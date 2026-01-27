Thứ Ba, 27/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

UNESCO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam

Bảo Châu

27/01/2026, 10:35

UNESCO vừa công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 740.000 USD (khoảng 19,4 tỉ đồng) nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Việt Nam...

Thiên tai năm 2025 gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam
Thiên tai năm 2025 gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam

Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỉ đồng) cho Việt Nam.

Tính đến ngày 23/01/2026, Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ chuỗi các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo đã tàn phá trên diện rộng, khiến hàng trăm người thương vong. Về tài sản, thống kê sơ bộ cho thấy hàng trăm nghìn ngôi nhà đã bị hư hại cùng gần 10.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Trong bối cảnh này, UNESCO đang nhanh chóng hỗ trợ các đối tác quốc gia và địa phương nhằm bảo vệ các di sản văn hóa và khôi phục việc học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Ông Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO, cho biết: “Những thảm họa thiên nhiên vừa qua tại Việt Nam cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro liên quan đến khí hậu. UNESCO sát cánh cùng Chính phủ và người dân Việt Nam để bảo vệ di sản, duy trì việc học và đồng hành cùng các nỗ lực phục hồi dựa trên nền tảng tri thức, tình đoàn kết và sự bền vững. Cùng nhau, chúng ta có thể biến khó khăn này thành cơ hội để xây dựng những cộng đồng an toàn hơn và sẵn sàng ứng phó tốt hơn trong tương lai”.

Trong lĩnh vực bảo vệ di sản, UNESCO phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền các địa phương, thông qua sự hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp Di sản (Heritage Emergency Fund) và Quỹ Di sản Thế giới (World Heritage Fund), để tiến hành đánh giá kỹ thuật và thực hiện các biện pháp bảo vệ khẩn cấp tại các Di sản Thế giới ở Huế và Hội An, cũng như các địa điểm văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Song song với đó, UNESCO đang thúc đẩy các cách tiếp cận tổng hợp dựa trên đánh giá rủi ro, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đối với cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, qua đó bảo vệ các truyền thống và hệ tri thức của cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, hỗ trợ của UNESCO tập trung vào việc khôi phục không gian học tập an toàn và tư vấn học đường, thay thế các trang thiết bị thiết yếu của trường học, đồng thời đáp ứng các nhu cầu tâm lý - xã hội của học sinh và giáo viên, đặc biệt đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương và người dân tộc thiểu số, nhằm giúp các trường sớm nối lại hoạt động dạy và học một cách an toàn và bao trùm.

Bên cạnh đó, UNESCO cũng đang tích cực huy động thêm nguồn lực từ các Quốc gia Thành viên để tăng cường nỗ lực phục hồi và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai tại Việt Nam.

Huế về đích sớm “Chiến dịch Quang Trung” trao mái ấm cho người dân vùng thiên tai

22:00, 10/01/2026

Cấp kinh phí chi gộp 3 tháng lương hưu cho 4 tỉnh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai

14:56, 01/12/2025

Cấp kinh phí chi gộp 3 tháng lương hưu cho 4 tỉnh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai

Công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại di tích Đại Nội Huế

10:30, 23/11/2025

Công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại di tích Đại Nội Huế

Đọc thêm

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung – cựu Chủ tịch HĐQT Vicem và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng...

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng tăng giá thuốc đột biến...

Năm 2025, thu nhập của người lao động Việt Nam tăng dưới 10%

Năm 2025, thu nhập của người lao động Việt Nam tăng dưới 10%

Nhìn chung, thu nhập của người lao động Việt Nam trong năm 2025 duy trì xu hướng ổn định, với mức tăng nhẹ ghi nhận ở nhiều nhóm, các mức tăng chủ yếu tập trung dưới 10%...

Thu nhập bình quân của lao động di cư cao hơn người địa phương

Thu nhập bình quân của lao động di cư cao hơn người địa phương

Lao động di cư có mức thu nhập cao hơn rõ rệt so với lao động địa phương, phản ánh hiệu quả kinh tế của dịch chuyển lao động. Người di cư thường chấp nhận các công việc nặng nhọc, tăng ca nhiều, nên có thu nhập tốt hơn, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp...

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không” ở các đơn vị thi hành án

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không” ở các đơn vị thi hành án

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đặc biệt là bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thi hành án hành chính vào tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các sở, ban, ngành…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Dân sinh

2

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

3

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Dân sinh

4

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy