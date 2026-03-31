Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ chiều 1/4 và 2/4/2026, cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI...

Văn phòng Quốc hội cho biết Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ cấu tổ chức của Chính phủ; dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tạo cơ sở để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI; xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan nhà nước.

Bên cạnh nội dung nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp cũng dành thời gian cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo ngân sách nhà nước, đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công; phương án bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa XVI và cho ý kiến lần thứ ba về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.