chờ đón “mùa vàng” du lịch đầu tiên

11:30, 18/04/2026

Sau sáp nhập, các địa phương chờ đón “mùa vàng” du lịch đầu tiên

Khánh Hòa: Ngành du lịch tìm lời giải cho bài toán chi phí và cạnh tranh

10:14, 16/04/2026

Khánh Hòa: Ngành du lịch tìm lời giải cho bài toán chi phí và cạnh tranh

Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng

09:15, 14/04/2026

Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng

Lễ hội truyền thống tôn vinh biểu tượng đoàn kết Việt – Lào

Hàng nghìn người dân và du khách đã về Ninh Bình tham dự lễ hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa năm 2026, nơi tái hiện những giá trị lịch sử và lan tỏa thông điệp đoàn kết Việt – Lào...

Thêm nhiều điểm đến bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông

Giá nhiên liệu tăng vọt, căng thẳng ở Trung Đông và lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đã gây ra làn sóng hủy chuyến bay trên diện rộng. Kế hoạch du lịch của hàng triệu người trước kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 có nguy cơ ảnh hưởng…

Huế đón du khách trẩy hội Điện Huệ Nam 2026

Ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách đã tham gia lễ rước bộ trong khuôn khổ Lễ hội Điện Huệ Nam 2026, tạo nên không gian văn hóa – tín ngưỡng sôi động giữa lòng Huế. Sự kiện không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động Festival mùa Hạ mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa - âm nhạc thường niên “Chúng ta là một – We Are Together” lần thứ 8 đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt - Hàn...

Sau sáp nhập, các địa phương chờ đón “mùa vàng” du lịch đầu tiên

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính, các địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các định hướng phát triển mới. Từ đó, nhiều điểm đến chuẩn bị đón mùa cao điểm du lịch nội địa hè 2026 với rất nhiều tiềm năng tăng trưởng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

“Ăn cơm đứng” giữ mùa na

Giá vàng sụt mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại

Thêm nhiều điểm đến bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông

Bị Mỹ bắt tàu hàng, Iran tuyên bố không tiếp tục đàm phán

Góc nhìn chuyên gia: Solaria Rise và những giá trị mang lại cho cư dân từ chất lượng đạt chuẩn công trình xanh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy