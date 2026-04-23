Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

P.V

23/04/2026, 11:42

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH một thành viên (UDIC) được vinh danh tại Lễ công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026.

Ông Đỗ Đức Thịnh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty UDIC vinh dự nhận Cúp và Giấy chứng nhận từ Ban tổ chức. Ảnh: UDIC.
Ông Đỗ Đức Thịnh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty UDIC vinh dự nhận Cúp và Giấy chứng nhận từ Ban tổ chức. Ảnh: UDIC.

Đây là lần thứ 8 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên (UDIC) được Vietnam Report và Báo VietNamNet vinh danh.

Bảng xếp hạng Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026 được xây dựng dựa trên phương pháp nghiên cứu độc lập, kết hợp các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát những bên liên quan. Nghiên cứu phản ánh một cách khách quan vị thế của những doanh nghiệp đang giữ vai trò trụ cột trong từng lĩnh vực.

Trong lĩnh vực Bất động sản, thị trường đang dần lấy lại trạng thái cân bằng với sự cải thiện về nguồn cung và niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, áp lực về pháp lý, dòng vốn và yêu cầu minh bạch vẫn tiếp tục đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn cho doanh nghiệp. Những đơn vị được vinh danh năm nay là những doanh nghiệp không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị và phát triển sản phẩm theo hướng bền vững.

Đối với ngành Xây dựng, động lực từ đầu tư công và nhu cầu phát triển hạ tầng tiếp tục đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, bài toán về chi phí, dòng tiền và năng lực thi công quy mô lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải có nền tảng tài chính vững vàng và khả năng quản trị rủi ro hiệu quả. Các doanh nghiệp Xây dựng uy tín là những đơn vị đã chứng minh được năng lực triển khai và giá trị thương hiệu trên thị trường.

Đồng quan điểm trên, là một trong những doanh nghiệp nằm trong Top 10 nhà thầu uy tín năm 2026, Ông Đỗ Đức Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty UDIC cho rằng: Trước khó khăn, biến động chung của nền kinh tế, giá cả leo thang của nguyên vật liệu, nhiên liệu, UDIC đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, toàn diện theo hướng chuyên nghiệp hóa và ưu tiên tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, UDIC xác định đổi mới công nghệ, chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm nên đã xây dựng lộ trình đầu tư sâu rộng vào ứng dụng công nghệ then chốt như BIM, AI, IoT, bước đầu đã chuyển đổi số thành công trong một số hoạt động quản lý. Đi đôi với đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, người lao động.

Với nhiều giải pháp cụ thể và tích cực nêu trên, Công ty Mẹ - UDIC đã duy trì được sự ổn định và phát triển trong suốt những năm qua. Tính riêng năm 2025, tổng doanh thu UDIC thực hiện là 1.424 tỷ đồng, đạt 109,59%kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 409 tỷ đồng, đạt 105,78% kế hoạch. Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế /Vốn chủ sở hữu bình quân: 7,64%. Đã trích nộp ngân sách nhà nước: 346 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 19,5 triệu/người/tháng.

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới khi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả, môi trường pháp lý dần hoàn thiện và nhu cầu thị trường phục hồi. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có chiến lược dài hạn, năng lực tài chính vững vàng và khả năng thích ứng linh hoạt sẽ tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong hệ sinh thái.

Trước thực tế trên, tận dụng thế mạnh của mình UDIC sẽ tiếp tục phấn đấu, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo nộp ngân sách đúng, đầy đủ; nâng cao thu nhập, phúc lợi của người lao động.

Đồng thời, UDIC tiếp tục phát động phong trào đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ, tiết giảm chi phí, tái cơ cấu…hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2026, giữ vững vị trí Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026, khẳng định vị thế thương hiệu tiêu biểu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, với triết lý kinh doanh: “UDIC hạ tầng nâng tầm cuộc sống”.

Từ khóa:

UDIC

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy