Vẫn áp dụng chính sách vùng đặc biệt khó khăn sau sắp xếp

Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính vẫn tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành, chưa có sự điều chỉnh trong giai đoạn hiện nay...

Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, làm rõ cách xác định địa bàn và nguyên tắc áp dụng chính sách trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Trong đó, quy định tiêu chí xác định địa bàn và giao Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức thẩm định và phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp, ban hành quyết định công bố danh sách các thôn, xã, tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-BDTTG công bố danh sách các thôn, xã, tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các thôn đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG nêu trên.

Về việc thực hiện chính sách trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội dẫn chiếu theo Điều 13 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Trong đó đã quy định người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù áp dụng theo vùng, theo khu vực hoặc theo đơn vị hành chính như trước khi thực hiện sắp xếp, cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Giữ nguyên phạm vi, đối tượng và nội dung của các chế độ, chính sách theo quy định của trung ương và địa phương áp dụng đối với đơn vị hành chính như trước khi sắp xếp, cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp có thay đổi tên gọi của đơn vị hành chính sau sắp xếp, thì sử dụng tên gọi mới của đơn vị hành chính để tiếp tục tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù.

Như vậy, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, việc hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP vẫn tiếp tục được thực hiện theo địa bàn đã xác định tại Quyết định 60, và không bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Việc điều chỉnh chính sách (nếu có) chỉ được thực hiện khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền.