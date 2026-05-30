Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, chủ cơ sở của nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng...

Ngày 30/5/2026, Công an TP.HCM cho biết qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Từ đó, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường do Nguyễn Đăng Thu (sinh năm 1971; ở phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1960; ở phường Tân Định) làm chủ cơ sở.

Đồng thời, Ban chuyên án đã cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do 02 đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, những người đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng, chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng. Luôn kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng. Không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.