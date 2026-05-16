Vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong cải thiện nguồn cung dầu giữa cú sốc chiến tranh

Điệp Vũ

16/05/2026, 16:07

Theo giới phân tích, một trong những yếu tố chính giữ giá dầu không tăng mạnh hơn là nhờ vào sự can thiệp kịp thời và hiệu quả của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phải đối mặt với một trong những gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.

Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới đang mất nguồn cung khoảng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày từ khu vực Trung Đông do eo biển Hormuz đóng cửa.

Lượng nguồn cung bị mất này tương đương với khoảng 10% tổng tiêu thụ dầu toàn cầu, khiến giá dầu neo cao trên ngưỡng 100 USD/thùng. Tuy nhiên, mức giá đóng cửa của dầu thô Brent giao sau tại thị trường London trong tuần này - hơn 109 USD/thùng - vẫn còn thấp hơn so với trong các đợt gián đoạn nguồn cung ở quy mô nhỏ hơn trước đây, chẳng hạn như sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Theo giới phân tích, một trong những yếu tố chính giữ giá dầu không tăng mạnh hơn là nhờ vào sự can thiệp kịp thời và hiệu quả của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc.

Trong đó, Trung Quốc - với vai trò là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, và Mỹ - nhà sản xuất dầu lớn nhất, đã có những động thái quan trọng để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Vùng Vịnh.

Theo IEA, xuất khẩu dầu từ các nhà sản xuất ngoài Trung Đông, dẫn đầu là Mỹ, đã tăng mạnh từ sau khi cuộc chiến từ Vùng Vịnh nổ ra, với lượng tăng thêm là 3,5 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời, Trung Quốc đã cắt giảm 3,6 triệu thùng mỗi ngày trong lượng nhập khẩu dầu của nước này, tương đương với toàn bộ mức tiêu thụ hàng ngày của Nhật Bản.

Những động thái trên, với tổng lượng cải thiện 7,1 triệu thùng mỗi ngày cho nguồn cung, đã giúp bù đắp khoảng 70% lượng dầu xuất khẩu bị mất từ Vùng Vịnh. Các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng đã giảm nhập khẩu tổng cộng 3,6 triệu thùng mỗi ngày - theo IEA.

Một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank đã nhận định rằng Mỹ và Trung Quốc đang mang lại những hình thức điều chỉnh quan trọng để bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung dầu được xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư. Điều này có thể nguyên nhân phía sau việc giá dầu Brent không tăng lên mức 120 USD/thùng - theo nhà phân tích Michael Hsueh của Deutsche Bank.

Việc Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu được coi là "đáng chú ý" và là "yếu tố quan trọng nhất" giúp giá dầu không tăng cao hơn - theo ông Martijn Rats, chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 14-15/5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh đã nhất trí rằng eo biển Hormuz cần phải được mở cửa để đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào eo biển này sẽ được khai thông để hoạt động thương mại trở lại ngưỡng như trước chiến tranh.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với hãng tin CNBC rằng thế giới biết Tổng thống Trump cam kết tăng cường nguồn cung dầu và các sản phẩm tinh chế của Mỹ. Ông Wright cho sẽ Trung Quốc sẽ mua nhiều dầu hơn từ Mỹ trong tương lai. "Thương mại năng lượng giữa Mỹ và Trung Quốc là một lẽ tự nhiên. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng trong nhập khẩu dầu Từ Mỹ vào Trung Quốc”, ông Wright nói.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ và Trung Quốc có thể duy trì mức xuất khẩu dầu cao hơn và nhập khẩu dầu thấp hơn cho đến khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại hay không?

Trung Quốc có 1,4 tỷ thùng trong kho dự trữ dầu chiến lược của nước này, lớn nhất thế giới, tính đến tháng 12/2025 - theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA). Như vậy, nước này có thể đảm bảo được khả năng tự duy trì cung cấp dầu trong nhiều tháng và có thể là cả năm ngay cả khi lượng dầu tồn trữ giảm đi vài triệu thùng mỗi ngày.

Ngược lại, tồn trữ dầu của Mỹ đang chịu áp lực - theo ông Rats. Sự gia tăng xuất khẩu dầu của nước này chủ yếu đến từ dầu tồn trữ, bao gồm cả kho dự trữ chiến lược, thay vì đến từ việc tăng sản lượng dầu.

"Khả năng của Mỹ trong việc tiếp tục mức duy trì xuất khẩu dầu ở mức cao này là khó đoán định, nhưng dường như đang chịu áp lực nhiều hơn”, ông Rats nhận định.

Mỹ đã có một kho dự trữ chiến lược dầu ở mức 413 triệu thùng vào cuối năm ngoái, lớn thứ hai trên thế giới. Vào tháng 3 năm nay, nước này đã đồng ý rút 172 triệu thùng từ dự trữ chiến lược để ứng phó với cú sốc giá dầu trong nỗ lực xả dự trữ do IEA điều phối.

Brazil: Đạt tiến bộ kiểm soát phá rừng Amazon nhưng đối mặt đe dọa suy thoái rừng

Brazil đang đạt được những tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát phá rừng Amazon, với tỷ lệ phá rừng dự kiến xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một mối đe dọa khác đang gia tăng nhanh hơn và âm thầm hơn: suy thoái rừng, có thể làm suy yếu nghiêm trọng hệ sinh thái lớn nhất hành tinh trong những thập kỷ tới…

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu bán tháo vì mối lo lạm phát

Thị trường trái phiếu toàn cầu đang trải qua một đợt bán tháo mạnh mẽ khi nỗi lo về lạm phát kéo dài. Động thái này do tác động từ cuộc chiến tranh Mỹ - Iran gây áp lực lớn lên chi phí vay nợ của các chính phủ...

Thượng đỉnh Mỹ - Trung kết thúc, không có kết quả đột phá

Ngày thứ Sáu (15/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước mà không đạt kết quả đột phá lớn về thương mại, cũng chưa nhận được cam kết cụ thể nào từ Bắc Kinh nhằm hỗ trợ chấm dứt chiến sự Iran, dù ông dành nhiều lời khen cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày hội đàm...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/5/2026: Thượng đỉnh Mỹ - Trung, phê chuẩn chủ tịch Fed

Tuần qua, các diễn biến kinh tế lớn tập trung vào thượng đỉnh Mỹ - Trung, quyết định phê chuẩn chủ tịch Fed tại Thượng viện Mỹ, lạm phát tại Mỹ...

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cổ phiếu bị bán tháo...

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cổ phiếu bị bán tháo...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Legend Valley Country Club khai trương sân gôn Canyon Course tại Ninh Bình

Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

Kết nối gọi vốn cho khoảng 60 dự án, startup tại DAVAS 2026

Hệ thống thanh toán cần nhận diện bất thường để cảnh báo giao dịch cho người dùng

Nhà mạng nào dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tháng 4/2026?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

