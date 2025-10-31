Thứ Sáu, 31/10/2025

Văn Phú sẽ dùng cổ phiếu của Chủ tịch VPI và bên liên quan bảo đảm cho trái phiếu

Hà Anh

31/10/2025, 08:47

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã VPI-HOSE) công bố giao dịch liên quan phát hành trái phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu VPI trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VPI trên TradingView.

Cụ thể, Hội đồng quản trị VPI đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Văn Phú với tổng mệnh giá tối đa là 135 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, Công ty Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và của Công ty cổ phần Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của Công ty Văn Phú) làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Ngày VPI cũng đã thông qua việc điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái (công ty con của Công ty Văn Phú), theo đó, điều chỉnh số tiền góp vốn bổ sung và một số nội dung khác của Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VPI, THG Holdings là pháp nhân có liên quan đến Chủ tịch Tô Như Toàn. Hiện, ông Toàn đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại THG Holdings.

Tính đến ngày 30/6/2025, Chủ tịch Tô Như Toàn sở hữu 72,6 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 22,68% vốn Văn Phú. Còn THG Holdings nắm hơn 68 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 21,27%. Ngoài ra, còn nhiều cá nhân có liên quan đến ông Tô Như Toàn cũng đang nắm lượng lớn cổ phiếu VPI.

Theo BCTC hợp nhất bán niên 2025 đã soát xét, tính đến ngày 30/6/2025, Văn Phú Bắc Ái có trụ sở chính đặt tại 104 Thái Thịnh và VPI đang nắm 60% tỷ lệ lợi ích và 60% tỷ lệ biểu quyết tại Văn Phú Bắc Ái.

Cũng theo báo cáo này, Văn Phú đang ghi nhận hơn 2.281 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại Dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa (TP.HCM). Dự án được thực hiện theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (Hợp đồng BT) giữa UBND TP.HCM với liên danh các nhà đầu tư. Theo Hợp đồng BT này, UBND TP.HCM có trách nhiệm bàn giao một số khu đất cho Văn Phú Bắc Ái để thanh toán giá trị Hợp đồng BT. Công ty VPI và Văn Phú Bắc Ái đang làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được nhận bàn giao các khu đất này.

Đáng chú ý, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị ghi sổ 2.281,2 tỷ đồng này được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng, nợ trái phiếu của Văn Phú và các công ty con.

Kết thúc quý 3/2025, VPI ghi nhận lợi nhuận hợp nhất quý 3 tăng 8% đạt hơn 119 tỷ đồng - trong khi đó, lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng tăng 46% đạt gần 95 tỷ đồng, lũy kế đạt gần 263 tỷ đồng (cùng kỳ đạt hơn 205,6 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng quý 3/2025 của Công ty tăng mạnh 46% so với cùng kỳ năm 2024 là do trong quý 3/2024, Công ty ghi nhận doanh thu cho thuê các căn hộ dịch vụ tại dự án Oakwood Residence Hanoi và ghi nhận doanh thu từ dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ("Dự án Terra Bắc Giang”). Lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng sản phẩm bất động sản tại dự án Dự án Terra Bắc Giang.

Còn trong quý 3/2025, công ty ngoài việc ghi nhận doanh thu cho thuê các căn hộ dịch vụ tại dự án Oakwood Residence Hanoi và doanh thu chuyển nhượng bất động sản các dự án Terra Bắc Giang và dự án Vlasta Sầm Sơn (tại phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và công ty còn ghi nhận được lợi nhuận được chia từ Công ty con.

VPI dùng 14 triệu cổ phiếu của con gái Chủ tịch và công ty liên quan làm tài sản đảm bảo để huy động trái phiếu

09:03, 10/01/2025

Quỹ đầu tư VIAC nắm giữ 9,3% vốn tại VPI

16:01, 11/11/2024

Sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, Phó Chủ tịch đã bán 3,3 triệu cổ phiếu VPI

08:06, 10/07/2024

Sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, Phó Chủ tịch đã bán 3,3 triệu cổ phiếu VPI

9 tháng, HDBank ghi nhận lãi trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ

9 tháng, HDBank ghi nhận lãi trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

PYN Elite Fund tiếp tục nâng sở hữu tại HDG lên hơn 9%

Giá trị giao dịch đạt hơn 93 tỷ đồng, tương ứng 31.163 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 1% so với giá đóng cửa cùng ngày (31.600 đồng/cổ phiếu).

Không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát, VLF bị phạt tiền

Không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát, VLF bị phạt tiền

Hiện cổ phiếu này còn bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

ThuDuc House tiếp tục thắng kiện hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH-HOSE) thông báo nhận được Bản án Phúc thẩm khiếu kiện hành chính về thuế.

9 tháng, HPG báo lãi 1.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ

Quý 3/2025, HPG ghi nhận doanh thu đạt 36.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.012 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm 2024.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy