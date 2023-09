Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”

Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2023; Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (10/10/2023). Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND TP.HCM về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Thành phố.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (10/10), TP.HCM tổ chức chuỗi sự kiện và Tuần lễ Chuyển đổi số với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”.

Theo ông Lý Minh Tuân, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM), các chuỗi hoạt động, sự kiện được Thành phố tổ chức dịp này gồm: các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, thi đua; các hoạt động, sự kiện trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo (AI Challenge); chuỗi hoạt động, sự kiện hưởng ứng “Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số”; chuỗi hoạt động, sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM; các hoạt động hưởng ứng của các cơ quan, địa phương.

Cụ thể, các hoạt động chính của chuỗi sự kiện truyền thông, quảng bá nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số qua các kênh thông tin trực quan (băng rôn, cờ phướn), phóng sự, bài viết xã luận về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên các tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử... tạo hiệu ứng lan tỏa về thông điệp Chính phủ, chính quyền Thành phố về thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Ngoài ra, Ngày Chuyển đổi số TP.HCM nhằm tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số” của TP.HCM năm 2023 thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo tạo sáng kiến, giải pháp hay trong hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân, kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số với chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố tiên phong chuyển đổi số” nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên Thành phố về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; giới thiệu các nền tảng số cho đoàn viên, sinh viên, thanh thiếu niên nâng cao năng lực số, cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, sáng tạo góp phần nâng cao hiệu của của công tác chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố và cả nước.

Song song đó, các hoạt động, sự kiện chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Hội thảo chủ đề “Làm thế nào để xây dựng nhà in thông minh?” nhằm thúc đẩy phát triển mô hình nhà máy thông minh nhằm giải quyết bài toán về nguyên vật liệu ngày càng tăng và yêu cầu đối với các đơn hàng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng bảo vệ môi trường xanh, được điều hành bằng hệ thống linh hoạt và được kết nối hoàn toàn với nhau; Tổ chức giới thiệu, ra mắt Thư viện số Nguyễn An Ninh – Chuyên đề Nam Bộ (phiên bản thử nghiệm), giới thiệu Thư viện số Doanh nhân Việt Nam và triển lãm sách về chuyển đổi số; Tổ chức hoạt động giao lưu, giới thiệu sách chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10…

Hội thi Thử thách Trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) TP.HCM năm 2023 nhằm thúc đẩy và phát triển học tập tin học, trong đó chú trọng học tập về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng vào chương trình xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, khuyến khích các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế đề xuất và cải tiến các giải pháp tiên tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán quan trọng phục vụ cuộc sống.

Đặc biệt, trong hai ngày 17-18/10/2023, Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM chính thức khai mạc. Trong tuần lễ sẽ có các hội thảo về chương trình chuyển đổi số và đô thị thông minh của TP.HCM năm 2023; sự kiện công bố các nền tảng số của Thành phố; triển lãm các nền tảng, dịch vụ và giải pháp số tiêu biểu.

Ngoài ra, còn có các hội thảo như quản trị doanh nghiệp thông minh, nhà thông minh, công nghệ và tương lai công việc, công nghệ giáo dục số và giải trí số, logistic, công nghệ chăm sóc sức khỏe; Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ được thiết kế theo 03 trụ cột (Xã hội số: khu gian hàng Smarthome; Fintech, Edtech, Healthtech...; Kinh tế số: khu triển lãm giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp, hạ tầng số, nền tảng số, thiết bị phục vụ công việc – Tech4work; Chính quyền số: giới thiệu các dịch vụ công, Smart City, tiện ích phục vụ người dân, chính quyền; Startup số...

Ngày hội Chuyển đổi số còn có diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần 7 - năm 2023; Chương trình lãnh đạo Thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu ngành công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; Hoạt động giao lưu, kết nối, xúc tiến cung cầu giữa các doanh nghiệp (B2B), giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)…

Riêng lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, TP sẽ giới thiệu, ra mắt Thư viện số Nguyễn An Ninh – Chuyên đề Nam Bộ (phiên bản thử nghiệm), giới thiệu Thư viện số Doanh nhân Việt Nam và triển lãm sách về chuyển đổi số; tổ chức hoạt động giao lưu, giới thiệu sách chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Minh Thành cho biết, Tuần lễ Chuyển đổi số năm 2023 tập trung vào vấn đề dữ liệu số. So với năm trước, sự kiện năm nay được tổ chức xuyên suốt từ đầu tháng 9, kéo dài đến cuối năm với hàng loạt các sự kiện, hoạt động.