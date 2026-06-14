Khởi tố lãnh đạo TV4: Chủ tịch, Tổng, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cùng bị bắt

Hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ. Trường hợp phát sinh các thông tin có liên quan, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) vừa công bố thông tin bất thường về nhân sự.

Cụ thể: ngày 11/06/2026 Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhận được Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Cao Hỷ - Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng Giám đốc và áp dụng biện pháp tạm giam đối với bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng.

TV4 cho biết, công ty thực hiện công bố thông tin về sự việc nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ. Trường hợp phát sinh các thông tin có liên quan, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Cùng ngày, TV4 công bố ủy quyền cho ông Ngô Anh Tài - Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" TV4 từ ngày 11/6.

Theo giới thiệu ông Lê Cao Quyền (1975) có trình độ chuyên môn là tiến sỹ mạng và hệ thống điện, từ tháng 6/2022 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TV4, ông Quyền nắm tỷ lệ sở hữu và đại diện cổ phần là 40,2%; ông Trần Cao Hỷ (1976) là thạc sĩ xây dựng, tỷ lệ sở hữu và đại diện cổ phần là 30,06%.

Kết thúc quý 1/2026, TV4 ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 874 triệu đồng, đạt 3,57 tỷ đồng (tương đương tăng 32,35%) so với quý 1/2025 chủ yếu do tổng doanh thu quý 1/2026 tăng 14.700 triệu đồng (+31,66%) so với tổng doanh thu quý 1/2025.

Mới đây, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (mã TV3-HNX) cũng thông báo ngày 8/6, công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Trước đó vào ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 (mã TV2-HOSE) cho biết ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.