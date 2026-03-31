Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI

Hà Lê

31/03/2026, 19:12

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ chiều 1/4 và 2/4/2026, cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI...

Toàn cảnh phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Văn phòng Quốc hội cho biết Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ cấu tổ chức của Chính phủ; dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tạo cơ sở để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI; xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan nhà nước.

Bên cạnh nội dung nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp cũng dành thời gian cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo ngân sách nhà nước, đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công; phương án bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa XVI và cho ý kiến lần thứ ba về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chuyển hóa niềm tin của cử tri thành hiệu quả nhiệm kỳ mới

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI: Tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho các lãnh đạo Đảng, Chính phủ

Từ khóa:

Chương trình giám sát Quốc hội dự thảo Nghị quyết Chính phủ Phiên họp Quốc hội khóa XVI

Đọc thêm

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa lá phiếu và niềm tin của cử tri thành chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử khẳng định cuộc bầu cử đã tạo nền tảng chính trị- pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

Kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy Hà Nội đã hình thành khí thế mới, nhịp độ mới trong lãnh đạo, điều hành. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thủ đô giữ vững vận tốc này, biến chuyển biến bước đầu thành xu thế phát triển bền vững.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy