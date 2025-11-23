Chủ Nhật, 23/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại di tích Đại Nội Huế

Nguyễn Thuấn

23/11/2025, 10:30

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 làm xói lở nền móng khiến tường thành Đại Nội Huế bị sập, UBND thành phố vừa công bố tình huống thiên tai khẩn cấp nhằm kịp thời tổ chức bảo vệ, khoanh vùng và gia cố khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Hiện trường Hoàng Thành Huế bị sập do mưa lũ. Ảnh: Phúc Đạt.
Hiện trường Hoàng Thành Huế bị sập do mưa lũ. Ảnh: Phúc Đạt.

Ngày 22/11, UBND thành phố Huế cho biết, địa phương đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố sập đổ một đoạn tường thành thuộc di tích Đại Nội Huế. Vị trí xảy ra sự cố nằm ở mặt Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía đông.

Vụ sập xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2/11, ngay sau đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Đây là thời điểm khu vực Huế ghi nhận lượng mưa lớn, nước sông Hương dâng cao và tình trạng ngập úng kéo dài. Các yếu tố này khiến nền chân tường thấm nước, bị xói lở, làm kết cấu gạch vồ xuống cấp nghiêm trọng và mất khả năng chịu lực.

Theo ghi nhận, đoạn tường bị sập dài 14,2m, cao trung bình 4,3m. Khu vực xung quanh xuất hiện hiện tượng lún; hệ thống thoát nước ở chân tường đã bị bồi lấp trong thời gian dài khiến việc tiêu thoát nước hạn chế. Qua đánh giá ban đầu, kết cấu tường cũng đã suy yếu theo thời gian do phong hóa, tác động của rễ cây và rung chấn từ lưu lượng giao thông.

Ngay sau khi công bố tình huống khẩn cấp, UBND thành phố Huế yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tại hiện trường. Lực lượng được bố trí theo dõi sát diễn biến sụt lún, tổ chức gia cố và giằng chống ở những vị trí có nguy cơ tiếp tục sập đổ. Đồng thời, thành phố đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và hướng dẫn người dân, du khách hạn chế tiếp cận.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được tăng cường để người dân nắm rõ tình hình, chủ động phòng tránh rủi ro khi di chuyển gần khu vực tường thành.

UBND thành phố Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai ngay các giải pháp khẩn cấp, đồng thời đánh giá tổng thể hiện trạng các công trình liên quan để lập phương án bảo vệ an toàn. Trung tâm cũng sẽ nghiên cứu xây dựng dự án xử lý khẩn cấp đối với đoạn tường thành bị sập, xác định quy mô can thiệp, đề xuất nguồn kinh phí và phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo cấp thẩm quyền.

Khi công tác khắc phục hoàn tất và bảo đảm an toàn kết cấu, Sở Xây dựng cùng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ tham mưu UBND thành phố Huế công bố kết thúc tình huống khẩn cấp theo đúng quy định.

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 3 điểm trên địa bàn Mường Lát

09:00, 22/10/2024

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 3 điểm trên địa bàn Mường Lát

Mưa lũ dồn dập từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề

12:42, 19/11/2025

Mưa lũ dồn dập từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề

Từ khóa:

biện pháp khắc phục sự cố công trình di tích cố đô Huế mưa lũ tại Huế sập tường thành Đại Nội Huế sự cố xây dựng Huế tình huống khẩn cấp tại Huế

Đọc thêm

Lũ lịch sử tàn phá Nam Trung Bộ, 102 người chết, mất tích

Lũ lịch sử tàn phá Nam Trung Bộ, 102 người chết, mất tích

Số liệu cập nhật sáng 23/11 cho thấy đợt lũ lụt trong hơn một tuần qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập và hư hỏng. Nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản bị tàn phá trên diện rộng, Riêng Đắk Lắk ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất, với 71 người chết và mất tích, 63 nghìn ha lúa, hoa màu, 117.000ha ha cây lâu năm bị ngập…

Tỉnh Đắk Lắk thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng do lũ lụt

Tỉnh Đắk Lắk thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng do lũ lụt

Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã khiến 52 người chết và mất tích (chưa tính số 23 người chết ở xã Hoà Thịnh); khoảng 150.000 nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi hư hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế do đợt mưa, lũ lụt ước tính lên đến 5.330 tỷ đồng...

Lũ lụt kéo dài cuốn trôi 68 sinh mạng, gần 180.000 ha cây trồng bị tàn phá

Lũ lụt kéo dài cuốn trôi 68 sinh mạng, gần 180.000 ha cây trồng bị tàn phá

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 22/11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 68 người chết và mất tích, tăng mạnh so với ngày trước đó. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 28.000 nhà vẫn chìm trong nước tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nông nghiệp cũng bị tàn phá với gần 180.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ khẳng định hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực trẻ tại ngày hội việc làm Quảng Trị

Nhân lực

2

Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Đầu tư

3

Nghệ An mời gọi đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 33ha

Bất động sản

4

Công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại di tích Đại Nội Huế

Dân sinh

5

1,17 tỷ USD đã "đổ" về Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy