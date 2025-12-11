Ưu tiên phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 430/440 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 90,91% tổng số đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Thứ nhất, chỉnh lý mục tiêu tổng quát của Chương trình cho phù hợp với các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, trong đó làm nổi bật định hướng tập trung ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, đánh giá, xác định cụ thể tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng giai đoạn 2026 -2035.

Thứ hai, chỉnh lý phạm vi và đối tượng thụ hưởng của Chương trình nhằm thể hiện rõ sự tập trung ưu tiên cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu vùng biên giới và hải đảo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Quốc hội.

Thứ ba, chỉnh lý một số nội dung của nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương nhằm thể hiện rõ tập trung ưu tiên phân bổ cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu, vùng biên giới và hải đảo; tăng cường phân quyền tối đa cho địa phương, đi đôi với phân bổ nguồn lực.

Thứ tư, chỉnh lý một số nội dung về giải pháp và cơ chế quản lý điều hành Chương trình để tạo sự linh hoạt theo thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, sẽ xem xét, xác định Bộ chủ trì hợp phần, nội dung để xác định đầu mối và trách nhiệm sau này.

Thứ năm, chỉnh lý, bổ sung một số cơ chế đặc thù nhằm phân cấp, phân quyền triệt để, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng vùng miền.

“Chính phủ khẳng định việc tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia không làm gián đoạn, không bỏ sót chính sách, đặt ưu tiên cao nhất cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời cam kết tổ chức thực hiện Chương trình quyết liệt hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 423.000 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 100.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 300.000 tỷ đồng; vốn tín dụng chính sách (nguồn ngân sách nhà nước) là 23.000 tỷ đồng.

Quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương, bao gồm cả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, để ưu tiên hỗ trợ thêm cho Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế để có đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo nghị quyết, nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021 - 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025) của 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên chưa giải ngân được trong năm 2025, được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31/12/2026.