Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược

Ngày 30/5/2026, Công an TP.HCM cho biết qua công tác nắm
tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an
TP.HCM đã phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược
quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương
trên cả nước. Từ đó, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh
sát kinh tế Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản
xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường do Nguyễn
Đăng Thu (sinh năm 1971; ở phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (sinh năm
1960; ở phường Tân Định) làm chủ cơ sở.
Đồng thời, Ban chuyên án đã cử tổ công tác truy xét các điểm
tiêu thụ thuốc do 02 đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành
phía Bắc.
Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ
số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định
từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10
tỷ đồng.
Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã
ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thu và
Nguyễn Đăng Hải về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.
Thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối
tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc đông dược để xử lý theo quy định của
pháp luật.
Hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức
xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn
nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, những người
đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật.
Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khuyến
cáo người dân cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng,
chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng. Luôn
kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng. Không mua thuốc qua mạng,
thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.