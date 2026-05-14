Xuất khẩu dầu của Nga có dấu hiệu suy giảm

Xuất khẩu dầu thô của Nga từ cảng Novorossiysk trên Biển Đen đã giảm mạnh trong tuần qua, kéo theo sự sụt giảm tổng thể xuất khẩu dầu của nước này...

Theo dữ liệu mà hãng tin Bloomberg, mức trung bình 4 tuần của dòng chảy dầu thô xuất khẩu của Nga đã giảm, khi lượng xuất khẩu hàng tuần đã có sự sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 3/2026 do chỉ một tàu chở dầu rời Novorossiysk trong vòng 1 tuần tính đến ngày 10/5.

Như vậy, trong 4 tuần gần nhất, xuất khẩu dầu của Nga đạt trung bình đạt 3,64 triệu thùng mỗi ngày, giảm từ 3,68 triệu trong 4 tuần tính đến ngày 3/5.

Cảnh báo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine có thể xảy ra đã dẫn tới cản trở việc tải hàng lên tàu chở dầu. Gió mạnh và thời tiết xấu ở Novorossiyk gần đây cũng ảnh hưởng đến hoạt động của cảng.

Giá dầu tăng do chiến tranh ở Vùng Vịnh đã đưa Nga trở thành một quốc gia hưởng lợi, khi các nước nhập khẩu dầu tìm kiếm nguồn cung thay thế và Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu Nga. Tuy nhiên, sự suy giảm về lượng của xuất khẩu dầu Nga, cùng với việc giá xuất khẩu dầu của Nga giảm, đã làm giảm doanh thu xuất khẩu dầu của nước này trong tuần gần nhất, sau khi đạt mức cao nhất trong 4 năm trong tuần trước đó.

Giá dầu Urals giảm vào cuối tuần vừa rồi, đánh dấu lần đầu tiên giảm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông. Mức chiết khấu trung bình của giá dầu Urals xuất khẩu từ các cảng phía tây của Nga đã tăng lên 23,9 USD mỗi thùng so với giá dầu Brent - theo dữ liệu từ công ty Argus Media. Mức độ chiết khấu này phản ánh kỳ vọng của các nhà giao dịch rằng Mỹ và Iran có thể sắp đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh.

Lượng dầu của Nga trên biển giảm nhẹ xuống khoảng 113 triệu thùng vào cuối tuần trước, với hầu hết trong số đó hiện đang trên các tàu đang di chuyển, thay vì nằm chờ trên biển - theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu. Tổng cộng có 29 tàu chở 21,94 triệu thùng dầu thô của Nga trong tuần tính đến ngày 10/5, giảm từ 26,88 triệu thùng trên 34 tàu trong tuần trước đó.

Trên cơ sở trung bình hàng ngày, lượng xuất khẩu dầu của Nga trong tuần tính đến ngày 10/5 đã giảm xuống còn 3,13 triệu thùng mỗi ngày từ mức đã điều chỉnh 3,84 triệu thùng/ngày trong tuần trước đó.

Trên cơ sở trung bình 4 tuần, tổng kim ngạch xuất khẩu dầu của Nga đã giảm xuống còn 2,34 tỷ USD mỗi tuần trong 28 ngày tính đến ngày 10/5, từ mức đã điều chỉnh 2,43 tỷ USD trong giai đoạn đến ngày 3/5.

Cũng trên cơ sở 4 tuần, giá xuất khẩu bình quân dầu Urals - loại dầu xuất khẩu chính của Nga - đã giảm khoảng 5,60 USD xuống còn 90,67 USD/thùng ở khu vực Baltic và xuống còn 88,93 USD/thùng ở khu vực Biển Đen. Ngược lại, giá dầu thô ESPO - một loại dầu xuất khẩu khác của Nga - tăng 1 USD, đạt trung bình 93,86 USD/thùng.

Giá dầu thô Nga xuất khẩu sang Ấn Độ giảm tuần thứ ba liên tiếp, với mức giảm 6,9 USD/thùng xuống còn 119,28 USD/thùng - cũng theo số liệu từ Argus Media.

Trên cơ sở hàng tuần, giá trị xuất khẩu dầu của Nga đạt 1,98 tỷ USD trong 7 ngày tính đến ngày 10/5, giảm 640 triệu USD so với con số đã điều chỉnh của tuần trước đó, đồng thời là mức thấp nhất trong 6 tuần.

Các lô hàng dầu Nga quan sát được trên hành trình đi đến châu Á, bao gồm cả những lô hàng chưa xác định được điểm đến cuối cùng, đã tăng lên 3,45 triệu thùng/ngày trong 28 ngày tính đến ngày 10/5, tăng từ mức đã điều chỉnh 3,39 triệu trong giai đoạn đến ngày 3/5.

Số lượng dầu Nga trên các tàu chở dầu cho thấy điểm đến là Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục giảm mạnh trong những tuần gần đây, nhưng khối lượng trên các tàu chưa cho thấy điểm đến cuối cùng đã tăng mạnh. Các tàu chở dầu như vậy thường cho thấy điểm đến tạm thời, chẳng hạn như Suez hoặc cảng Sudan, rồi vượt qua biển Arab, và trong số đó, có một số tàu không bao giờ cho thấy điểm đến cuối cùng ngay cả sau khi neo đậu để dỡ hàng.

Dòng chảy trên các tàu chở dầu báo hiệu lượng nhập khẩu dầu Nga tại các cảng của Trung Quốc đạt mức 840.000 thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 10/5, giảm từ mức đã điều chỉnh 890.000 thùng/ngày cho giai đoạn đến ngày 3/5.

Khoảng 810.000 thùng/ngày là dầu Nga trên các tàu chở dầu đi đến Ấn Độ, giảm từ mức đã điều chỉnh 1,13 triệu thùng mỗi ngày trong giai đoạn trước đó.

Ngoài ra, có khoảng 1,77 triệu thùng mỗi ngày trên các tàu chưa cho thấy điểm đến cuối cùng.