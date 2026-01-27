UNESCO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
UNESCO vừa công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 740.000 USD (khoảng 19,4 tỉ đồng) nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Việt Nam...
Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỉ đồng) cho Việt Nam.
Tính đến ngày 23/01/2026, Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ chuỗi các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo đã tàn phá trên diện rộng, khiến hàng trăm người thương vong. Về tài sản, thống kê sơ bộ cho thấy hàng trăm nghìn ngôi nhà đã bị hư hại cùng gần 10.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Trong bối cảnh này, UNESCO đang nhanh chóng hỗ trợ các đối tác quốc gia và địa phương nhằm bảo vệ các di sản văn hóa và khôi phục việc học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Ông Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO, cho biết: “Những thảm họa thiên nhiên vừa qua tại Việt Nam cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro liên quan đến khí hậu. UNESCO sát cánh cùng Chính phủ và người dân Việt Nam để bảo vệ di sản, duy trì việc học và đồng hành cùng các nỗ lực phục hồi dựa trên nền tảng tri thức, tình đoàn kết và sự bền vững. Cùng nhau, chúng ta có thể biến khó khăn này thành cơ hội để xây dựng những cộng đồng an toàn hơn và sẵn sàng ứng phó tốt hơn trong tương lai”.
Trong lĩnh vực bảo vệ di sản, UNESCO phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền các địa phương, thông qua sự hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp Di sản (Heritage Emergency Fund) và Quỹ Di sản Thế giới (World Heritage Fund), để tiến hành đánh giá kỹ thuật và thực hiện các biện pháp bảo vệ khẩn cấp tại các Di sản Thế giới ở Huế và Hội An, cũng như các địa điểm văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Song song với đó, UNESCO đang thúc đẩy các cách tiếp cận tổng hợp dựa trên đánh giá rủi ro, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đối với cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, qua đó bảo vệ các truyền thống và hệ tri thức của cộng đồng.
Trong lĩnh vực giáo dục, tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, hỗ trợ của UNESCO tập trung vào việc khôi phục không gian học tập an toàn và tư vấn học đường, thay thế các trang thiết bị thiết yếu của trường học, đồng thời đáp ứng các nhu cầu tâm lý - xã hội của học sinh và giáo viên, đặc biệt đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương và người dân tộc thiểu số, nhằm giúp các trường sớm nối lại hoạt động dạy và học một cách an toàn và bao trùm.
Bên cạnh đó, UNESCO cũng đang tích cực huy động thêm nguồn lực từ các Quốc gia Thành viên để tăng cường nỗ lực phục hồi và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai tại Việt Nam.
Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung – cựu Chủ tịch HĐQT Vicem và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng...
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng tăng giá thuốc đột biến...
Nhìn chung, thu nhập của người lao động Việt Nam trong năm 2025 duy trì xu hướng ổn định, với mức tăng nhẹ ghi nhận ở nhiều nhóm, các mức tăng chủ yếu tập trung dưới 10%...
Lao động di cư có mức thu nhập cao hơn rõ rệt so với lao động địa phương, phản ánh hiệu quả kinh tế của dịch chuyển lao động. Người di cư thường chấp nhận các công việc nặng nhọc, tăng ca nhiều, nên có thu nhập tốt hơn, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp...
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đặc biệt là bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thi hành án hành chính vào tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các sở, ban, ngành…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: