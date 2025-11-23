Công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại di tích Đại Nội Huế

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 làm xói lở nền móng khiến tường thành Đại Nội Huế bị sập, UBND thành phố vừa công bố tình huống thiên tai khẩn cấp nhằm kịp thời tổ chức bảo vệ, khoanh vùng và gia cố khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Ngày 22/11, UBND thành phố Huế cho biết, địa phương đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố sập đổ một đoạn tường thành thuộc di tích Đại Nội Huế. Vị trí xảy ra sự cố nằm ở mặt Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía đông.

Vụ sập xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2/11, ngay sau đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Đây là thời điểm khu vực Huế ghi nhận lượng mưa lớn, nước sông Hương dâng cao và tình trạng ngập úng kéo dài. Các yếu tố này khiến nền chân tường thấm nước, bị xói lở, làm kết cấu gạch vồ xuống cấp nghiêm trọng và mất khả năng chịu lực.

Theo ghi nhận, đoạn tường bị sập dài 14,2m, cao trung bình 4,3m. Khu vực xung quanh xuất hiện hiện tượng lún; hệ thống thoát nước ở chân tường đã bị bồi lấp trong thời gian dài khiến việc tiêu thoát nước hạn chế. Qua đánh giá ban đầu, kết cấu tường cũng đã suy yếu theo thời gian do phong hóa, tác động của rễ cây và rung chấn từ lưu lượng giao thông.

Ngay sau khi công bố tình huống khẩn cấp, UBND thành phố Huế yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tại hiện trường. Lực lượng được bố trí theo dõi sát diễn biến sụt lún, tổ chức gia cố và giằng chống ở những vị trí có nguy cơ tiếp tục sập đổ. Đồng thời, thành phố đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và hướng dẫn người dân, du khách hạn chế tiếp cận.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được tăng cường để người dân nắm rõ tình hình, chủ động phòng tránh rủi ro khi di chuyển gần khu vực tường thành.

UBND thành phố Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai ngay các giải pháp khẩn cấp, đồng thời đánh giá tổng thể hiện trạng các công trình liên quan để lập phương án bảo vệ an toàn. Trung tâm cũng sẽ nghiên cứu xây dựng dự án xử lý khẩn cấp đối với đoạn tường thành bị sập, xác định quy mô can thiệp, đề xuất nguồn kinh phí và phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo cấp thẩm quyền.

Khi công tác khắc phục hoàn tất và bảo đảm an toàn kết cấu, Sở Xây dựng cùng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ tham mưu UBND thành phố Huế công bố kết thúc tình huống khẩn cấp theo đúng quy định.