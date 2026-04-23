UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Đây là lần thứ 8 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên (UDIC) được Vietnam Report và Báo VietNamNet vinh danh.

Bảng xếp hạng Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026 được xây dựng dựa trên phương pháp nghiên cứu độc lập, kết hợp các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát những bên liên quan. Nghiên cứu phản ánh một cách khách quan vị thế của những doanh nghiệp đang giữ vai trò trụ cột trong từng lĩnh vực.

Trong lĩnh vực Bất động sản, thị trường đang dần lấy lại trạng thái cân bằng với sự cải thiện về nguồn cung và niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, áp lực về pháp lý, dòng vốn và yêu cầu minh bạch vẫn tiếp tục đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn cho doanh nghiệp. Những đơn vị được vinh danh năm nay là những doanh nghiệp không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị và phát triển sản phẩm theo hướng bền vững.

Đối với ngành Xây dựng, động lực từ đầu tư công và nhu cầu phát triển hạ tầng tiếp tục đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, bài toán về chi phí, dòng tiền và năng lực thi công quy mô lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải có nền tảng tài chính vững vàng và khả năng quản trị rủi ro hiệu quả. Các doanh nghiệp Xây dựng uy tín là những đơn vị đã chứng minh được năng lực triển khai và giá trị thương hiệu trên thị trường.

Đồng quan điểm trên, là một trong những doanh nghiệp nằm trong Top 10 nhà thầu uy tín năm 2026, Ông Đỗ Đức Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty UDIC cho rằng: Trước khó khăn, biến động chung của nền kinh tế, giá cả leo thang của nguyên vật liệu, nhiên liệu, UDIC đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, toàn diện theo hướng chuyên nghiệp hóa và ưu tiên tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, UDIC xác định đổi mới công nghệ, chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm nên đã xây dựng lộ trình đầu tư sâu rộng vào ứng dụng công nghệ then chốt như BIM, AI, IoT, bước đầu đã chuyển đổi số thành công trong một số hoạt động quản lý. Đi đôi với đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, người lao động.

Với nhiều giải pháp cụ thể và tích cực nêu trên, Công ty Mẹ - UDIC đã duy trì được sự ổn định và phát triển trong suốt những năm qua. Tính riêng năm 2025, tổng doanh thu UDIC thực hiện là 1.424 tỷ đồng, đạt 109,59%kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 409 tỷ đồng, đạt 105,78% kế hoạch. Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế /Vốn chủ sở hữu bình quân: 7,64%. Đã trích nộp ngân sách nhà nước: 346 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 19,5 triệu/người/tháng.

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới khi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả, môi trường pháp lý dần hoàn thiện và nhu cầu thị trường phục hồi. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có chiến lược dài hạn, năng lực tài chính vững vàng và khả năng thích ứng linh hoạt sẽ tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong hệ sinh thái.

Trước thực tế trên, tận dụng thế mạnh của mình UDIC sẽ tiếp tục phấn đấu, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo nộp ngân sách đúng, đầy đủ; nâng cao thu nhập, phúc lợi của người lao động.

Đồng thời, UDIC tiếp tục phát động phong trào đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ, tiết giảm chi phí, tái cơ cấu…hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2026, giữ vững vị trí Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026, khẳng định vị thế thương hiệu tiêu biểu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, với triết lý kinh doanh: “UDIC hạ tầng nâng tầm cuộc sống”.