Trang chủ Tài chính

Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất

Phan Linh

18/09/2025, 19:08

Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 9 và được dự báo sẽ tiếp tục hạ thêm trong hai kỳ họp còn lại của năm 2025, trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ suy yếu. Việc lãi suất USD giảm sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và VND, qua đó làm giảm động lực nắm giữ USD.

Trao đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Phân tích và nghiên cứu, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) cho rằng đồng USD yếu cũng làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản tài chính của Mỹ, nhất là khi định giá cổ phiếu Mỹ đang ở mức cao (chỉ số S&P 500 hiện giao dịch với hệ số P/E dự phóng hơn 23 lần, cao hơn nhiều so với mức 17–18 lần trước đại dịch Covid-19).

“Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng sẽ góp phần tăng cường thu hút dòng vốn nước ngoài, từ đó hỗ trợ cán cân thanh toán và ổn định tỷ giá”.

(Ông Nguyễn Hoàng Linh, VCBF)

Bên cạnh đó, nền kinh tế Mỹ có khả năng tiếp tục tăng trưởng chậm lại do tác động của các biện pháp thuế quan, khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng chuyển dịch sang các thị trường mới nổi.

Tuy nhiên, ông Linh cũng lưu ý rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn (ví dụ 50 điểm cơ bản hoặc hơn) thì điều này có thể phản ánh tình trạng kinh tế Mỹ đang xấu đi nhanh chóng. Trong kịch bản đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu, gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam — nguồn cung ngoại tệ chủ lực. Khi đó, tỷ giá có thể chịu áp lực tăng trở lại.

Ngoài chính sách tiền tệ của Fed, ông Nguyễn Hoàng Linh cho rằng tỷ giá USD/VND còn được hỗ trợ bởi các yếu tố trong nước như: cán cân thương mại tích cực; giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khả quan; ngành du lịch phục hồi mạnh. 

Đặc biệt, Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ 10/10/2025, cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, có thể giúp cải thiện nguồn cung, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, hạn chế nhu cầu tích trữ ngoại tệ nhập lậu vàng.

"Nếu Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn (ví dụ 50 điểm cơ bản hoặc hơn) thì điều này có thể phản ánh tình trạng kinh tế Mỹ đang xấu đi nhanh chóng. Trong kịch bản đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu, gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam — một nguồn cung ngoại tệ chủ lực. Khi đó, tỷ giá có thể chịu áp lực tăng trở lại".

(Ông Nguyễn Hoàng Linh, VCBF)

Trước đó, số liệu kinh tế vĩ mô do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố cho thấy một số tín hiệu tích cực giúp giảm áp lực tỷ giá trong những tháng cuối năm 2025.

Thứ nhất, xuất siêu hàng hóa trung bình gần 3 tỷ USD/tháng trong ba tháng gần đây (tháng 6–8/2025), cao hơn nhiều so với mức trung bình dưới 0,9 tỷ USD/tháng của giai đoạn 5 tháng đầu năm.

Thứ hai, 8 tháng đầu năm 2025, giải ngân vốn FDI đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn giải ngân từ tháng 4 đến tháng 8 tăng 9,6% so với cùng kỳ. Việt Nam tiếp tục là điểm đến nổi bật trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng theo chiến lược "China Plus", nhất là khi chênh lệch thuế quan giữa Việt Nam và các đối thủ như Ấn Độ trở nên có lợi hơn (Việt Nam 20% so với Ấn Độ: 50%).

Thứ ba, lượng khách quốc tế 8 tháng đầu năm tăng 21,9%; doanh thu từ khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm đạt gần 15 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ — cung cấp thêm nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế.

Lãi suất USD liên ngân hàng giảm mạnh, tỷ giá ổn định

15:27, 18/09/2025

Lãi suất USD liên ngân hàng giảm mạnh, tỷ giá ổn định

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại

14:06, 17/09/2025

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại

Từ khóa:

cán cân thương mại FDI lãi suất tỷ giá xuất khẩu

