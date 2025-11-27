Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp điện tử có hoạt động nghiên cứu khoa học

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
Hoàng Sơn
27/11/2025, 11:39
Một điểm đáng chú ý tại Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN là tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển điện tử được giảm từ 3% xuống 2% doanh thu thuần bình quân, hoặc tối thiểu 200 tỷ đồng mỗi năm giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn nhưng vẫn được hưởng ưu đãi thuế…
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký ban hành Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN, quy định tiêu chí đối với doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo nội dung Thông tư, doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng ít nhất một trong bốn nhóm tiêu chí sau đây:
Thứ nhất, tiêu chí về việc sử dụng sản phẩm chip bán dẫn trong nước. Theo đó, doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí này khi sử dụng các sản phẩm chip bán dẫn được thiết kế, sản xuất hoặc đóng gói và kiểm thử tại Việt Nam trong các sản phẩm của dự án sản xuất thiết bị điện tử, thuộc một trong hai trường hợp sau:
Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm chip bán dẫn có thiết kế thuộc quyền sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt Nam.
Trong đó, quyền sở hữu được xác lập thông qua việc doanh nghiệp tự thực hiện thiết kế, thuê cá nhân hoặc tổ chức trong đó có người Việt Nam thực hiện thiết kế, hoặc mua lại quyền thiết kế từ các chủ thể khác, Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN nêu rõ.
Hoặc doanh nghiệp sử dụng sản phẩm chip bán dẫn được sản xuất hoặc đóng gói, kiểm thử tại nhà máy, dây chuyền đặt tại Việt Nam.
Thứ hai, tiêu chí về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp thực hiện dự án phải đồng thời đáp ứng các điều kiện liên quan đến năng lực nghiên cứu phát triển và mức đầu tư cho đổi mới sáng tạo.
Cụ thể, doanh nghiệp phải có bộ phận nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo với tối thiểu 10 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 50% số nhân lực là công dân Việt Nam.
Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không bắt buộc phải thành lập bộ phận riêng nhưng phải có tối thiểu 3 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên thực hiện hoạt động này, và trong đó ít nhất 50% là công dân Việt Nam.
So với dự thảo trước đó, quy định chính thức đã điều chỉnh giảm mức yêu cầu về tỷ lệ chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo từ mức tối 3% doanh thu thuần bình quân trong 03 năm tài chính liền kề xuống còn 2%. Đồng thời, bổ sung ngưỡng chi tuyệt đối từ 200 tỷ đồng Việt Nam mỗi năm trở lên trong 03 năm tài chính liền kề.
Bên cạnh yêu cầu về nhân lực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng tiêu chí về mức đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo đó, tổng chi cho hoạt động đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt tối thiểu 2% doanh thu thuần bình quân trong 03 năm tài chính liền kề hoặc từ 200 tỷ đồng Việt Nam/năm trở lên trong 3 năm tài chính liền kề.
Trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới ba năm, mức chi được xác định bình quân trên toàn bộ thời gian hoạt động kể từ khi thành lập, nhưng không thấp hơn một năm tài chính đầy đủ..
Thứ ba, tiêu chí về quyền sở hữu thiết kế sản phẩm.
Theo đó, sản phẩm của dự án sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam phải có thiết kế thuộc quyền sở hữu của chính doanh nghiệp, bao gồm đặc tả yêu cầu, kiến trúc hệ thống, thiết kế chi tiết, sơ đồ nguyên lý, bố trí mạch in và các tài liệu kỹ thuật liên quan.
Quyền sở hữu được hình thành thông qua việc doanh nghiệp tự thực hiện thiết kế, thuê người khác trong đó có người Việt Nam thực hiện thiết kế hoặc mua lại thiết kế từ các chủ thể khác, Thông tư này nêu rõ.
Thứ tư, tiêu chí về phát triển chuỗi cung ứng trong nước và chuyển giao công nghệ. Doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi khi đồng thời đáp ứng hai điều kiện:
Một là, trong tổng số doanh nghiệp tham gia thực hiện các hoạt động lắp ráp, cung cấp nguyên liệu, vật tư, linh kiện và các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho dự án sản xuất thiết bị điện tử phải có tối thiểu 30% là doanh nghiệp Việt Nam.
Hai là, doanh nghiệp phải thực hiện chuyển giao công nghệ cho ít nhất một tổ chức hoặc doanh nghiệp Việt Nam trong thời hạn năm năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc kể từ ngày có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Việc chuyển giao công nghệ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm cả hình thức và nội dung chuyển giao.
Thông tư được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan đến các dự án sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
