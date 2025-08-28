Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng: Một trung tâm, hai điểm đến

Ngày 28/8, tại Đà Nẵng, khai mạc "Tuần lễ tài chính và Công nghệ 2025" với chủ đề: “Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức...

Sự kiện diễn ra từ 28 - 30/8, với hàng loạt nội dung, hoạt động, trong đó sự kiện trọng tâm là Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025. Diễn đàn tập trung vào 3 lĩnh vực cốt lõi: (i) Tài chính, (ii) Chuyển đổi số và (iii) Công nghiệp vi mạch bán dẫn – những ngành được xác định là trọng tâm để thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Mục tiêu của diễn đàn là kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến về cơ chế, chính sách thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng.

PHÁT HUY LỢI THẾ CỦA ĐÀ NẴNG ĐỂ XÂY DỰNG TRUNG TÂM TÀI CHÍNH

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh "Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chủ động, quyết liệt, nỗ lực của TP. Đà Nẵng trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế; kiến tạo không gian phát triển mới, tạo lập các động lực tăng trưởng, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế năm 2025 và mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

“Sự kết hợp giữa tài chính, công nghệ và vi mạch tại sự kiện lần này không chỉ thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đà Nẵng mà còn là chiến lược dài hạn, đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính và công nghệ mới tại Việt Nam và khu vực”. (Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương)

Đồng thời, sự kiện cũng gắn liền với việc triển khai đồng bộ "Bộ tứ Nghị quyết trụ cột" của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tư nhân.

"Việc tổ chức sự kiện ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới, một đô thị phát triển bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế", ông Nguyễn Thanh Nghị nói.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Nghị, blockchain và vi mạch bán dẫn là 2 trong số 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược của quốc gia, được xác định cần ưu tiên nghiên cứu, phát triển và làm chủ. Đối với blockchain, các nhóm sản phẩm chủ lực sẽ tập trung vào: tài sản số, tiền số, định danh và mã hóa dữ liệu, an toàn mạng, truy xuất nguồn gốc. Trong khi đó, ngành vi mạch sẽ hướng đến: nghiên cứu – sản xuất thử nghiệm – thương mại hóa chip chuyên dụng, AI, IoT và chip quang tử.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Đà Nẵng có vị trí địa lý đặc biệt khi nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời sở hữu cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế hiện đại. Hơn 1/4 giá trị thương mại đường biển toàn cầu đi qua khu vực này, cho thấy tiềm năng trở thành trung tâm tài chính hỗ trợ logistics, bảo hiểm rủi ro và thương mại xuyên biên giới. Đây không chỉ là lợi thế địa lý, mà còn lợi thế đối với hệ sinh thái tài chính - logistics - bảo hiểm - rủi ro.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sự kiện lần này mang tính biểu tượng, khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong chiến lược phát triển kinh tế số và tài chính hiện đại.

Đối với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, việc nắm bắt cơ hội từ những lĩnh vực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, trong khi các trung tâm tài chính lớn trên thế giới đang định hình lại mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thì Đà Nẵng có lợi thế về vị trí, hạ tầng, nguồn nhân lực và định hướng chính sách để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung và cả nước.

“Fintech, Blockchain, vi mạch bán dẫn hay tài chính xanh không còn là những khái niệm xa lạ mà đang trở thành những trụ cột quan trọng, định hình tương lai kinh tế toàn cầu. Với tiềm năng hiện có, Đà Nẵng sẵn sàng đón nhận cơ hội hợp tác, đầu tư và triển khai các chính sách lớn gắn với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố", ông Quảng nói.

Hiện Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện các dự thảo nghị định hướng dẫn, triển khai Nghị quyết số 222 của Quốc hội, nhất là Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm tạo cơ sở, hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút các dự án và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn cũng diễn ra lễ ra mắt Hội đồng tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác trong và ngoài nước.

PHÂN VAI VÀ CỘNG HƯỞNG 2 TRUNG TÂM TÀI CHÍNH

Theo bà Ngọc, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, xác lập mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, còn Đà Nẵng giữ vai trò chuyên biệt; tinh thần cốt lõi ở đây là để phân vai, cộng hưởng, không sao chép, để cạnh tranh.

Cũng chia sẻ về mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, ông Philip J. Weights, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ (SFTA) cho biết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm nhận vai trò phát triển thị trường vốn, ngân hàng và tiền tệ, đồng thời quản lý các khuôn khổ sandbox đổi mới tài chính. Trung tâm này sẽ đặt tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Trong khi đó, Đà Nẵng sẽ là nơi thử nghiệm và triển khai công nghệ tài chính mới như tài chính xanh, AI, blockchain và dịch vụ số. Thành phố đang có kế hoạch xây dựng khu công nghệ tài chính tại khu vực gần cầu Thuận Phước.

"Cả hai thành phố sẽ phối hợp chiến lược, chia sẻ hạ tầng và nhân lực để đạt được các mục tiêu quốc gia". (Ông Philip J. Weights, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ (SFTA)

Ông cũng đưa ra các khuyến nghị từ SFTA bao gồm: gia nhập Liên minh Trung tâm Tài chính Quốc tế Thế giới (WAIFC), ký Biên bản ghi nhớ với các cơ quan quản lý tài chính quốc tế, thành lập các Viện Giám đốc và Viện Quản trị tương tự như mô hình DIFC tại Dubai, và thiết lập một Hội đồng Cố vấn IFC quốc tế.



Ông Trần Long, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho rằng tài chính phát triển cần những công cụ thực thi hiệu quả nhằm bù đắp thiếu hụt từ ngân sách công và huy động vốn tư nhân cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Long cũng chỉ ra hàng loạt thách thức đang đặt ra, như chi phí vốn cao, rủi ro tín nhiệm, khủng hoảng nợ và năng lực hấp thụ vốn hạn chế. "Giải pháp đặt ra là cần huy động mạnh hơn từ các nguồn lực quốc tế (WB, IMF, ADB…), thúc đẩy thị trường vốn xanh (trái phiếu xanh, quỹ ESG…), cải cách hành chính, minh bạch thông tin, và phát triển nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế," ông Long nói.