UOB: Việt Nam dẫn đầu ASEAN về thu hút đầu tư công nghệ cao

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Hoàng Tùng
20/10/2025, 11:46
Theo báo cáo của ngân hàng UOB, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về thu hút đầu tư công nghệ cao, vượt Trung Quốc về mức độ quan tâm của doanh nghiệp trong các lĩnh vực như AI, IoT và robot trong khu vực…
Ngày 16/10, Hội nghị Gateway to ASEAN 2025 đã được diễn ra tại Singapore, do Ngân hàng Quốc tế Singapore (UOB) tổ chức. Tại sự kiện, UOB đồng thời công bố báo cáo "Gateway to ASEAN" – một nghiên cứu chiến lược xoay quanh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, ưu tiên đầu tư của doanh nghiệp và vai trò ngày càng nổi bật của khu vực ASEAN.
Theo báo cáo, Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực về thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Dữ liệu khảo sát cho thấy, 55% doanh nghiệp đang cân nhắc đầu tư tại Trung Quốc, tập trung vào các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và robot. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với mức quan tâm dành cho thị trường Việt Nam trong nhóm các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương (APAC).
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nhiều doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược “China Plus One” nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro bằng cách mở rộng sang các thị trường khác ngoài Trung Quốc. ASEAN, với vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, đang trở thành điểm đến được ưu tiên.
Đáng chú ý, 75% lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cho biết có kế hoạch tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong vòng 3–5 năm tới; 52% đang cân nhắc mô hình “nearshoring” – hợp tác với các nhà cung cấp ở gần khu vực hoạt động. Trong số các doanh nghiệp có ý định đầu tư vào ASEAN, 45% cho biết sẽ xây dựng chuỗi cung ứng tại chỗ, và 70% kỳ vọng các ngân hàng sẽ hỗ trợ trong việc quản lý rủi ro về thuế quan, biến động tỷ giá và tài trợ thương mại.
Ông Frederick Chin, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Thị trường Toàn cầu của UOB, nhận định: “Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình nhanh chóng dưới tác động của biến động thương mại, và ASEAN đang nổi lên như điểm đến được hưởng lợi từ dòng chảy thương mại và đầu tư mạnh mẽ. Khi những chuyển dịch này tiếp tục tăng tốc, các doanh nghiệp cần một đối tác chiến lược đáng tin cậy, có khả năng kết nối xuyên biên giới và cung cấp những hiểu biết chuyên sâu.
Dữ liệu từ báo cáo Đầu tư Thế giới của UNCTAD cho thấy, dòng vốn FDI vào ASEAN năm 2024 đạt 225 tỷ USD, trong khi đó UOB dự báo con số này sẽ tăng lên 370 tỷ USD vào năm 2030.
Trong đối thoại gần đây, ông Rizwan Khan, Quản lý đối tác của Acclime, nhận định Việt Nam đang sở hữu tiềm năng lớn trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, hạ tầng xanh và giáo dục.
Theo ông, Việt Nam đã triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế số, đặt mục tiêu để kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030 – mở ra cơ hội đáng kể cho các doanh nghiệp công nghệ từ Singapore trong các lĩnh vực như FinTech, AgriTech, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và các dịch vụ số khác.
Ngoài ra, các lĩnh vực như công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh đang trở thành ưu tiên phát triển, phù hợp với thế mạnh của các doanh nghiệp Singapore. Logistics và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cũng được đánh giá là lĩnh vực nhiều tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu.
Trong khi đó, ông Dyi Chang Lim, Giám đốc Cấp cao Khối Khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết trong hơn hai thập kỷ qua, dòng vốn đầu tư vào Việt Nam đã có sự chuyển dịch rõ nét từ thị trường chi phí thấp sang thị trường tạo giá trị cao.
Nếu trước đây, các nhà đầu tư Singapore chủ yếu tập trung vào các dự án bất động sản như VSIP, Saigon Centre và các trung tâm thương mại, thì hiện nay, các nhà đầu tư đang mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng như y tế, giáo dục, dịch vụ tài chính, tư vấn ESG và công nghệ giám sát môi trường.
Nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nguồn lực công và tư nhân để thúc đẩy các động lực tăng trưởng…
Trưa 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang thăm và làm việc tại Việt Nam...
Chiều 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tập đoàn T&T nhằm rà soát tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng.
Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung quản lý theo mô hình khu vực, chuyên ngành...
Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều nhà đầu tư Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, dược phẩm và logistics cũng liên tục mở rộng hoạt động tại Hưng Yên, coi đây là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng hàng đầu khu vực miền Bắc...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: