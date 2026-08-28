TV4 bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự.

Ông Vương Anh Dũng - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031).

Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/8/2026, cổ đông công ty đã thông qua ông Vương Anh Dũng - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031); ông Đồng Trinh Hoàng - thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2025-2030); ông Huỳnh Minh Quang - thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2026-2031) và ông Nguyễn Chí Quang - thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ TV HĐQT 2022-2027).

Đồng thời cổ đông TV4 thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Cao Quyền và ông Trần Cao Hỷ khỏi vị trí HĐQT do ngày 11/06/2026 Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhận được Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Cao Hỷ - Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng Giám đốc và áp dụng biện pháp tạm giam đối với bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng.

Mới đây, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (mã TV3-HNX) cũng thông báo ngày 8/6, công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Trước đó vào ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 (mã TV2-HOSE) cho biết ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2026, TV4 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 3,6 tỷ đồng, tăng 393,4 triệu đồng (tương đương tăng 12,28%) so với quý 2/2025. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu hoạt động tài chính trong quý 2/2026 tăng gần 1,2 tỷ đồng (tương đương tăng 123,6%) so với cùng kỳ năm trước, do tăng thu nhập lãi tiền gửi và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Theo TV4, mặc dù doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ, nhưng mức tăng của doanh thu hoạt động tài chính đã bù đắp phần lớn ảnh hưởng này, làm lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 tăng 393,4 triệu đồng (12,28%) so với quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TV4 ghi nhận lãi gần 7,2 tỷ là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 của công ty tăng 1,268 tỷ đồng (tương đương tăng 21,47%) so với 6 tháng đầu năm 2025 do tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 tăng 7,18% so với tổng doanh thu cùng kỳ năm 2025, trong đó doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2026 tăng 1,087 tỷ đồng (tương đương tăng 76,12%) so với cùng kỳ năm 2025.