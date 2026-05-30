Thứ Bảy, 30/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng từ 1/7

Thu Hằng

30/05/2026, 13:17

Từ ngày 1/7/2026, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng thêm 8%. Sau điều chỉnh mà trường hợp có mức hưởng thấp thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng…

Ảnh minh họa: T.H.
Ảnh minh họa: T.H.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Chính sách áp dụng với nhóm cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026. Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 x 1,08.

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Thông tư cũng quy định, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì nhóm này được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng, thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc quy định tại Thông tư này, gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.

Mức trợ cấp mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7

10:16, 18/05/2026

Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7

Lương hưu, trợ cấp tăng 8% từ 1/7/2026

08:53, 17/05/2026

Lương hưu, trợ cấp tăng 8% từ 1/7/2026

Bảo đảm 100% người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

11:40, 20/04/2026

Bảo đảm 100% người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Đọc thêm

Cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

Cách tính mức lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới từ 1/7

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn mới về cách tính mức lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng từ ngày 1/7/2026...

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Hiện nay, người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng có thể đến trực tiếp hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội, hoặc tham gia các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức tại địa phương trong thời gian tới...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

Mẫu thẻ nhà báo mới sẽ có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ...

Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Phát động Chiến dịch đề xuất sáng kiến toàn cầu chăm sóc sức khỏe và y tế thông minh

Chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” chính thức được phát động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế thông minh, công nghệ thể thao và chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển bền vững.

TP. Hồ Chí Minh: Sở Y tế yêu cầu xiết chặt bình ổn giá thuốc và dịch vụ y tế

TP. Hồ Chí Minh: Sở Y tế yêu cầu xiết chặt bình ổn giá thuốc và dịch vụ y tế

Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TP.Hồ Chí Minh.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste

Tiêu điểm

2

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

3

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Chứng khoán

4

Vietjet hoàn tất thanh toán trái phiếu 1.036 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ khu vực thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy