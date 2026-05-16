Trang chủ Thế giới

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu bán tháo vì mối lo lạm phát

Bình Minh

16/05/2026, 16:00

Thị trường trái phiếu toàn cầu đang trải qua một đợt bán tháo mạnh mẽ khi nỗi lo về lạm phát kéo dài. Động thái này do tác động từ cuộc chiến tranh Mỹ - Iran gây áp lực lớn lên chi phí vay nợ của các chính phủ...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Đặc biệt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã kết thúc tuần này ở mức 5,12%, cao nhất kể từ ngày 22/5/2025 và gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 4% sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến được công bố trong tuần này.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất trong thế kỷ này là 5,85%, do lo ngại về lạm phát kết hợp với sự bất ổn chính trị ở quốc gia này.

Áp lực bán tháo trái phiếu đang gia tăng đối với các chính phủ, khi Chính phủ Mỹ tuần này phải bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm với lợi suất 5% lần đầu tiên kể từ năm 2007. Cả tuần, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã tăng gần 0,2 điểm phần trăm.

Báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) nóng nhất của Mỹ kể từ năm 2022 đã khiến các nhà giao dịch đặt cược rằng động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tăng lãi suất. Theo dữ liệu từ CME Group dựa trên hợp đồng tương lai quỹ liên bang, khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm nay hiện đang ở mức khoảng 50%.

Bà Priya Misra, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty JPMorgan Asset Management, nhận định rằng đây là một "cơn bão hoàn hảo" đối với lãi suất, khi các chỉ số lạm phát cao hơn đi kèm với sự dịch chuyển lợi suất chính phủ trên toàn cầu do trái phiếu chính phủ Nhật Bản và Anh dẫn đầu. Trao đổi với tờ báo Financial Times, bà cho rằng sự dịch chuyển lãi suất theo chiều hướng tăng này sẽ bắt đầu gây thắt chặt các điều kiện tài chính đúng vào lúc các nền kinh tế đang phải đối mặt với cú sốc năng lượng do cuộc chiến ở Vùng Vịnh.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ kết thúc tuần ở ngưỡng 4,59%, mức cao nhất trong gần một năm qua. Hợp đồng hoán đổi lạm phát kỳ hạn một năm của Mỹ, một sản phẩm phái sinh đo lường kỳ vọng lạm phát cho giai đoạn 12 tháng kể từ bây giờ, tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Ông Tom Ross, trưởng bộ phận trái phiếu lợi suất cao tại công ty Janus Henderson Investors, cho biết những dịch chuyển này cho thấy một cuộc "định giá lại mạnh mẽ" trong lợi suất trái phiếu toàn cầu, một phần phản ánh "kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường rằng rủi ro lạm phát có thể cuối cùng sẽ chi phối triển vọng chính sách". Ông nhấn mạnh rằng lạm phát đang nhanh chóng trở thành rủi ro cần theo dõi.

Một cuộc khảo sát của ngân hàng Bank of America vào ngày thứ Sáu (15/5) cho thấy các nhà quản lý quỹ đang "ngày càng lo lắng về rủi ro lạm phát tăng cao ở Mỹ", với 1/4 số người được hỏi cho rằng Fed là ngân hàng trung ương có khả năng tăng lãi suất nhiều hơn so với dự báo của thị trường - theo Financial Times.

Các nhà đầu tư cổ phiếu đã bán tháo khi triển vọng lãi suất cao hơn làm họ lo ngại. Trong phiên ngày thứ Sáu (15/5), chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ giảm 1,2%, còn chỉ số Stoxx Europe 600 của chứng khoán châu Âu giảm 1,5%.

Bà Deirdre Dunn, trưởng bộ phận lãi suất tại Citi, cho biết: "Nếu một đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu diễn ra đủ sâu và đủ lâu, các vụ vỡ nợ sẽ gia tăng”. Bà cảnh báo rằng tình trạng như vậy có thể lan rộng sang thị trường chứng khoán, đặc biệt là ở các cổ phiếu có mức định giá cao hơn.

Nỗi lo về tình trạng thiếu hụt dầu toàn cầu đã gia tăng khi eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, và trong lúc đó, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran dường như đã rơi vào bế tắc. Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, không có dấu hiệu nào từ Bắc Kinh cho thấy họ sẽ giúp Washington trong nỗ lực mở lại tuyến đường vận chuyển quan trọng này.

Ông Emmanuel Cau, trưởng chiến lược cổ phiếu châu Âu tại Barclays, cho biết có "sự thất vọng" trong giới đầu tư khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung không mang lại nhiều tiến triển hơn. Ông nhấn mạnh rằng " bây giờ, tất cả vấn đề đều xoay quanh giá dầu", và nếu giá dầu không giảm, thị trường trái phiếu sẽ không thể hồi phục.

Giá dầu Brent - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - chốt tuần này ở mức 109,26 USD/thùng, tăng 50% so với trước khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2.

Brazil đang đạt được những tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát phá rừng Amazon, với tỷ lệ phá rừng dự kiến xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một mối đe dọa khác đang gia tăng nhanh hơn và âm thầm hơn: suy thoái rừng, có thể làm suy yếu nghiêm trọng hệ sinh thái lớn nhất hành tinh trong những thập kỷ tới…

Theo giới phân tích, một trong những yếu tố chính giữ giá dầu không tăng mạnh hơn là nhờ vào sự can thiệp kịp thời và hiệu quả của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc...

Ngày thứ Sáu (15/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước mà không đạt kết quả đột phá lớn về thương mại, cũng chưa nhận được cam kết cụ thể nào từ Bắc Kinh nhằm hỗ trợ chấm dứt chiến sự Iran, dù ông dành nhiều lời khen cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày hội đàm...

Tuần qua, các diễn biến kinh tế lớn tập trung vào thượng đỉnh Mỹ - Trung, quyết định phê chuẩn chủ tịch Fed tại Thượng viện Mỹ, lạm phát tại Mỹ...

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cổ phiếu bị bán tháo...

