Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng thêm 8%. Sau điều chỉnh mà trường hợp có mức hưởng thấp thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng…

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Chính sách áp dụng với nhóm cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026. Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 x 1,08.

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Thông tư cũng quy định, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì nhóm này được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng, thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc quy định tại Thông tư này, gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.

Mức trợ cấp mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.