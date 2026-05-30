Thứ Bảy, 30/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược

Đỗ Như

30/05/2026, 13:19

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, chủ cơ sở của nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng...

Tang vật thu giữ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Tang vật thu giữ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 30/5/2026, Công an TP.HCM cho biết qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Từ đó, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường do Nguyễn Đăng Thu (sinh năm 1971; ở phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1960; ở phường Tân Định) làm chủ cơ sở.

Đồng thời, Ban chuyên án đã cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do 02 đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc. 

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. 

Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, những người đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật. 

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng, chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng. Luôn kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng. Không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả đặc biệt lớn, đội lốt “hàng ngoại” bán online

09:34, 08/02/2026

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả đặc biệt lớn, đội lốt “hàng ngoại” bán online

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh

10:36, 30/09/2025

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh

Mức xử phạt hành vi sản xuất, buôn bán, lưu hành thuốc giả chưa đủ sức răn đe

09:44, 27/05/2025

Mức xử phạt hành vi sản xuất, buôn bán, lưu hành thuốc giả chưa đủ sức răn đe

Từ khóa:

nhà thuốc sản xuất, buôn bán hàng cấm thuốc Đông dược thuốc giả

Đọc thêm

Cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

Cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn mới về cách tính mức lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng từ ngày 1/7/2026...

Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng từ 1/7

Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng thêm 8%. Sau điều chỉnh mà trường hợp có mức hưởng thấp thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng…

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Hiện nay, người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng có thể đến trực tiếp hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội, hoặc tham gia các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức tại địa phương trong thời gian tới...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

Mẫu thẻ nhà báo mới sẽ có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ...

Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” chính thức được phát động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển bền vững.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste

Tiêu điểm

2

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

3

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Chứng khoán

4

Vietjet hoàn tất thanh toán trái phiếu 1.036 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ khu vực thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy