Thứ Năm, 14/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chiến tranh, phong tỏa và lạm phát thử thách kinh tế Iran

An Huy

14/05/2026, 17:30

Nền kinh tế Iran đang đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng, bao gồm cuộc chiến tranh với Mỹ, tình trạng phong tỏa ở eo biển Hormuz, lạm phát leo thang và đồng rial mất giá mạnh...

Một đường phố ở thủ đô Tehran của Iran vào năm 2018 - Ảnh: Bloomberg.
Một đường phố ở thủ đô Tehran của Iran vào năm 2018 - Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin AP, tốc độ lạm phát hàng năm ở Iran đang ở mức 54%, trong khi đồng rial đã mất hơn một nửa giá trị. Cùng với đó là những tổn thất kinh tế của cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2 và sự phong tỏa hải quân của Mỹ ở eo biển Hormuz khiến hoạt động xuất khẩu dầu - nguồn thu ngoại tệ chính của Iran sa sút.

Trong bối cảnh như vậy, người dân Iran mỗi ngày đang phải đối diện với giá thực phẩm, thuốc men và giá các hàng hóa thiết yếu khác leo thang. Số lao động bị sa thải ngày càng lớn và nhiều doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt - một hệ quả của việc các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong những ngành chủ chốt bị tấn công.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Iran đã quen với việc chịu đựng áp lực kinh tế và các lệnh trừng phạt trong nhiều thập kỷ, nên khả năng thích ứng của nước này vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Ông Hadi Kahalzadeh, một nhà kinh tế học người Iran và nghiên cứu viên tại Đại học Brandeis, nhận xét tổn thất của cuộc chiến tranh này và sự phong tỏa hải quân của Mỹ ở Hormuz đối với Iran là “chưa từng có tiền lệ”.

Ông cho rằng Iran vẫn có thể tránh được sự sụp đổ kinh tế hoàn toàn hoặc thiếu hụt nghiêm trọng tất cả các hàng hóa thiết yếu, nhưng cái giá phải trả sẽ rất cao. “Tổn thất lớn nhất sẽ rơi vào người dân Iran thông qua lạm phát cao hơn, nghèo đói gia tăng, dịch vụ yếu kém và cuộc sống hàng ngày khó khăn hơn nhiều”, ông nói.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo rằng nền kinh tế Iran sẽ suy giảm khoảng 6% trong vòng 1 năm tới đây. Hồi giữa tháng 4, cơ quan thống kê chính thức của Iran báo cáo tốc độ lạm phát hàng năm là 53,7%, trong đó lạm phát giá thực phẩm đã vượt mức 115% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng tiền rial của Iran đã mất hơn một nửa giá trị trong 1 năm qua, giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,9 triệu rial đổi 1 USD vào cuối tháng trước.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng vọt, gây áp lực lớn lên đời sống của người dân. Giá trà đã tăng hơn 50% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, tương tự đối với các mặt hàng như sữa. Giá cả đã tăng đều đặn trong hai năm qua, nhưng một cuộc khảo sát của AP tại các cửa hàng tạp hóa ở Tehran cho thấy sự gia tăng lớn từ tháng 2, trước khi chiến tranh bắt đầu, như giá thịt gà và thịt cừu tăng 45%, gạo tăng 31% và trứng tăng 60%.

Chính quyền Iran đã công bố các biện pháp để giúp người dân chống chọi với lạm phát. Tuy nhiên, nhiều chính sách này, bao gồm việc tăng 60% mức lương tối thiểu và các chương trình phiếu giảm giá cho các hàng hóa thiết yếu, đang làm gia tăng lạm phát. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, việc miễn phí vé xe buýt và tàu điện ngầm ở thủ đô cũng không giúp ích được nhiều cho các tài xế taxi đang gặp khó khăn.

Một tài xế taxi là ông Mohammad Deljoo (73 tuổi) cho biết ông đang nuôi sống gia đình với hai đứa con bằng thu nhập hàng ngày chỉ 4 USD. Hàng hóa trong các cửa hàng thì không thiếu nhưng thay vào đó là vấn đề "tăng giá vô lý". Ông chỉ mua những thứ thực sự cần thiết như bánh mì và khoai tây. Ngay cả trứng cũng đã trở nên quá đắt đối với gia đình ông. Giá lốp xe và các bộ phận ô tô khác đã tăng gấp 5 lần trong chưa đầy một năm. "Nay một giá, mai một giá. Làm sao có thể như vậy?", ông nói với phóng viên AP.

Bị mất việc làm, nhiều người Iran đang tìm cách kiếm tiền mới. Anh Ali Asghar Nahardani (32 tuổi) cho biết ứng dụng gọi xe mà anh làm việc đã không trả lương cho anh trong hơn một tháng. Anh đã chuyển sang bán hàng rong để trang trải chi phí sinh hoạt. "Chúng tôi đang kiếm sống qua ngày, cố gắng vượt qua tình huống này trong khi tình trạng chiến tranh vẫn tiếp diễn”, anh nói.

Sự phong tỏa của Mỹ đã hạn chế hoạt động thương mại của Iran ở Vịnh Ba Tư. Hơn 90% hoạt động thương mại của Iran, đặc biệt là xuất khẩu dầu mang lại doanh thu hàng tỷ USD, chảy qua các cảng phía Nam của nước này.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng lên cao trên toàn thế giới. Còn ở Iran, chiến tranh đã đánh dấu một bước nữa trong sự sa sút của tầng lớp trung lưu từng lớn và thịnh vượng sau nhiều thập kỷ bị trừng phạt. Đến năm 2019, tầng lớp trung lưu của Iran đã giảm xuống còn khoảng 55% dân số. Các đợt trừng phạt mới cũng như chiến tranh và các vấn đề trong quản lý kinh tế đã khiến tỷ lệ này giảm thêm. Chiến tranh có khả năng đẩy hàng triệu người Iran xuống dưới mức nghèo khổ - theo một báo cáo được công bố bởi cơ quan phát triển của Liên hiệp quốc vào cuối tháng 3.

Một huấn luyện viên thể hình sống ở trung tâm Tehran mô tả cuộc khủng hoảng kinh tế như một cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần đối với xã hội Iran. Cô cho biết nhiều khách hàng của cô không còn đủ khả năng chi trả cho các buổi tập và phí dịch vụ. Những khách hàng ít ỏi còn lại đã chuyển sang thảo luận về cách xử lý các dấu hiệu trầm cảm. Huấn luyện viên này cho biết cô đã cắt giảm mạnh chi tiêu cho thực phẩm. "Lần cuối cùng tôi mua thịt là khoảng hai tháng trước”, cô nói.

Các nhà lãnh đạo Iran đã bày tỏ đồng cảm với những khó khăn mà người dân đang đối mặt, đồng thời kêu gọi công chúng nỗ lực vượt qua tổn thất kinh tế. Trong một loạt tin nhắn trên kênh Telegram chính thức vào hôm 8/5, lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei của Iran mô tả giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột như một "chiến trường kinh tế" và kêu gọi các nhà tuyển dụng "tránh sa thải càng nhiều càng tốt”.

Chủ tịch quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf - người giữ vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán với Mỹ - kêu gọi người dân Iran "tiết kiệm" trong chi tiêu. Ông nói trên tài khoản Telegram chính thức của mình rằng các nhà quản lý và người dân "có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau" để giảm bớt tác động kinh tế.

Cơn sốt hợp đồng tài chính khoai tây ở châu Âu giữa chiến tranh Mỹ - Iran

09:33, 11/05/2026

Cơn sốt hợp đồng tài chính khoai tây ở châu Âu giữa chiến tranh Mỹ - Iran

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

07:53, 05/05/2026

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

Mỹ áp hơn 1.000 lệnh trừng phạt Iran trong hơn 1 năm qua

10:12, 29/04/2026

Mỹ áp hơn 1.000 lệnh trừng phạt Iran trong hơn 1 năm qua

Từ khóa:

Iran kinh tế Iran thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc lo ngại về chiến tranh hơn là thuế quan Mỹ

Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc lo ngại về chiến tranh hơn là thuế quan Mỹ

Các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc đang đối mặt với một thách thức mới, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran gây áp lực lớn hơn so với các biện pháp thuế quan của Mỹ mà họ đã phải đối mặt trong năm qua...

10 quốc gia tiêu thụ điện nhiều nhất thế giới, Trung Quốc dẫn đầu

10 quốc gia tiêu thụ điện nhiều nhất thế giới, Trung Quốc dẫn đầu

Trung Quốc tiêu thụ điện nhiều hơn tổng mức tiêu thụ của Mỹ, Ấn Độ, Nga và Nhật Bản cộng lại..

Xuất khẩu dầu của Nga có dấu hiệu suy giảm

Xuất khẩu dầu của Nga có dấu hiệu suy giảm

Xuất khẩu dầu thô của Nga từ cảng Novorossiysk trên Biển Đen đã giảm mạnh trong tuần qua, kéo theo sự sụt giảm tổng thể xuất khẩu dầu của nước này...

Trung Quốc nối lại nhập khẩu LNG trực tiếp từ Mỹ

Trung Quốc nối lại nhập khẩu LNG trực tiếp từ Mỹ

Trung Quốc và Mỹ đang có dấu hiệu cải thiện quan hệ trong lĩnh vực năng lượng...

Thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh: Thương mại và chiến sự Iran là trọng tâm

Thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh: Thương mại và chiến sự Iran là trọng tâm

Mở đầu cuộc gặp thượng đỉnh, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều phát tín hiệu muốn kiểm soát bất đồng, duy trì đối thoại và tránh để quan hệ song phương rơi vào một vòng đối đầu mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index có đỉnh cao lịch sử mới?

Chứng khoán

2

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

Chứng khoán

3

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Bất động sản

4

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

5

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy