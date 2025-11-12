Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tuyên Quang thúc đẩy nghề nuôi “ong Bạc hà” trên cao nguyên đá

Song Hoàng

12/11/2025, 16:01

Hoa Bạc hà là loài thực vật mọc phổ biến trên vùng đất đá vôi ở các dãy núi cao phía Bắc thuộc tỉnh Hà Giang cũ, thường nở rộ vào cuối thu, đầu đông. Tận dụng nguồn hoa quý hiếm này, người dân địa phương đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật, tạo nên Mật ong Bạc hà – sản vật đặc trưng của vùng cao nguyên đá...

Nghề nuôi "ong Bạc hà" trên các sườn núi đá tai mèo tại Cao nguyên đá Đồng Văn
Nghề nuôi "ong Bạc hà" trên các sườn núi đá tai mèo tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Theo Sở Khoa học – Công nghệ Tuyên Quang, Mật ong Bạc hà sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong 100g Mật ong Bạc hà có chứa: Khoảng 320 kcal năng lượng, 80–82% đường tự nhiên (chủ yếu là fructose và glucose dễ hấp thu), cùng hơn 30 loại khoáng chất và vi chất như canxi, sắt, kẽm, magie, vitamin nhóm B, C, E, axit amin và enzyme tự nhiên.

Hiện toàn tỉnh Tuyên Quang có trên 3.200 ha cây Bạc hà, hơn 43.500 đàn ong, sản lượng mật năm 2024 đạt 240 tấn. 

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất) xác định nghề nuôi ong Bạc hà là hướng đi chiến lược trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp nối định hướng này, tỉnh Tuyên Quang mới hiện nay tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, khoa học công nghệ, đầu tư vùng nguyên liệu và hướng tới phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền vững.

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh đã hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi ong, mở rộng thêm 1.700 ha vùng trồng bạc hà, đồng thời khuyến khích xây dựng mô hình nuôi ong gắn với du lịch cộng đồng.

Nhờ chương trình này, nhiều hộ dân miền núi đã có nguồn thu ổn định, thu nhập cao gấp 3–5 lần so với trồng ngô, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế vùng cao.

Tỉnh Hà Giang (cũ) cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các địa phương từ năm 2013. Đến nay cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã sau hợp nhất vẫn luôn chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích đất trồng cây Bạc hà và hướng dẫn các hộ đăng ký nuôi ong đảm bảo đúng quy định, quy trình chăn nuôi ong để cho ra sản lượng, chất lượng mật tốt nhất.

Mật ong Bạc hà có màu vàng chanh đặc trưng
Mật ong Bạc hà có màu vàng chanh đặc trưng

Trên cơ sở kế thừa sau hợp nhất, tỉnh Tuyên Quang mới đã và đang tập trung triển khai các giải pháp để nâng tầm giá trị sản phẩm Mật ong Bạc hà để đảm bảo chất lượng, giá trị sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh như: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu gồm logo, bao bì, nhãn mác đồng nhất, gắn biểu tượng “Cao nguyên đá – di sản toàn cầu”.

Đặc biệt là ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc điện tử, minh bạch thông tin sản phẩm, sản lượng, chất lượng theo từng mùa vụ... 

Chính quyền địa phương cũng đã xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm “mùa ong trên đá”, kết hợp giới thiệu quy trình nuôi ong, quay mật, thưởng thức sản phẩm tại chỗ; Tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra và xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhái, bảo vệ uy tín thương hiệu chỉ dẫn địa lý “Mèo Vạc”; Đầu tư trang thiết bị kiểm định chất lượng, xác định hàm lượng kháng khuẩn, hợp tác với các viện, trường nghiên cứu để chứng minh giá trị khoa học của sản phẩm. 

Hiện nay, nhiều hợp tác xã và hộ dân đã chủ động kết hợp nuôi ong – du lịch cộng đồng, livestream bán hàng đồng thời giới thiệu những hình ảnh đẹp của đàn ong, hoa bạc hà, cao nguyên đá...

Bên cạnh đó, du khách có thể đến thăm các trang trại ong, cùng người dân quay mật, nếm thử mật ong nguyên chất ngay giữa đồi hoa Bạc hà, thưởng thức các món đặc sản vùng cao và nghe kể chuyện về “mùa ong trên đá”.

Mô hình này không chỉ tăng giá trị sản phẩm, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, tạo việc làm và lan tỏa hình ảnh du lịch nông nghiệp Tuyên Quang mới đến du khách trong và ngoài nước.

Liên kết chuỗi giá trị là “chìa khóa thể chế” cho nông nghiệp hiện đại

01:53, 12/11/2025

Liên kết chuỗi giá trị là “chìa khóa thể chế” cho nông nghiệp hiện đại

Hướng đi xanh của du lịch nông nghiệp, nông thôn

10:32, 10/11/2025

Hướng đi xanh của du lịch nông nghiệp, nông thôn

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 54 doanh nghiệp thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

22:48, 09/11/2025

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 54 doanh nghiệp thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

Đọc thêm

Giả mạo thông báo của Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Giả mạo thông báo của Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định đơn vị này tuyệt đối không gửi giấy mời, thông báo làm việc qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các kênh không chính thống…

Chi tiết mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội từ 1/1/2026

Chi tiết mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng tăng, theo đó mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự điều chỉnh…

Bộ Y tế đề nghị Shopee ngừng bán thực phẩm giảm cân 12kg Minami

Bộ Y tế đề nghị Shopee ngừng bán thực phẩm giảm cân 12kg Minami

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng trên sàn này...

Bộ Nội vụ hướng dẫn đối tượng tiếp nhận vào làm công chức

Bộ Nội vụ hướng dẫn đối tượng tiếp nhận vào làm công chức

Bộ Nội vụ làm rõ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức được quy định cụ thể tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức...

Tuyệt đối không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Tuyệt đối không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Chính phủ quán triệt không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tiêu điểm

2

Trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm chiếm hơn 1/3 dư nợ toàn thị trường, đạt gần 461 nghìn tỷ đồng

Tài chính

3

Gia hạn hiệu lực hai Thông tư hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tài chính

4

Kết nối công nghệ, tạo đà cho nền sản xuất Việt Nam bứt phá

Thị trường

5

PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy