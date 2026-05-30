Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng từ 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
mức trợ cấp hằng tháng đối với cán
bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.
Chính sách áp dụng với nhóm cán bộ xã,
phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết
định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với
cán bộ xã, và Quyết định
số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách,
chế độ đối với cán bộ xã, phường.
Từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp
được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức trợ
cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026. Theo đó, mức
trợ cấp hằng tháng được hưởng từ
ngày 1/7/2026 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 x 1,08.
Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm
tháng 6/2026 là mức trợ
cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường,
thị trấn già yếu đã nghỉ việc.
Thông tư cũng quy định, sau khi điều chỉnh
mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn
3,8 triệu đồng/tháng, thì nhóm này được điều chỉnh tăng thêm.
Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng
đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng, thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng.
Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc quy định
tại Thông tư này, gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân
dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, và các chức danh còn lại được
hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu
đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.
Mức trợ cấp mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày
1/7/2026. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương sẽ tổ
chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 đối với các đối tượng thuộc phạm vi
quản lý.
Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh
mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại
khoản 1 Điều 3 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ
cấp hằng tháng.