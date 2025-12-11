Ưu tiên phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
Đỗ Như
11/12/2025, 11:25
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035.
Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 430/440 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 90,91% tổng số đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.
Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.
Thứ nhất, chỉnh lý mục tiêu tổng quát của Chương trình cho phù hợp với các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu.
Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, trong đó làm nổi bật định hướng tập trung ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, đánh giá, xác định cụ thể tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng giai đoạn 2026 -2035.
Thứ hai, chỉnh lý phạm vi và đối tượng thụ hưởng của Chương trình nhằm thể hiện rõ sự tập trung ưu tiên cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu vùng biên giới và hải đảo.
Thứ ba, chỉnh lý một số nội dung của nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương nhằm thể hiện rõ tập trung ưu tiên phân bổ cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu, vùng biên giới và hải đảo; tăng cường phân quyền tối đa cho địa phương, đi đôi với phân bổ nguồn lực.
Thứ tư, chỉnh lý một số nội dung về giải pháp và cơ chế quản lý điều hành Chương trình để tạo sự linh hoạt theo thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, sẽ xem xét, xác định Bộ chủ trì hợp phần, nội dung để xác định đầu mối và trách nhiệm sau này.
Thứ năm, chỉnh lý, bổ sung một số cơ chế đặc thù nhằm phân cấp, phân quyền triệt để, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng vùng miền.
“Chính phủ khẳng định việc tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia không làm gián đoạn, không bỏ sót chính sách, đặt ưu tiên cao nhất cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đồng thời cam kết tổ chức thực hiện Chương trình quyết liệt hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 423.000 tỷ đồng.
Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 100.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 300.000 tỷ đồng; vốn tín dụng chính sách (nguồn ngân sách nhà nước) là 23.000 tỷ đồng.
Quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương, bao gồm cả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, để ưu tiên hỗ trợ thêm cho Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế để có đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Theo nghị quyết, nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021 - 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025) của 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên chưa giải ngân được trong năm 2025, được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31/12/2026.
Về mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030 phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 gấp 2,5-3 lần so với năm 2020;
Phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước;
Phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5%/năm;
Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%;
Phấn đấu vùng dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 10% số xã đạt chuẩn nông thôn được công nhận xã đạt nông thôn hiện đại;
Phấn đấu có 05 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
09:57, 04/12/2025
Chiều 11/12, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp thứ 10. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.
Chiều 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, siết kỷ luật và triển khai đồng bộ các đột phá nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh trong giai đoạn tới.
Điểm nổi bật của dự án Luật Phục hồi, phá sản là quy định thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội trong việc nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản (Điều 38).
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: