Tỷ lệ tờ khai luồng xanh chiếm gần 66% trong 8 tháng đầu năm
Phương Linh
15/09/2025, 13:57
Trong 8 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Hải quan xử lý hơn 12,17 triệu tờ khai hải quan. Đáng chú ý, tờ khai luồng xanh chiếm gần 66%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh quản lý rủi ro và cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại quốc tế…
Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong giai đoạn từ ngày 15/7 đến 14/8/2025, tổng cộng số tờ khai được phân luồng đạt 1.871.377 tờ. Nhìn sâu vào cơ cấu phân luồng, tờ khai luồng xanh chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.253.193 tờ khai, tương đương 66,97%. Đây là nhóm hàng hóa được thông quan nhanh do mức độ rủi ro thấp.
Đứng thứ hai là 571.150 tờ khai luồng vàng, chiếm 30,52%, đây là nhóm phải kiểm tra hồ sơ giấy tờ nhưng vẫn đảm bảo thông quan thuận lợi. Trong khi đó, luồng đỏ – nhóm hàng phải kiểm tra cả hồ sơ và thực tế chỉ chiếm 2,51% với 47.034 tờ khai.
Như vậy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 8/2025, toàn ngành đã phân luồng thông suốt 12.176.333 tờ khai hải quan, tăng thêm 1.517.752 tờ khai so với cùng kỳ năm 2024, Cục Hải quan cho biết.
Xét về cơ cấu phân luồng tờ khai hải quan, ghi nhận 7.994.404 tờ khai được phân vào luồng xanh, chiếm 65,66%; tiếp theo là 3.846.347 tờ khai vào luồng vàng, chiếm 31,59% và 335.582 tờ khai vào luồng đỏ, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ là 2,75%.
Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, cơ cấu phân luồng này cho thấy nỗ lực giảm bớt tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, nhờ áp dụng mạnh mẽ quản lý rủi ro và công nghệ thông tin trong quy trình thông quan.
Theo Cục Hải quan, một điểm nhấn quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính hải quan là việc cắt giảm các loại chứng từ phải nộp bổ sung.
Tính từ ngày 15/7 đến 14/8/2025, toàn ngành đã phân luồng thông suốt 1.871.377 tờ khai hải quan. Trong đó, tờ khai luồng xanh; luồng vàng và luồng đỏ chiếm tỉ lệ lần lượt là 66,97%; 30,52% và 2,51%. Như vậy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 8/2025, toàn ngành đã phân luồng thông suốt 12.176.333 tờ khai hải quan, tăng thêm 1.517.752 tờ khai so với cùng kỳ năm 2024.
Cục Hải quan
Theo đó, nhiều loại giấy tờ vốn được yêu cầu trước đây như phiếu cân hàng của cảng, chứng từ kiểm kiện tại cảng, biên bản tại hiện trường giám định hoặc kết quả giám định đều đã được lược bỏ.
Thứ hai, các loại hồ sơ liên quan đến phiếu xuất nhập khẩu, biên bản nhận hàng hoặc biên bản quyết toán, hợp đồng và phụ lục hợp đồng, vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương, chứng từ thanh toán, giấy phép chuyên ngành cũng đã được cắt giảm hoặc tích hợp vào hệ thống quản lý điện tử.
Thứ ba, ngành Hải quan cũng thực hiện cắt giảm quy định về thời gian cơ quan hải quan phải xác minh thông tin khi người khai thực hiện thủ tục.
Thứ tư, đổi phương thức nộp hồ sơ trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan cũng được điều chỉnh.
Cục Hải quan cho biết với mục tiêu tiến tới 100% nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống khai báo hải quan hoặc hệ thống dịch vụ công 36a, người khai hải quan lựa chọn nộp hồ sơ điện tử thay vì hồ sơ giấy.
Việc này không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch, mà còn tạo sự thuận tiện tối đa cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng lớn. Song song, cải cách thủ tục hành chính hải quan không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian chuẩn bị hồ sơ, đồng thời tránh tình trạng chồng chéo giữa các thủ tục.
Nới rộng ưu đãi về phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
15:37, 04/09/2025
Rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục hải quan và tăng cường số hoá
19:07, 03/09/2025
Ngành hải quan nộp ngân sách gần 540 tỷ đồng từ xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm trong 7 tháng đầu năm
10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?
Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện khối lượng các kim loại có thể mua được với 10.000 USD, dựa trên dữ liệu từ trang Daily Metal Price vào ngày 22/8...
Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ
Đồng rupee của Ấn Độ đang là một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất tại châu Á năm nay khi áp lực thuế quan Mỹ vẫn đang hiện hữu và chưa có tín hiệu khả quan...
BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng
Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết Thỏa thuận Ngân hàng Tài trợ (Confirming Bank Agreement) trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng của ADB (Chương trình TSCFP).
Chuyên gia phân tích đánh thuế giao dịch vàng dựa trên chênh lệch giá mua, bán
Theo các chuyên gia, do phần lớn giao dịch vàng trong quá khứ không có hóa đơn hợp lệ nên việc tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên chênh lệch giá mua bán là không khả thi. Vì vậy, cơ quan chức năng có thể cân nhắc áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân cố định 1,5% trên giá trị bán ra để thuận tiện trong quản lý thuế…
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 31% sau khi lập đỉnh từ đầu tháng 9
Trong phiên sáng 15/9, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lao dốc gần 6 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 6/9 là 19,4 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 30,61%...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: