Vàng trượt giá dù đồng USD đi xuống

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/1) dù đồng USD sụt mạnh sau khi có tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể thu hẹp kế hoạch áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng được cho là nguyên nhân gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 3,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,13%, còn 2.637,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Hơn 7h sáng nay (7/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 2,1 USD/oz so với giá chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,08%, giao dịch ở mức 2.635 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 81,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong lúc nhà đầu tư chờ công bố những số liệu kinh tế Mỹ quan trọng trong tuần này, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 12 dự kiến được Bộ Lao động Mỹ đưa ra vào ngày thứ Sáu. Một báo cáo khả quan hơn dự kiến sẽ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất chậm lại trong năm 2025.

Sự dịch chuyển về kỳ vọng lãi suất Fed, theo hướng cho rằng ngân hàng trung ương này sẽ giảm lãi suất ít hơn trong năm 2025, được phản ánh qua xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gần đây. Phiên ngày thứ Hai, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng trên mức 4,6%, cao nhất trong 1 tuần và gây áp lực giảm giá lên vàng - một tài sản không mang lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, giới đầu tư đang đặt cược khả năng hơn 91% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào ngày 29/1 tới.

“Lợi suất trái phiếu lại đang tăng, đặt ra sức ép mất giá đối với vàng”, chiến lược gia Nitesh Shah của công ty Wisdom Tree nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông Shah cũng lưu ý rằng thông tin mà tờ báo Washington Post đăng tải về kế hoạch thuế quan của ông Trump đã khiến đồng USD mất giá, giúp làm nhẹ bớt áp lực mất giá vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Washington Post dẫn nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đưa ra một kế hoạch áp thuế quan hẹp hơn so với những gì ông đã cảnh báo, rằng thuế quan bổ sung sẽ chỉ áp lên các mặt hàng nhập khẩu quan trọng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2024, ông Trump đã kêu gọi áp thuế quan 10-20% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu.

Thông tin này khiến đồng USD có lúc rớt giá tới gần 1%. Thời gian qua, xu hướng tăng của bạc xanh một phần xuất phát từ kỳ vọng rằng các chủ trương chính sách của ông Trump, trong đó có áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu, sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát ở Mỹ và khiến Fd phải giảm lãi suất chậm lại.

Sau đó, ông Trump đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin mà Washington Post đăng tải. Tuy nhiên, chỉ số Dollar Index vẫn chốt phiên với mức giảm 0,62%, còn 108,28 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trong một dự báo mới cập nhật, Goldman Sachs cho rằng giá vàng sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt tới mốc 3.000 USD/oz. Ngân hàng Mỹ này nhận định giá vàng sẽ tăng chậm lại trong năm nay, nhưng nhu cầu của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là một động lực tăng giá của vàng trong dài hạn.

Theo dự báo mới của Goldman Sachs, việc lãi suất giảm chậm lại sẽ khiến cho nhu cầu vàng của các quỹ ETF suy yếu trong năm 2025 và giá vàng giao ngay sẽ đạt đỉnh của năm ở vùng 2.910 USD/oz vào quý 4. Sau đó, đến giữa năm 2026, giá vàng mới có thể đạt mức 3.000 USD/oz, thay vì thiết lập mốc giá này vào cuối năm 2025 như dự báo trước đó của Goldman Sachs.