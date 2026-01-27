UNESCO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam

UNESCO vừa công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 740.000 USD (khoảng 19,4 tỉ đồng) nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Việt Nam...

Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỉ đồng) cho Việt Nam.

Tính đến ngày 23/01/2026, Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ chuỗi các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo đã tàn phá trên diện rộng, khiến hàng trăm người thương vong. Về tài sản, thống kê sơ bộ cho thấy hàng trăm nghìn ngôi nhà đã bị hư hại cùng gần 10.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Trong bối cảnh này, UNESCO đang nhanh chóng hỗ trợ các đối tác quốc gia và địa phương nhằm bảo vệ các di sản văn hóa và khôi phục việc học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Ông Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO, cho biết: “Những thảm họa thiên nhiên vừa qua tại Việt Nam cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro liên quan đến khí hậu. UNESCO sát cánh cùng Chính phủ và người dân Việt Nam để bảo vệ di sản, duy trì việc học và đồng hành cùng các nỗ lực phục hồi dựa trên nền tảng tri thức, tình đoàn kết và sự bền vững. Cùng nhau, chúng ta có thể biến khó khăn này thành cơ hội để xây dựng những cộng đồng an toàn hơn và sẵn sàng ứng phó tốt hơn trong tương lai”.

Trong lĩnh vực bảo vệ di sản, UNESCO phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền các địa phương, thông qua sự hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp Di sản (Heritage Emergency Fund) và Quỹ Di sản Thế giới (World Heritage Fund), để tiến hành đánh giá kỹ thuật và thực hiện các biện pháp bảo vệ khẩn cấp tại các Di sản Thế giới ở Huế và Hội An, cũng như các địa điểm văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Song song với đó, UNESCO đang thúc đẩy các cách tiếp cận tổng hợp dựa trên đánh giá rủi ro, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đối với cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, qua đó bảo vệ các truyền thống và hệ tri thức của cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, hỗ trợ của UNESCO tập trung vào việc khôi phục không gian học tập an toàn và tư vấn học đường, thay thế các trang thiết bị thiết yếu của trường học, đồng thời đáp ứng các nhu cầu tâm lý - xã hội của học sinh và giáo viên, đặc biệt đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương và người dân tộc thiểu số, nhằm giúp các trường sớm nối lại hoạt động dạy và học một cách an toàn và bao trùm.

Bên cạnh đó, UNESCO cũng đang tích cực huy động thêm nguồn lực từ các Quốc gia Thành viên để tăng cường nỗ lực phục hồi và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai tại Việt Nam.