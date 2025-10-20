UOB: Việt Nam dẫn đầu ASEAN về thu hút đầu tư công nghệ cao

Theo báo cáo của ngân hàng UOB, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về thu hút đầu tư công nghệ cao, vượt Trung Quốc về mức độ quan tâm của doanh nghiệp trong các lĩnh vực như AI, IoT và robot trong khu vực…

Ngày 16/10, Hội nghị Gateway to ASEAN 2025 đã được diễn ra tại Singapore, do Ngân hàng Quốc tế Singapore (UOB) tổ chức. Tại sự kiện, UOB đồng thời công bố báo cáo "Gateway to ASEAN" – một nghiên cứu chiến lược xoay quanh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, ưu tiên đầu tư của doanh nghiệp và vai trò ngày càng nổi bật của khu vực ASEAN.

Theo báo cáo, Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực về thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Dữ liệu khảo sát cho thấy, 55% doanh nghiệp đang cân nhắc đầu tư tại Trung Quốc, tập trung vào các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và robot. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với mức quan tâm dành cho thị trường Việt Nam trong nhóm các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nhiều doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược “China Plus One” nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro bằng cách mở rộng sang các thị trường khác ngoài Trung Quốc. ASEAN, với vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, đang trở thành điểm đến được ưu tiên.

Đáng chú ý, 75% lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cho biết có kế hoạch tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong vòng 3–5 năm tới; 52% đang cân nhắc mô hình “nearshoring” – hợp tác với các nhà cung cấp ở gần khu vực hoạt động. Trong số các doanh nghiệp có ý định đầu tư vào ASEAN, 45% cho biết sẽ xây dựng chuỗi cung ứng tại chỗ, và 70% kỳ vọng các ngân hàng sẽ hỗ trợ trong việc quản lý rủi ro về thuế quan, biến động tỷ giá và tài trợ thương mại.

Ông Frederick Chin, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Thị trường Toàn cầu của UOB, nhận định: “Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình nhanh chóng dưới tác động của biến động thương mại, và ASEAN đang nổi lên như điểm đến được hưởng lợi từ dòng chảy thương mại và đầu tư mạnh mẽ. Khi những chuyển dịch này tiếp tục tăng tốc, các doanh nghiệp cần một đối tác chiến lược đáng tin cậy, có khả năng kết nối xuyên biên giới và cung cấp những hiểu biết chuyên sâu.

Dữ liệu từ báo cáo Đầu tư Thế giới của UNCTAD cho thấy, dòng vốn FDI vào ASEAN năm 2024 đạt 225 tỷ USD, trong khi đó UOB dự báo con số này sẽ tăng lên 370 tỷ USD vào năm 2030.

Trong đối thoại gần đây, ông Rizwan Khan, Quản lý đối tác của Acclime, nhận định Việt Nam đang sở hữu tiềm năng lớn trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, hạ tầng xanh và giáo dục.

Theo ông, Việt Nam đã triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế số, đặt mục tiêu để kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030 – mở ra cơ hội đáng kể cho các doanh nghiệp công nghệ từ Singapore trong các lĩnh vực như FinTech, AgriTech, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và các dịch vụ số khác.

Ngoài ra, các lĩnh vực như công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh đang trở thành ưu tiên phát triển, phù hợp với thế mạnh của các doanh nghiệp Singapore. Logistics và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cũng được đánh giá là lĩnh vực nhiều tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu.

Trong khi đó, ông Dyi Chang Lim, Giám đốc Cấp cao Khối Khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết trong hơn hai thập kỷ qua, dòng vốn đầu tư vào Việt Nam đã có sự chuyển dịch rõ nét từ thị trường chi phí thấp sang thị trường tạo giá trị cao.

Nếu trước đây, các nhà đầu tư Singapore chủ yếu tập trung vào các dự án bất động sản như VSIP, Saigon Centre và các trung tâm thương mại, thì hiện nay, các nhà đầu tư đang mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng như y tế, giáo dục, dịch vụ tài chính, tư vấn ESG và công nghệ giám sát môi trường.