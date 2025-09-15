Tỷ lệ tờ khai luồng xanh chiếm gần 66% trong 8 tháng đầu năm

Trong 8 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Hải quan xử lý hơn 12,17 triệu tờ khai hải quan. Đáng chú ý, tờ khai luồng xanh chiếm gần 66%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh quản lý rủi ro và cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại quốc tế…

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong giai đoạn từ ngày 15/7 đến 14/8/2025, tổng cộng số tờ khai được phân luồng đạt 1.871.377 tờ. Nhìn sâu vào cơ cấu phân luồng, tờ khai luồng xanh chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.253.193 tờ khai, tương đương 66,97%. Đây là nhóm hàng hóa được thông quan nhanh do mức độ rủi ro thấp.

Đứng thứ hai là 571.150 tờ khai luồng vàng, chiếm 30,52%, đây là nhóm phải kiểm tra hồ sơ giấy tờ nhưng vẫn đảm bảo thông quan thuận lợi. Trong khi đó, luồng đỏ – nhóm hàng phải kiểm tra cả hồ sơ và thực tế chỉ chiếm 2,51% với 47.034 tờ khai.

Như vậy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 8/2025, toàn ngành đã phân luồng thông suốt 12.176.333 tờ khai hải quan, tăng thêm 1.517.752 tờ khai so với cùng kỳ năm 2024, Cục Hải quan cho biết.

Xét về cơ cấu phân luồng tờ khai hải quan, ghi nhận 7.994.404 tờ khai được phân vào luồng xanh, chiếm 65,66%; tiếp theo là 3.846.347 tờ khai vào luồng vàng, chiếm 31,59% và 335.582 tờ khai vào luồng đỏ, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ là 2,75%.

Cơ cấu phân luồng tờ khai hải quan trong 8 tháng đầu năm. Nguồn: Cục Hải quan

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, cơ cấu phân luồng này cho thấy nỗ lực giảm bớt tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, nhờ áp dụng mạnh mẽ quản lý rủi ro và công nghệ thông tin trong quy trình thông quan.

Theo Cục Hải quan, một điểm nhấn quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính hải quan là việc cắt giảm các loại chứng từ phải nộp bổ sung.

Theo đó, nhiều loại giấy tờ vốn được yêu cầu trước đây như phiếu cân hàng của cảng, chứng từ kiểm kiện tại cảng, biên bản tại hiện trường giám định hoặc kết quả giám định đều đã được lược bỏ.

Thứ hai, các loại hồ sơ liên quan đến phiếu xuất nhập khẩu, biên bản nhận hàng hoặc biên bản quyết toán, hợp đồng và phụ lục hợp đồng, vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương, chứng từ thanh toán, giấy phép chuyên ngành cũng đã được cắt giảm hoặc tích hợp vào hệ thống quản lý điện tử.

Thứ ba, ngành Hải quan cũng thực hiện cắt giảm quy định về thời gian cơ quan hải quan phải xác minh thông tin khi người khai thực hiện thủ tục.

Thứ tư, đổi phương thức nộp hồ sơ trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan cũng được điều chỉnh.

Cục Hải quan cho biết với mục tiêu tiến tới 100% nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống khai báo hải quan hoặc hệ thống dịch vụ công 36a, người khai hải quan lựa chọn nộp hồ sơ điện tử thay vì hồ sơ giấy.

Việc này không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch, mà còn tạo sự thuận tiện tối đa cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng lớn. Song song, cải cách thủ tục hành chính hải quan không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian chuẩn bị hồ sơ, đồng thời tránh tình trạng chồng chéo giữa các thủ tục.