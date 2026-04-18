Sau sáp nhập, các địa phương chờ đón “mùa vàng” du lịch đầu tiên
Tường Bách
18/04/2026, 11:30
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính, các địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các định hướng phát triển mới. Từ đó, nhiều điểm đến chuẩn bị đón mùa cao điểm du lịch nội địa hè 2026 với rất nhiều tiềm năng tăng trưởng…
Nếu như trước kia, địa
hình tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là đồi núi thì sau khi sáp nhập, địa phương sở hữu
thêm cả những cánh rừng nguyên sơ, đường biên giới quốc tế
với Campuchia và đường bờ biển dài 200km. Theo thống kê, diện tích của tỉnh Lâm
Đồng từ ngày 1/7/2025 vào khoảng hơn 24.000 m2 - lớn nhất cả nước, đồng thời là địa phương sở hữu bản đồ địa hình phong phú bậc nhất.
DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, TĂNG TRẢI NGHIỆM CHO DU KHÁCH
Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này mở ra một tương lai
tươi sáng cho ngành du lịch Lâm Đồng, không chỉ ở khía cạnh phát triển kinh tế,
mà còn ở việc làm giàu trải nghiệm cho du khách. Ngoài khí hậu
se lạnh, đồi thông ở Đà Lạt hay những thác nước giữa cao nguyên, Lâm Đồng còn
có cả những bãi biển như Mũi Né, Hòn Rơm, Cổ Thạch, Kê Gà, cùng các cửa khẩu
như Bu Prăng – Tuy Đức… Đây là tiền đề địa phương để phát triển du lịch nghỉ dưỡng,
du lịch biên mậu, du lịch sinh thái...
Tương tự, sau khi hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên
Quang, tỉnh Tuyên Quang mới hình thành một không gian du lịch có cấu trúc hoàn toàn khác trước. Những di
tích lịch sử cách mạng, hệ sinh thái thắng cảnh Na Hang - Lâm Bình cùng Cao
nguyên đá Đồng Văn và vùng Hoàng Su Phì nay được đặt trong một tổng thể thống
nhất. Sự tích hợp này tạo nên một chỉnh thể vừa có chiều sâu văn hóa - lịch
sử, vừa có tầm vóc cảnh quan đặc sắc.
Từ đó, tỉnh Tuyên Quang đã lựa chọn tái cấu trúc ngành du lịch theo chiều
dọc, lấy văn hóa làm “mạch nguồn” xuyên suốt. Từ Khu di tích quốc gia đặc biệt
Tân Trào đến cao nguyên đá và các làng văn hóa cộng đồng vùng cao, tất cả được
kết nối thành một hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng. Cách tiếp cận này cho phép
kéo dài hành trình của du khách và quan trọng hơn là gia tăng giá trị thương hiệu
của các điểm du lịch.
Nếu Tuyên Quang mở rộng không gian theo chiều sâu văn hóa, thì
tỉnh Gia Lai sau sáp nhập lại sở hữu cấu trúc tài nguyên trải dài từ biển đến
cao nguyên, kết hợp rừng, biển và bản sắc văn hóa đa dạng. Theo bà Đỗ Thị
Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, sau khi tỉnh
Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất, khu vực cao nguyên là vùng lõi của Không
gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Trong khi đó, khu vực trung du và ven biển sở hữu hệ thống
danh thắng nổi bật như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, cùng các di sản văn hóa - lịch sử
có giá trị cao như hệ thống tháp Chăm, tháp Bánh Ít, võ cổ truyền Bình Định,
nghệ thuật tuồng, bài chòi... Chính sự giao thoa giữa văn hóa Tây Nguyên và văn
hóa biển duyên hải tạo nên bản sắc du lịch đa tầng. Đây là lợi thế cạnh
tranh nổi bật của Gia Lai trong Năm du lịch quốc gia.
Cũng vậy, sau khi sáp nhập, Đắk Lắk có nguồn tài nguyên
du lịch phong phú, hội tụ cả đặc trưng của vùng núi cao nguyên và duyên hải Nam
Trung Bộ. Với 49 dân tộc
anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk còn có sự đa dạng, phong phú về phong tục, tập quán,
văn hóa truyền thống các vùng miền.
Điều này mở ra cơ hội hình
thành một trục du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng độc đáo “biển - rừng”,
góp phần định vị lại vai trò của khu vực trong bản đồ du lịch quốc gia. Năm
2026, Đắk Lắk phấn đấu tổng thu từ du lịch đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng 17%
so với năm 2025; thu hút được 8 triệu lượt khách, tăng 9% so với năm 2025.
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI DI SẢN
Với chủ đề “Đắk Lắk - Về miền di sản”, từ nay đến cuối năm, tỉnh
sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển
du lịch. Địa phương cũng “trải thảm đỏ” thu hút các nhà đầu tư chiến lược; kêu
gọi đầu tư triển khai các dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, khu vui
chơi, giải trí, tổ hợp dịch vụ du lịch quy mô lớn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ
các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên, bảo đảm phát triển du lịch
bền vững.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Hiện nay, Đắk Lắk đang đầu tư, nghiên cứu phát triển
các mô hình du lịch cộng đồng gắn với di sản. Trong đó, tập trung xây dựng và vận
hành thử tuyến du lịch chuyên đề di sản - địa chất (biển - rừng - làng du lịch cộng
đồng), làm cơ sở đánh giá và nhân rộng".
Mới đây, tỉnh Ninh Bình cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026, trong đó điểm nhấn là chương trình khai mạc
mùa du lịch biển tại Khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh). Sự kiện hướng
tới giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch biển mùa hè; đồng thời tổ chức
không gian quảng bá sản phẩm OCOP, ẩm thực biển cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc
sắc.
Sau khi sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình mới trở thành một điểm đến hội tụ cả rừng và biển
cùng những trầm tích văn hóa, lịch sử đặc sắc. Dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026,
với việc đón được hơn 2,3 triệu lượt khách, Ninh Bình cho thấy bước tăng trưởng
nhảy vọt khi chỉ đứng sau TP.HCM (hơn 4,3 triệu lượt).
Ông Trần Văn Sắc, Giám đốc khách sạn Tân Thịnh (Hải Thịnh), cho biết mùa du lịch biển 2026 được các cơ sở kinh doanh kỳ vọng sẽ là "mùa vàng" góp phần phục hồi và phát triển
du lịch địa phương. “Từ đầu tháng 4, khách sạn đã triển khai đồng bộ nhiều hạng
mục như tôn tạo cảnh quan, tu sửa
lại bể bơi. Đồng thời nâng cấp hơn 100 phòng nghỉ, hoàn
thiện các dịch vụ đi kèm, sẵn sàng đón khách từ dịp nghỉ lễ 30/4,” ông Trần Văn
Sắc nói.
Chương trình khai mạc mùa du lịch biển tại Ninh Bình dự kiến tổ chức vào tối
28/4, trong đó đêm nghệ thuật khai mạc được xác định là điểm nhấn, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa vùng biển. Bên cạnh đó,
không gian quảng bá sản phẩm du lịch - OCOP - ẩm thực biển sẽ diễn ra từ ngày
27/4 đến 3/5, với quy mô khoảng 50 gian hàng, góp phần giới thiệu sản phẩm đặc
trưng, tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực địa phương.
Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển
Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...
Hà Tĩnh khởi động du lịch hè bằng chuỗi sự kiện hấp dẫn
Hà Tĩnh chính thức bước vào mùa du lịch hè 2026 bằng chuỗi hoạt động kéo dài trong tháng 4, trải rộng từ Thiên Cầm đến các điểm đến như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Khê, với mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách và nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...
Nghệ An: Du lịch tỉnh tìm "chất riêng" nâng cao sức cạnh tranh, tránh lối mòn đại trà
Dù duy trì đà tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu, du lịch Nghệ An vẫn đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận phát triển. Những hạn chế về sản phẩm, hạ tầng và tính chuyên nghiệp được chỉ rõ, đặt ra bài toán tìm "chất riêng" để nâng cao sức cạnh tranh trong năm 2026...
Ngành du lịch sẽ không chạy theo số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng
Quý 1/2026, du lịch Việt Nam ghi nhận hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế – mức cao nhất từ trước đến nay. Nhưng ngay tại thời điểm tăng trưởng này, cơ quan quản lý đã đặt ra một yêu cầu khác: ngành du lịch không tiếp tục chạy theo số lượng…
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, với mục tiêu nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực, quảng bá tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững…
